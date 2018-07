–Tal cual. Y no me voy a olvidar más de mi psiquiatra, que me salvó la vida. Me dijo: "No sos una persona que necesite medicación, pero voy a atender a tu pedido para que puedas hacer foco". Yo justo empezaba con mi personaje Ofelia, que me cambió la vida; estaba muy estresada. Soy alguien que trata de ver sus errores y de modificarlos. Por eso sufro: porque los veo. No existe evolución sin dolor, ni éxito sin fracaso. Creo mucho en el fracaso.