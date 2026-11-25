María Adelina Castillo concluyó su participación en la 75.ª edición de Miss Universo sin clasificar al grupo de las 30 semifinalistas. (Miss Universe Guatemala 2026)

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La médica y modelo guatemalteca María Adelina Castillo concluyó su participación en la 75.ª edición de Miss Universo, certamen donde dejó una huella histórica para su país a pesar de no clasificar al grupo de las 30 semifinalistas.

La gala definitiva se celebró la noche del martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en la ciudad de San Juan, donde la representante nacional desfiló ante el público con un vestido brillante y transmitió seguridad sobre el escenario.

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La edición conmemorativa del concurso reunió a 116 aspirantes de diversos territorios para elegir a la sucesora de la mexicana Fátima Bosch.

Castillo, quien asumió la responsabilidad de representar a más de 18 millones de guatemaltecos, subió al proscenio en la apertura con paso firme y una amplia sonrisa, lo que consolidó una de las actuaciones más seguidas por los aficionados centroamericanos a lo largo de las distintas etapas de la competencia.

Así fue la presentación de María Adelina Castillo, representante de Guatemala en el certamen de belleza Miss Universe 2026.

Una formación académica y médica que marcó un precedente en el concurso

Con 30 años y 1,82 metros de estatura, la delegada oriunda del departamento de Sacatepéquez llegó a la concentración con una trayectoria profesional atípica dentro del certamen internacional.

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Castillo se convirtió en la primera doctora en medicina que representó a Guatemala en Miss Universo. Cursó sus estudios superiores en la Universidad Francisco Marroquín, institución en la que obtuvo el título de médica general con la distinción académica cum laude.

Posteriormente, completó su especialización en Pediatría en la Universidad de San Carlos de Guatemala, casa de estudios donde volvió a recibir el reconocimiento cum laude.

En la actualidad cursa la subespecialidad en Cuidados Intensivos Pediátricos, un área orientada a la atención de pacientes infantiles en estado crítico.

La gala final del certamen reunió a 116 aspirantes de diversos territorios en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. (Miss Universe Guatemala 2026)

Hija de padre guatemalteco y madre griega, la profesional habla español, inglés y griego, además de dedicar parte de su tiempo libre a la pintura y la lectura.

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El desempeño en las pasarelas preliminares y el tributo a las tradiciones de Antigua

Antes de la jornada final en San Juan, la representante guatemalteca cumplió con dos semanas de concentración oficial en Puerto Rico.

Durante ese período compartió actividades con delegadas de Serbia, Polonia y Japón, asistió a encuentros protocolares y participó en eventos benéficos como la subasta “Regalos del Universo”, celebrada en la institución SER de Puerto Rico, además de integrarse a ensayos y sesiones fotográficas.

La etapa competitiva formal inició el sábado 21 de noviembre con el desfile de trajes nacionales. En esa pasarela, la médica presentó un atuendo inspirado en las tradicionales alfombras de Semana Santa de Antigua Guatemala, confeccionado con motivos florales, un elaborado tocado y tonos morados, fucsias y dorados que mostraron elementos característicos del patrimonio cultural de su tierra natal.

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El diseñador César Portillo elaboró el traje de Guatemala con motivos inspirados en las alfombras de Semana Santa. (Miss Universe 2026)

Al día siguiente, el 22 de noviembre, la aspirante enfrentó las entrevistas con el jurado y desfiló en la competencia preliminar.

En esa instancia modeló en traje de baño y presentó un vestido de gala color azul turquesa con transparencias y hombreras, con el que proyectó confianza frente a los evaluadores.

Aunque la sumatoria de calificaciones no le otorgó un lugar en el cuadro de las 30 mejores durante la ceremonia de clausura, su presencia en el escenario internacional reafirmó el compromiso de Guatemala dentro del certamen.