Gabriela Lineth González Del Valle Miss Universe Panamá 2026 (Imagen cortesía Gabriela Lineth)

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Gabriela Lineth González del Valle clasificó este martes al Top 30 de Miss Universo 2026 y mantuvo a Panamá en competencia durante la fase decisiva del certamen internacional, que reúne en San Juan, Puerto Rico, a representantes de distintos países en busca de la corona.

La joven de 20 años, oriunda de Chiriquí, consiguió uno de los lugares entre las 30 semifinalistas tras la selección del jurado, con lo cual cerró su participación en el concurso. Sin embargo, su avance la ubicó junto a otras concursantes latinoamericanas y de países como Francia, Filipinas, Ucrania y Tanzania, según informó La Estrella de Panamá.

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Durante su presentación, Gabriela González señaló que la disciplina ha sido uno de los ejes de su preparación. También habló de su aspiración profesional fuera de las pasarelas: estudia Medicina en la Universidad de Panamá y desea especializarse para convertirse en cirujana.

El debut de González: título nacional tras vencer a 27 aspirantes

La participación en Miss Universo 2026 representó el debut de González en concursos de belleza. La panameña obtuvo el título de Miss Universo Panamá después de imponerse ante otras 27 aspirantes, de acuerdo con la información publicada por Infobae.

Con 1.83 m de estatura, la representante panameña llegó a Puerto Rico como la menor de las seis concursantes centroamericanas que participaron en esta edición. Antes de la selección del Top 30, su desempeño en actividades preliminares la había situado en listados previos elaborados por especialistas y seguidores del certamen.

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Video de presentación de la representante de Panamá para el certamen Miss Universo. La secuencia incluye tomas de las candidatas internacionales sobre el escenario, el logotipo del concurso y una entrevista a la participante panameña portando la banda oficial con un vestido azul. Asimismo, se observan imágenes de la aspirante vistiendo una pollera tradicional con tembleques y un abanico.

La delegada de Panamá integra un grupo regional compuesto también por representantes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Las participantes combinaron perfiles académicos, laborales y sociales que dieron visibilidad a Centroamérica durante las jornadas previas a la gala.

En el caso de González, su formación médica se convirtió en un componente central de su presentación pública. La aspiración de ejercer como cirujana se sumó a su mensaje sobre esfuerzo y constancia.

El traje de Panamá estuvo dedicado a la biodiversidad del país

La representante panameña también llevó al escenario un diseño inspirado en la naturaleza nacional. Para el desfile de trajes típicos, que se realizó el sábado 21 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, lució una creación titulada “La diosa y el oro verde”.

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El vestuario fue diseñado por César Pinilla y se construyó a partir de referencias a la diversidad ambiental de Panamá. Incluyó un body con transparencias y bordados en verde esmeralda, además de hojas tropicales, guacamayas rojas, mariposas, heliconias y un tocado vegetal.

La pasarela de trajes nacionales reunió símbolos históricos, religiosos y naturales de Centroamérica y República Dominicana. Costa Rica presentó una propuesta inspirada en ranas y orquídeas; Guatemala llevó una creación basada en las alfombras de Semana Santa de Antigua; Honduras trasladó al escenario la tradición de la lluvia de peces de Yoro.

Gabriela Lineth González, representante de Panamá, desfila en la etapa de traje de baño durante el certamen de belleza. La concursante viste un traje de dos piezas de color rosa complementado con una capa translúcida a tono, mientras recorre la pasarela decorada con motivos de vegetación y una pantalla de fondo con la imagen de una cascada.

Panamá busca volver a la definición tras el antecedente de Justine Pasek

La clasificación de González revive un antecedente de gran peso para Panamá en la historia de Miss Universo. En 2002, Justine Pasek se convirtió en la primera panameña y centroamericana en obtener el título universal.

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Pasek había quedado como primera finalista en la gala del 29 de mayo de 2002, celebrada en San Juan. La corona fue para la rusa Oxana Fedorova, pero la organización la destituyó cuatro meses después por incumplimientos contractuales y la ausencia en compromisos oficiales.

El 23 de septiembre de 2002, Pasek recibió formalmente la corona en Nueva York. La Organización Miss Universo le comunicó previamente la decisión durante un traslado en limusina, luego de que ella viajara a Estados Unidos bajo el supuesto de que participaría en un trabajo de modelaje.

Justine Pasek ejerció como Miss Universo entre septiembre de 2002 y junio de 2003. Durante ese período recorrió cerca de 20 países y participó en actividades relacionadas con la prevención del VIH/SIDA. La panameña entregó la corona a la dominicana Amelia Vega el 1 de junio de 2003, cuando la final se celebró en Ciudad de Panamá.

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