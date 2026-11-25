El reto de Matías Palleiro que movilizó a los seguidores de Jimena Barón

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Jimena Barón compartió el desafío que Matías Palleiro lanzó a sus seguidores de Instagram: si el empresario alcanza el millón de seguidores en su cuenta, comprará la casa que la pareja fue a conocer en las afueras de la ciudad. La actriz difundió el intercambio desde el auto en el que viajaban juntos y luego se involucró en la campaña para que su pareja llegue a la meta.

El episodio ocurrió después de una escapada a Puerto Pirámides que Barón realizó junto a Arturo, el hijo que tiene en común con Palleiro. De regreso a su rutina, la artista publicó en sus historias de Instagram un video grabado durante el recorrido hacia una propiedad que habían decidido visitar. En el registro, el empresario aparece al volante, con el vehículo detenido, mientras ella intenta averiguar el destino del viaje.

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Barón, que reúne cerca de 7 millones de seguidores en esa red social, le preguntó: “¿A dónde estamos yendo?”. Palleiro no respondió de inmediato y optó por anticipar la consigna que quería dirigir al público de la actriz. “Tengo una tarea para la gente”, dijo, en alusión a la comunidad digital de su pareja.

La respuesta no conformó a Barón, que volvió sobre su pregunta con insistencia: “Pero, ¿dónde estamos yendo? Yo pregunté dónde estamos yendo”. Entonces, Palleiro explicó que se dirigían a conocer una casa ubicada fuera del área urbana. Sin embargo, antes de brindar más detalles sobre la propiedad, retomó el planteo que quería hacer desde el comienzo de la grabación.

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Barón confió en el éxito de la convocatoria y aseguró que el empresario cumplirá el compromiso por orgullo

“¡Pará! Tengo algo para la gente. A ver si la gente quiere. A ver qué tan fiel es tu gente”, expresó Matías Palleiro, mientras Barón reaccionaba con un breve: “¿Qué?”. La actriz dejó en claro que desconocía la propuesta que él tenía preparada para sus seguidores.

El empresario formuló entonces el desafío: “Si yo llego al millón de seguidores, compro la casa al instante”. Su cuenta todavía se encontraba lejos de la cifra que planteó, aunque la difusión de Barón tuvo un efecto inmediato sobre el número de usuarios que comenzaron a seguirlo.

Tras publicar el video, la actriz sumó una historia con un meme de Snoop Dogg y una expresión de sorpresa. También etiquetó a Palleiro para amplificar el reto y manifestó que confiaba en que el objetivo podía cumplirse. “Para mí, acaba de cometer un gran error si piensa que esto es imposible. Él es muy orgulloso. Así que, si lo logramos, lo va a hacer”, afirmó.

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Palleiro puso a prueba la fidelidad de los seguidores de Barón antes de revelar la propuesta inmobiliaria

Para Jimena Barón, la posible compra tiene un valor que excede el desafío en redes sociales. La artista explicó que busca una vivienda con espacio y contacto con la naturaleza. “Yo solo quiero mi casa verde para ver los animalitos. Así que estoy subidísima a esta viralización”, sostuvo, fiel a su estilo, al acompañar sus palabras con imágenes del trayecto hacia la propiedad.

En una de esas publicaciones, mostró los extensos pastizales que rodeaban la ruta y algunas vacas a la vera del camino. A la vez, compartió el avance de la cuenta de su pareja, que ya había alcanzado los 681 mil seguidores. “Dale”, escribió para alentar a quienes seguían la campaña y acercar a Palleiro al millón que había fijado como condición.

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Matías Palleiro prometió comprar una casa en las afueras si alcanza el millón de seguidores en Instagram

La actriz continuó actualizando el desafío durante las horas siguientes. “Están subiendo los seguidores. Voy a ir eligiendo mi refugio animal”, publicó en sus redes cuando advirtió que la iniciativa seguía sumando adhesiones. La cuenta de Palleiro superó los 780 mil seguidores, por lo que aún debe sumar alrededor de 220 mil para llegar a la cifra que él mismo estableció y definir la compra de la casa.