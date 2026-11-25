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Entre risas, recuerdos y momentos nostálgicos, Alejandro Gutman presentó el 23 de noviembre Hay que estar, un libro sobre 25 años de trabajo en comunidades de El Salvador cuyos ingresos financiarán becas de educación superior. La obra, escrita junto al periodista Roberto Valencia, fue lanzada en el Teatro Presidente.

La convocatoria reunió a 1,400 personas vinculadas con la Cultura de la Integración. Durante una entrevista con Infobae, Gutman sostuvo que asistieron 1,500 salvadoreños y consideró que esa presencia mostraba la voluntad de la población de participar en la construcción de su presente y su futuro.

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El libro reconstruye el recorrido iniciado en los primeros años de este siglo, cuando Gutman llegó al país invitado por figuras históricas de la selección salvadoreña.

Tras conocer distintas comunidades, impulsó un programa destinado a que los niños de Soyapango accedieran a oportunidades de desarrollo.

El autor relató que no encontró un territorio ocupado exclusivamente por pandillas, como se estigmatizaba a los barrios que visitó, sino a jóvenes que buscaban transformar sus vidas y alejarse de la violencia normalizada en colonias y zonas empobrecidas.

Los ingresos obtenidos por la venta de la obra financiarán becas de educación superior y procesos de formación. (Cortesía: Dirección de Integración)

Más de 400 páginas sobre comunidades y educación

Con más de 400 páginas, Hay que estar reúne testimonios de docentes de las escuelas donde comenzó el proyecto, de personas que colaboraron con las primeras iniciativas y de beneficiarios que hoy se desempeñan como profesionales en la transformación de sus comunidades.

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La presentación incluyó la participación de Darlyn Meza, exministra de Educación y Diego Echegoyén, quienes compartieron experiencias junto a beneficiarios de la Cultura de la Integración. La recaudación obtenida con las ventas se destinará a becas de educación superior y a procesos de formación.

Gutman, presidente de la Dirección Nacional de Integración, definió la obra como la historia de un pueblo que fue desatendido por distintos sectores y al que no se le reconocieron capacidades ni posibilidades de desarrollo. También señaló que el libro incorpora conceptos surgidos de lo que los salvadoreños le enseñaron durante el trabajo comunitario.

El dirigente afirmó que Valencia narra el dolor y los logros de los protagonistas salvadoreños. Para Gutman, el resultado busca transmitir a quienes sostienen proyectos de cambio que “la realidad no está escrita en piedra, que las utopías también existen”.

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El proyecto comunitario nació a inicios de siglo con programas dirigidos a la infancia de Soyapango. (Cortesía: Dirección de Integración)

El volumen no contiene todas las experiencias de ese período. Gutman reconoció que dejó afuera numerosos episodios, incluidas situaciones en las que sintió que podían matarlo y enfrentamientos con fuerzas que describió como poderosas, una lucha que aseguró que continúa.

Nuevas presentaciones y un libro para profundizar el modelo

El autor todavía no definió cómo será la distribución de Hay que estar, aunque anticipó que aprovecharán actividades en distintas ciudades para difundirlo. En diciembre prevé participar en un encuentro en el Palenque y luego viajar a San Miguel, a la Fundación Salvador del Mundo, conocida como FUSALMO.

Gutman también comentó una sobre próxima publicación de otro libro en Argentina, dedicado a los aspectos conceptuales de la Cultura de la Integración y a los mecanismos que, según su perspectiva, permiten impulsar transformaciones sociales de gran escala.

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