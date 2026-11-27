El trabajo de fuerza puede adaptarse con apoyos, cargas livianas y movimientos controlados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Levantar peso o trabajar contra una resistencia puede ayudar a preservar la capacidad de realizar tareas cotidianas con autonomía en la vejez. El entrenamiento de fuerza forma parte de las recomendaciones de actividad física para las personas mayores, siempre que se adapte al estado de salud y movilidad de cada persona.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja que los adultos de 65 años o más incluyan ejercicios de fortalecimiento de los principales grupos musculares al menos dos días por semana.

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Su guía también propone actividades que trabajen el equilibrio y la fuerza tres o más días por semana para mejorar la capacidad funcional y prevenir caídas.

Las sentadillas sin carga reproducen acciones cotidianas, como sentarse, levantarse o recoger objetos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fuerza se vincula con la autonomía y salud ósea

El entrenamiento de resistencia abarca movimientos en los que los músculos actúan contra una carga: el propio peso corporal, pesas libres, bandas elásticas o máquinas.

La Fundación Internacional de Osteoporosis señala que estos ejercicios y las actividades con impacto son los más eficaces para desarrollar la fuerza muscular y ósea. Además, indica que la práctica debe ajustarse a las capacidades individuales.

En una nota de Womens Health, la fisioterapeuta y especialista en fuerza y acondicionamiento Abby Bales plantea que el entrenamiento con pesas puede contribuir al mantenimiento de la densidad ósea y masa muscular. También recomienda privilegiar la técnica antes que el aumento de la carga.

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Ante dolor, osteoporosis o antecedentes de fracturas, se recomienda consultar con un profesional capacitado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empezar con movimientos cotidianos y progresar de forma gradual

Bales propone movimientos que trasladan el trabajo de fuerza a tareas habituales. La selección incluye ejercicios de piernas, brazos, espalda, tronco y equilibrio:

Sentadilla sin carga: reproduce el gesto de sentarse y levantarse, o de agacharse para recoger un objeto. Puede hacerse frente a una silla para contar con una referencia o apoyo.

Press de hombros: trabaja la movilidad y la fuerza necesarias para alcanzar objetos ubicados en altura.

Subida a un escalón: ejercita la elevación de los pies y se puede iniciar con una plataforma baja y un pasamanos o superficie firme cerca.

Curl de bíceps y extensión de tríceps: refuerzan movimientos de flexión y extensión del codo presentes al levantar o empujar objetos.

Remo inclinado: involucra espalda, hombros y brazos, y puede realizarse con un apoyo adicional si la posición resulta difícil.

Zancada hacia atrás y sentadilla de base amplia: trabajan glúteos y músculos de las piernas; la primera exige mayor equilibrio y admite sostenerse de un punto fijo.

Flexión inclinada: permite fortalecer pecho, hombros y brazos con las manos apoyadas en una pared o una superficie elevada.

Levantarse del suelo por etapas: combina fuerza, movilidad y equilibrio. Bales aconseja practicar sus partes por separado y sin carga antes de unir el movimiento.

Traslado de carga a los costados del cuerpo: desafía la estabilidad del tronco y prepara para transportar objetos.

Ejercicio de tronco con banda elástica: añade resistencia al trabajo abdominal y de estabilidad de la parte inferior del cuerpo.

Las bandas elásticas permiten incorporar resistencia de forma gradual en ejercicios de brazos, piernas y tronco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para una persona que comienza, la dificultad puede regularse con menos repeticiones, una resistencia menor o un punto de apoyo estable.

La OMS precisa que estas actividades deben involucrar los principales grupos musculares. La resistencia se aumenta de forma progresiva y la elección de ejercicios depende, entre otros factores, de la movilidad, equilibrio y antecedentes de fracturas.

La técnica y la progresión paulatina son claves antes de aumentar la carga o las repeticiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor, fracturas previas y equilibrio requieren una evaluación individual

Las personas con osteoporosis, dolor articular, movilidad limitada o antecedentes de caídas necesitan precauciones adicionales. La fundación internacional recomienda consultar a un fisioterapeuta o a otro profesional capacitado para diseñar un programa acorde con el riesgo de caídas y fracturas, fuerza y estado general de salud.

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Bales advierte que los ejercicios de alto impacto, los movimientos sobre una sola pierna y las torsiones de la columna pueden requerir cautela según la densidad ósea, estabilidad y condición física.

Si una actividad provoca dolor, conviene detenerla y buscar orientación profesional. La progresión gradual y una técnica controlada son criterios centrales para incorporar fuerza de manera segura.

Los ejercicios de equilibrio complementan el fortalecimiento muscular y ayudan a prevenir caídas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión de 2026 evaluó las bandas elásticas en personas mayores frágiles

Una revisión sistemática publicada en 2026 reunió cuatro ensayos clínicos con 148 personas frágiles de 65 años o más. Los programas, de 12 a 28 semanas, se asociaron con mejoras de la funcionalidad y de la fuerza de agarre y de las piernas, sobre todo cuando la intensidad progresó.

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Los autores señalaron que tres estudios presentaban un riesgo elevado de sesgo y que no se observaron cambios significativos en autonomía, por lo que se requieren investigaciones de mayor calidad.

Los CDC recomiendan actividad aeróbica, fortalecimiento muscular al menos dos días y ejercicios de equilibrio cada semana. Ese marco sitúa el trabajo con resistencia dentro de un programa de movimiento regular, adaptado a las posibilidades de cada persona.