La Cámara de Diputados de Chile aprobó la Resolución 125, de carácter declarativo, y solicitó al Gobierno de José Antonio Kast coordinar gestiones diplomáticas con Estados y organismos internacionales para promoverla. EFE/ Ernesto Mastrascusa

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La Cámara de Diputados de Chile aprobó el 24 de noviembre de 2026 la Resolución 125, que solicita al Gobierno del presidente José Antonio Kast respaldar la creación de un tribunal internacional para juzgar crímenes de lesa humanidad atribuidos al régimen cubano. La medida tiene carácter político y declarativo: no establece la corte por sí misma ni impone obligaciones jurídicas a otros Estados, pero habilita una vía diplomática para promoverla.

La iniciativa obtuvo 88 votos a favor, 30 en contra y 14 abstenciones. El Ejecutivo chileno deberá responder en un plazo de 30 días, de acuerdo con la normativa constitucional del país, informó CiberCuba.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores deberá coordinar gestiones con otros Estados democráticos y organismos internacionales para impulsar mecanismos de justicia, reparación para las víctimas y garantías de no repetición.

Respaldo de fuerzas de derecha

Chile aprueba resolución para crear tribunal internacional que juzgue crímenes de lesa humanidad del régimen cubano.

La diputada republicana Chiara Barchiesi Chávez encabezó el proyecto, que ingresó a la Cámara el 13 de mayo de 2026 con nueve cofirmantes. La iniciativa contó con apoyos del Partido Republicano, Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, entre otras fuerzas políticas.

René F. Bolio, presidente de Justicia Cuba —organización que documenta presuntos crímenes del régimen cubano—, celebró la votación en la red social X: “¡Avance histórico! Chile aprobó, con 76% de los votos de los diputados, la Resolución 125, que impulsa un tribunal internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad del castrismo. ¡Estamos listos para que la justicia llegue a Cuba!”.

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El texto se basa en el trabajo de la Comisión Internacional Justicia Cuba, que durante más de nueve años reunió documentación sobre ejecuciones, torturas, encarcelamientos políticos, persecución religiosa y deportaciones internas. La organización identificó a 43 integrantes del régimen como presuntos responsables de esos hechos.

Bolio sostuvo que la organización ya cuenta con elementos para avanzar en una instancia judicial internacional: “Tenemos identificados los crímenes y a sus presuntos responsables. Tenemos los testimonios, los expedientes y los nombres. Lo que nos ha faltado es un tribunal internacional que los juzgue”.

El jurista mexicano afirmó que Justicia Cuba está dispuesta a entregar al Gobierno chileno su acervo documental y la experiencia de sus especialistas para colaborar en el diseño jurídico de la eventual corte.

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Antecedentes ante la OEA y otros organismos

Justicia Cuba reunió durante más de nueve años documentación sobre ejecuciones, torturas y encarcelamientos políticos atribuidos al régimen cubano, que podría entregar al Gobierno chileno para colaborar con la eventual corte. EFE/ Ernesto Mastrascusa

La propuesta plantea un tribunal ad hoc, similar a los creados para juzgar crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial en Núremberg, en la antigua Yugoslavia o en Ruanda. Justicia Cuba presentó formalmente esa idea ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 2018.

En aquella ocasión, Bolio entregó cuatro expedientes ante el organismo. Entre los casos figuraban el hundimiento del remolcador 13 de Marzo, ocurrido en 1994, y el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

La Fiscalía General de Florida advirtió en octubre que podrían presentarse nuevos cargos contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de dos aeronaves de Hermanos al Rescate. El hecho ocurrió el 24 de febrero de 1996 sobre aguas internacionales y provocó la muerte de cuatro hombres; Estados Unidos reabrió en marzo una investigación criminal vinculada con el caso.

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El Parlamento Europeo aprobó en junio de 2026 una resolución que pedía sanciones contra Miguel Díaz-Canel y la suspensión del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba, con 283 votos favorables. En septiembre, la misma institución reclamó, con 374 votos, la liberación de Félix Navarro y Saylí Navarro.

Justicia Cuba planteó que una eventual transición democrática en la isla requerirá instrumentos jurídicos que separen la reconciliación nacional de la impunidad.