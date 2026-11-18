El ataque a balazos causó una lesión en la columna vertebral que impide caminar a Nadia Robleto y provocó ocho impactos en Joao Maldonado. (Cortesía: Facebook)

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La justicia de Costa Rica condenó este martes a 30 años de prisión a Jeremy Jacobo Rivas Núñez por el atentado contra los opositores nicaragüenses Joao Maldonado y su pareja, Nadia Robleto, ocurrido el 10 de enero de 2024 en San Pedro de Montes de Oca.

Según confidencial.digital, el tribunal impuso 15 años de cárcel por cada una de las víctimas, bajo la figura de homicidio simple en grado de tentativa.

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El fallo constituye la primera condena contra un autor material en un caso que las víctimas y organizaciones de derechos humanos han vinculado con la represión transnacional contra opositores nicaragüenses en territorio costarricense. El proceso judicial, sin embargo, no determinó responsabilidades sobre quienes habrían ordenado o coordinado el ataque.

Ambos circulaban en un vehículo cuando fueron atacados por hombres armados. El opositor recibió ocho impactos de bala en la cabeza, el rostro y el tórax, de acuerdo con confidencial.digital. Nadia sufrió un disparo en el cuello que le provocó una fractura en la columna vertebral que le impide caminar.

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Agentes de policía montan guardia en la entrada de urgencias del hospital CIMA, donde el activista político nicaragüense Joao Maldonado se encuentra tras haber recibido disparos; el hecho ocurrió en San José, Costa Rica, el 13 de septiembre de 2021. (REUTERS/Mayela Lopez)

El juicio solo alcanzó al presunto autor de los disparos

Las audiencias por el atentado se celebraron a fines de octubre de 2026. Las víctimas declararon ante el tribunal y la Fiscalía presentó las pruebas reunidas durante la investigación.

La condena recayó únicamente sobre Rivas Núñez, identificado en el expediente como el gatillero. Durante las investigaciones fueron detenidas tres personas, entre ellas un ciudadano nicaragüense, aunque la Fiscalía de Costa Rica elevó a juicio solo la acusación contra el ahora condenado.

Entre los sospechosos mencionados durante el caso figura el periodista Danilo Aguerri, con quien Maldonado se reunió antes de ser atacado. Aguerri se encuentra en Nicaragua y no puede ser extraditado, de acuerdo con la información publicada por el citado medio

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Maldonado denunció una operación vinculada al régimen de Nicaragua

Maldonado y Robleto ya habían sobrevivido a un atentado anterior, ocurrido el 11 de septiembre de 2021. Esa investigación fue archivada, mientras que el ataque de enero de 2024 llegó a juicio y derivó en la condena anunciada este martes.

En abril de 2025, Maldonado acusó públicamente al Ejército de Nicaragua y al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de estar detrás de las acciones contra él. En una entrevista con el programa Esta Semana, sostuvo que los operativos para atentar contra su vida procedían de estructuras de inteligencia vinculadas al Ejército y al partido gobernante.

“Los operativos que ha habido para quitarme la vida vienen directamente de la inteligencia del Ejército y del Frente Sandinista de la dictadura”, afirmó Maldonado en esa entrevista, citada por confidencial.digital.

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El opositor también señaló que otros miembros del movimiento azul y blanco habrían sido atacados fuera de Nicaragua. Sus denuncias no formaron parte de una imputación contra funcionarios o instituciones nicaragüenses en el proceso que concluyó con la condena de Rivas Núñez.

El activista político nicaragüense Joao Maldonado participa en una protesta frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en San José, Costa Rica, el 27 de agosto de 2021. (REUTERS/Mayela Lopez)

Otros opositores denunciaron ataques en territorio costarricense

Tras el atentado, Maldonado y Robleto dejaron Costa Rica. La pareja se preparaba para salir del país mediante el programa de Movilidad Segura, aunque el ataque ocurrió antes de que pudieran completar ese traslado.

El caso se suma a otros hechos violentos denunciados por opositores nicaragüenses exiliados en Costa Rica. El mayor en retiro del Ejército de Nicaragua Roberto Sancam fue asesinado el 18 de junio de 2025 tras recibir disparos en la entrada de su vivienda.

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Por su parte, el exintegrante de la Contra nicaragüense Reinaldo Picado Miranda denunció dos intentos de asesinato: uno en Cartago, el 27 de junio de 2026, y otro en San José, el 14 de septiembre de este año.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más informó en noviembre de 2025 que había documentado al menos 199 casos de ciudadanos afectados por hechos que podrían configurar represión transnacional.