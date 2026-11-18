La pareja exhibió su cohesión en plataformas digitales en medio de la disputa familiar y mediática

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Mauro Icardi publicó este martes un posteo en su cuenta de Instagram junto a la China Suárez en el que salió a cruzar duramente a la prensa tras los rumores que vinculaban a la actriz con otro futbolista. La publicación incluye una foto de la pareja sonriente dentro de un auto y un texto sin filtros dirigido a quienes, según el delantero, viven de hablar de ellos.

“No les voy a pedir que dejen de hablar de nosotros... entiendo que tienen cuentas que pagar, pero qué gracioso debe ser odiarnos tanto y que tu sueldo dependa de nuestra existencia. Se creen los dueños de las verdades y son unos simples empleados del chisme barato”, escribió Icardi. Y cerró con una advertencia: “Les recomiendo no ocuparse tanto de nuestras vidas, bastante desgracia ya tienen con las suyas”.

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El posteo se produjo horas después de que Ángel de Brito en su programa de streaming lanzara una versión que vinculaba sentimentalmente a la actriz con un futbolista casado. El conductor de LAM (América TV) había lanzado la pista con un acertijo: “Me dice una fuente que el jugador con el que habría salido la japonesa es uno que tiene apellido de algo que hay varias veces en una casa, ojos lindos... Cosas que pasan”. Antes, la panelista Analía Franchín ya había adelantado algo similar en Telefe, aunque prefirió guardar silencio para no “romper una familia”: “Es un deportista, pero es señor casado”, había dicho.

La China Suárez desmintió las versiones en sus redes y calificó a los medios de comunicación como una mafia

La China Suárez fue la primera en responder, con un comunicado en sus historias de Instagram de fondo negro y letras blancas. “Dejen de relacionar mi nombre con el de gente que ni conozco. Les debería dar vergüenza a estas alturas. Busquen a otro personaje para joder”, escribió. Y continuó: “La mayoría de los periodistas argentinos son una escoria. Por suerte, la gente inteligente ya no les cree”. Luego amplió el blanco de sus críticas: “Que no se note tanto la bajada de línea que les dan para ensuciar mi nombre y desviar la atención de lo realmente importante. La mayoría de los medios son una mafia, si no estás con ellos, no obedecés o no pasás sobres, te ensucian”.

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Antes de ese posteo, Icardi ya había dado una primera señal: en sus historias de Instagram había publicado un collage con cuatro fotografías junto a la actriz, en las que se los ve sonrientes, cómplices y a los besos, acompañadas de dos emojis de corazones y con la cuenta de Suárez etiquetada. Fue esa imagen la que se viralizó primero, aunque minutos después llegaría el texto que concentró toda la atención.

Mauro Icardi publicó un collage de fotos junto a la China Suárez en redes sociales tras las versiones que la vincularon con otro futbolista

Poco después llegó la publicación de Icardi, que coronó el frente común que la pareja presentó ante los rumores. Mientras la actriz apuntó contra los periodistas, el delantero extendió el argumento: según su posteo, el negocio del chisme depende de su existencia como pareja, algo que, lejos de incomodarlo, le resulta llamativo. El tono elegido fue el de la ironía, sin mencionar nombres ni responder puntualmente a las versiones que circularon.

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El episodio se enmarca en semanas de alta tensión mediática para ambos. Días atrás, Wanda Nara se había presentado en la casa de su expareja junto a su novio, Martín Migueles, tras recibir mensajes de su hija mayor que acusaban a Icardi de ejercer violencia contra ella. La conductora grababa MasterChef Celebrity cuando llegaron esas comunicaciones y decidió acudir al domicilio. Lo que siguió quedó registrado en video y derivó en una pelea que involucró a las dos mujeres.

La actriz presentó una grabación de dos minutos y medio como prueba en una denuncia formal por amenazas contra la conductora

El material completo, de dos minutos y medio, fue presentado esta semana como parte de la denuncia por amenazas que Suárez hizo contra Nara. Las imágenes muestran cómo la tensión escaló desde una conversación inicial entre la actriz y Migueles sobre los mensajes de la menor hasta un cruce de insultos directos. Cuando Nara entró en escena, el tono cambió radicalmente: “A mi hija la cagaron a palos y tengo tres hijos varones que los cagaron a palos”, afirmó. Suárez le respondió que jamás estaría junto a un hombre capaz de ejercer violencia contra sus hijos. La discusión no hizo más que escalar: la conductora lanzó una serie de insultos directos, entre ellos: “No lo conocés. En cuatro años vas a ser una muerta de hambre porque los va a dejar en la calle y te va a cagar a palos a vos. Porque sos una negra de mierda que estás acá por plata, pelotuda”. El intercambio cerró con más descalificaciones: “Idiota. Muerta de hambre. Estás acá porque estás regalada”.

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Fue en ese clima que surgieron los nuevos rumores sobre la actriz, y la respuesta de la pareja no se hizo esperar. Suárez eligió el descargo y la denuncia abierta contra lo que llamó una “mafia mediática”; Icardi, la foto junto a ella y las palabras justas para dejar en claro que el ruido externo no los afecta.