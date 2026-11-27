Cristian Castro defendió la práctica de no hacer nada frente a la exigencia social de permanecer ocupado. (RS)

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Cristian Castro convirtió su defensa de “no hacer nada” en una de sus frases más difundidas, pero también vinculó el paso del tiempo, el regreso a la preparatoria y su relación con Vanessa con una nueva etapa personal marcada por el humor, el estudio y el rezo casia a diario del rosario.

La idea surgió en diciembre de 2020, durante una conversación con Dante Gebel. “Nunca tengo nada que hacer”, afirmó el cantante, y cuando el conductor le preguntó qué encontraría si visitara su casa, respondió: “Nada, nada... Es que a la gente le gusta hacer algo a fuerza”.

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Castro sostuvo que la necesidad de permanecer ocupado se convirtió en una costumbre social. “Yo le quiero enseñar a la gente a no hacer nada. Siempre que hablo con alguien, le digo que le voy a enseñar eso. Porque las personas siempre quieren hacer algo”.

Castro abordó las opiniones sobre su aspecto físico y comparó los efectos del paso del tiempo con la imagen de una tía.

La defensa del ocio frente a la cultura de la ocupación

La fórmula que propuso para practicar esa quietud fue directa. “No hagas nada. Solamente mira esto negro”, dijo mientras señalaba un objeto sobre una mesa, antes de sugerir que también se podía mirar hacia otro lado o al techo.

El artista cuestionó a quienes exhiben su actividad permanente como una señal de éxito. “Me da mucho gusto los workaholics, les aplaudo porque es muy alto, pero yo no. A la gente le gusta estar ocupada y decir que está ocupada. Hasta en su perfil de WhatsApp dice que está ocupada, que están en el gym, que solamente urgencias. Yo no tengo nada que hacer”.

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La frase volvió a escena durante un concierto en el Auditorio Nacional, donde el público asistió en agosto de este año. “Les dije que no hicieran nada, ¿por qué vinieron? ¿Por qué no estamos haciendo nada el lunes? ¿Quieren cantar el lunes?”, bromeó desde el escenario.

El artista concluyó formalmente la preparatoria en línea luego de dos años y medio de estudio. - (Instagram)

Después insistió entre risas: “Les dije que no hicieran nada y estamos aquí en lunes”. Durante el espectáculo, alternó canciones como “Lloviendo estrellas” con un medley formado por “Te llamé”, “Agua nueva”, “Simplemente tú”, “Después de ti” y “Ángel”, además de pausas con historias personales y conversaciones con sus músicos.

La preparatoria pendiente desde la juventud

El mismo concierto mostró una faceta alejada de esa defensa del descanso: Castro contó que el 12 de agosto terminaría formalmente la preparatoria, cursada en línea durante aproximadamente dos años y medio. La graduación se concretó al día siguiente de su presentación en el Auditorio Nacional. A los 51 años, recibió su diploma de bachillerato en una ceremonia en Ciudad de México, acompañado por su madre, Verónica Castro. Después anunció que quiere continuar sus estudios universitarios con una licenciatura en Diseño Industrial.

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Cristian Castro celebra su graduación en una ceremonia y posteriormente atiende a la prensa (Elgordoylaflaca)

La decisión de volver a estudiar estuvo ligada a las lagunas que advertía en su formación. “Me dieron ganas de estudiar porque ya es mucha la ignorancia, de no saber héroes de la Independencia, de la Revolución. ¿Quién era Benito Juárez? Ya, ahora ya lo sé. Pero en realidad lo importante es el espíritu del estudio”.

También evocó su primer álbum, grabado cuando tenía seis años gracias a su madre, Verónica Castro, y a Edgar Obregón, de Discos Orfeón. “Mi primer disco se llamaba ‘Cristian y sus pollitas’. Y había una canción muy bonita que la quiero cantar porque creo que el espíritu de estudiar es lo más lindo que tenemos en México”.

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La comparación con ‘una tía’ y la incomodidad ajena con su imagen

Las transformaciones físicas de la adultez aparecieron en otra conversación con Julio Leiva para Caja Negra de Filo News. Allí, Cristian Castro habló de las exigencias sobre su aspecto y de quienes esperan que conserve la imagen de su juventud.

“Quieren que sea siempre guapo, siempre la gente te quiere guapo, ponete guapo y vos eras muy guapo y por qué no querés ser guapo, y que vos eras tan lindo mirá esta foto. Tener que enflacar, te pido que dejés de comer harinas, porque se te está cayendo la papada y tenés esta panza”, planteó.

Ante esa presión, el intérprete respondió: “Y yo digo, ¿realmente es tan alarmante esto? Yo creo que no es para tanto, tenemos que estar a gusto”. Luego llevó la reflexión al terreno del humor: “Cuando ya empezás a crecer te empezás a ver como tu tía. Todos los varones nos empezamos a ver como alguna tía, como una señora”.

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La frase que más circuló en redes fue aún más tajante: “Yo de pronto me veo al espejo y digo ¡uy, soy una señora! Ni siquiera soy un señor”. Castro añadió que no le incomoda quedar asociado con memes o con una imagen ridícula: “Me gusta muchísimo también el personaje del ridículo, no me molesta”.

Vanessa Ríos, el rosario diario y una relación que cambió sus hábitos

La primera aparición pública en una alfombra roja junto con su pareja ocurrió en octubre, durante la entrega del Premio Billboard Trayectoria Artística, reconocimiento que recibió por más de tres décadas de carrera. Castro presentó a Vanessa Ríos, originaria de Guadalajara, y destacó que canta “muy bonito”.

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Rubén Blades, Rosalía, Cristian Castro y Fuerza Regida reciben homenajes especiales por sus aportes a la industria musical latinoamericana - crédito @telemundo/Instagram

Vanessa dijo que era “un honor” acompañarlo y que se sentía orgullosa de él. Consultada por la convivencia y por la posibilidad de que el cantante la despertara con canciones, respondió: “Yo le canto más a él”.

La joven contó que suele dedicarle “Buenos días, Señor Sol”. También confirmó que Castro participó en la elección de su vestuario para la alfombra azul.

El artista incorporó el rezo diario del rosario a su rutina a partir de su relación con Vanessa. (Billboard)

El músico explicó que la relación modificó parte de sus hábitos cotidianos y reforzó su vínculo con la fe. “Me cocina mucho, me reza mucho, estamos haciendo el rosario casi diario. Así que ahora, gracias a ella, me estoy poniendo bien con Dios”, comentó.

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