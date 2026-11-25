La CONMEBOL y la Concacaf acordaron organizar de manera conjunta la Copa América 2028 en Estados Unidos. (Imagen de cortesía)

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La CONMEBOL y la Concacaf anunciaron el 24 de noviembre de 2026 que extenderán su alianza para organizar la Copa América de 2028 en Estados Unidos, una edición que reunirá a selecciones de todo el continente y buscará consolidar a Norteamérica como sede de grandes torneos internacionales.

La 49.ª edición se jugará entre el 9 de junio y el 9 de julio, con 25 días de partidos. La competición contará con 16 selecciones: los 10 países miembros de la CONMEBOL y seis representantes de Concacaf.

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El acuerdo fue aprobado por los Consejos de ambas confederaciones y prolonga la colaboración iniciada en 2023. Las dos entidades ya habían trabajado juntas en la edición de 2024, celebrada también en Estados Unidos.

La elección de la sede apunta a sostener el interés por el fútbol que se espera durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la Copa Oro Concacaf 2027. La Copa América es el torneo de selecciones más antiguo del mundo y volverá a concentrar a figuras de las federaciones sudamericanas, norteamericanas, centroamericanas y caribeñas.

La CONMEBOL y la Concacaf acordaron organizar de manera conjunta la Copa América 2028 en Estados Unidos.

Seis cupos definidos por la Copa Oro de 2027

Las seis plazas de Concacaf se resolverán por mérito deportivo en la Copa Oro Concacaf 2027, programada entre el 17 de junio y el 11 de julio. Las asociaciones miembro de la confederación competirán por su clasificación a partir de los resultados obtenidos en ese certamen.

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Las ciudades anfitrionas, los estadios, el calendario de encuentros y los mecanismos complementarios de clasificación serán anunciados próximamente. La CONMEBOL y Concacaf no precisaron cuántas sedes albergarán el torneo.

El presidente de la CONMEBOL y vicepresidente de la FIFA, Alejandro Domínguez, definió a la competencia como parte de la identidad y la historia del fútbol sudamericano: “La CONMEBOL Copa América es mucho más que un torneo: es parte de nuestra identidad, de nuestra historia y de la grandeza del fútbol sudamericano”.

“En 2028 volveremos a llevar esa pasión a Estados Unidos, reafirmando nuestra histórica alianza con Concacaf y el compromiso compartido de seguir impulsando el crecimiento del fútbol en todo el continente”, agregó Domínguez. “Esta nueva edición será otra oportunidad para demostrar que el fútbol no tiene fronteras y que, cuando Creemos en Grande, podemos llegar aún más lejos”.

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El delantero argentino Lionel Messi, número 10 del ranking, levanta el trofeo mientras celebra la victoria en la final de la Copa América 2024 de la Conmebol entre Argentina y Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida, el 14 de julio de 2024. (Foto de CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Una nueva competencia continental en Estados Unidos

El presidente de Concacaf y vicepresidente de la FIFA, Víctor Montagliani, sostuvo que la extensión del acuerdo busca ampliar las oportunidades para las asociaciones y sus seleccionados nacionales. “Después de nuestra colaboración en 2024, nos complace volver a unir esfuerzos para traer la CONMEBOL Copa América a nuestra región en 2028”, afirmó.

El dirigente señaló que el nuevo formato permitirá que seis equipos de Concacaf enfrenten a “algunas de las mejores” selecciones del mundo y que, a la vez, elevará la importancia competitiva de la Copa Oro. También anticipó el trabajo conjunto con la CONMEBOL, las sedes anfitrionas y otros participantes para organizar el certamen continental.

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