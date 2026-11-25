La hermana de Thiago Medina aseguró que pide ayuda a familiares y conocidos para hacer compras y no pagar de más (Video: Puro show/ Eltrece)

Guardar

Camilota contó que manda a otras personas a hacer las compras porque, según dijo, cuando la reconocen intentan cobrarle de más. La influencer habló de su economía, de su flamante camioneta y de la acusación de haberse ido de una choque con un auto de aplicación durante su visita a Puro Show (Eltrece), y de cómo su fama del último tiempo cambió su vida.

Camila Deniz, conocida como Camilota, fue recibida entre aplausos por el panel y celebró la compra de su primer vehículo, una Ford Ecosport usada. “Con mucho esfuerzo me lo pude comprar”, dijo, emocionada por el paso que dio después de un largo tiempo de ahorro.

PUBLICIDAD

Camilota contó sobre los supuestos sobreprecios que recibe cuando la reconocen en su barrio (Puro show, Eltrece)

En medio de la charla, la hermana de Thiago Medina reveló una situación que la incomoda desde que ganó popularidad. “Tengo que mandar a alguien a comprar porque me quieren cobrar más, pero mucho más”, lanzó. Aunque no detalló qué comercios ni qué productos estaban involucrados, explicó que recurre a sus hermanos o conocidos para evitar que le modifiquen los precios de su barrio.

“Yo puedo ser conocida, todo, pero soy una piba que labura, que tiene lo suyo, pero no tengo millones para pagar”, se defendió. Pampito coincidió en que puede ocurrir que a las figuras públicas les pidan montos mayores, sobre todo al momento de alquilar o comprar una propiedad. Angie Balbiani, en cambio, remarcó que la fama no debería modificar el precio de un producto o un servicio.

PUBLICIDAD

Camilota contó que evita hacer algunas compras por temor a que le cobren de más

El tema surgió cuando en el estudio recordaron el incidente que la exparticipante de Cuestión de peso protagonizó días atrás en San Justo. En redes sociales circuló la versión de que Camilota se había ido tras chocar con un auto de aplicación y que el conductor tuvo que seguirla con pasajeros a bordo. Ella negó esa interpretación y se mostró molesta por cómo se difundió el episodio.

“No es que yo choqué y me di a la fuga”, aclaró. Según su relato, estaba detenida en un semáforo cuando su camioneta se apagó y el vehículo que circulaba detrás la impactó. Como la zona estaba oscura, decidió avanzar hasta un lugar con mayor iluminación y encendió las balizas para que el otro conductor la siguiera.

PUBLICIDAD

Camilota reconoció que pudo haber faltado comunicación con el hombre al que involucró en el incidente. “Capaz que no hubo esa comunicación”, admitió. También sostuvo que se bajó a hablar con el conductor, que intercambiaron datos y que el tema quedó encaminado con las aseguradoras.

Camilota junto a Thiago Medina y todos sus hermanos

La influencer explicó que la situación la desbordó porque era la primera vez que tenía un episodio así con su camioneta. “Mi primer auto”, repitió al recordar el nerviosismo que sintió. En el programa, Fernanda Iglesias señaló que, en términos generales, el vehículo que choca desde atrás debe mantener una distancia suficiente para poder frenar, aunque Camilota evitó atribuir responsabilidades.

PUBLICIDAD

La joven dijo que llegó a pensar en enviar una carta documento contra la persona que difundió la versión de la supuesta fuga. “¿Por qué me tienen que embarrar mi nombre así?”, se quejó. También aseguró que el conductor del otro auto no sabía quién era y que luego se sorprendió por los comentarios que aparecieron sobre ella en redes sociales.

Camilota contó que cumplió su sueño de comprarse su primer auto gracias a su trabajo como influencer y creadora de contenido en una plataforma para adultos (Instagram)

Más allá del mal momento, Camilota celebró haber conseguido un objetivo que durante años imaginó lejano. Contó que trabaja como influencer, realiza promociones de emprendimientos y casinos en línea y vende contenido en OnlyFans. En intervenciones anteriores había dicho que llegó a recaudar 10 mil dólares en un mes en esa plataforma y que parte de ese dinero le permitió acceder a la camioneta.

PUBLICIDAD

La mediática contó además que desde hace un año alquila una casa, tras haber decidido mudarse de la vivienda de su padre. “Primero está la paz mental”, explicó. Aunque comenzó a vivir sola, contó que actualmente comparte el hogar con uno de sus hermanos.