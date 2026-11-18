Fernando Gorbarán, presidente y CEO de Messe Frankfurt Argentina

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Las pymes que buscan vender sus productos son las que le dan vida a una exposición, dice Fernando Gorbarán. Para el hombre que organiza algunos de los principales encuentros de petróleo, gas y minería de la Argentina, el crecimiento de las ferias está estrechamente ligado a lo que sucede en esas industrias: los proyectos necesitan proveedores, las empresas buscan clientes y las inversiones abren oportunidades que también convocan a fabricantes y prestadores de servicios de otras provincias. En los stands, ese movimiento se vuelve visible.

Gorbarán es presidente y CEO de Messe Frankfurt Argentina, la compañía que realiza las exposiciones Argentina Oil & Gas junto con el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas y organiza Arminera con la Cámara Argentina de Empresas Mineras. Su trabajo le permite seguir la evolución de esos sectores a través de las empresas que participan, las soluciones que presentan y las necesidades que llevan a cada encuentro. La próxima Arminera se realizará del 18 al 20 de mayo de 2027 en La Rural, en Buenos Aires, con una nueva convocatoria a las compañías y los proveedores de la actividad minera.

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La conversación con TICMAS, una empresa EdTech enfocada en el aprendizaje y el desarrollo de talento, se dio durante la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, cuya séptima edición se realizó en octubre en Neuquén. Allí, Gorbarán describió la actividad que se pone en marcha antes de que lleguen los expositores y visitantes: en el montaje trabajaron más de 3.300 personas durante unos 35 o 40 días. “Una industria dentro de otra industria”, la definió.

Argentina Oil & Gas Patagonia se realizó en el Espacio DUAM en Neuquén

—La exposición crece junto con la producción de hidrocarburos y el desarrollo de Vaca Muerta. ¿Qué balance hace de la edición 2026 de la Argentina Oil & Gas Patagonia?

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—Tenemos un crecimiento de la cantidad de expositores y de visitantes al cierre de la Expo. El crecimiento tiene que ver con el interés que genera el sector de petróleo y gas. Nosotros empezamos a realizarla en 2018 y nos tocó acompañar todo el proceso de transformación del evento y de la industria. Desde esa perspectiva, hoy podés tocar realmente lo que pasó: en su momento era una promesa, una expectativa, y hoy es una realidad. Se ve en los números de exportación y producción. El presidente del IAPG, el ingeniero López Anadón, hablaba de la potencialidad de Vaca Muerta para duplicar su capacidad de producción, y hoy esa aspiración es una realidad. Eso explica el crecimiento. Hay un cambio de clima económico y una realidad del mercado mundial, con un precio del barril que acelera inversiones. Los pozos convencionales que para muchos habían dejado de ser productivos pueden extender su vida útil con estos valores. Hay transformaciones mundiales, cuestiones geopolíticas y cambios en la economía argentina. El sector tenía un solo gasoducto hace cinco o seis años; hoy hay tres en etapa final. Esas expectativas confluyeron con la expansión de la capacidad de producción y con la presencia en la región de los grandes operadores mundiales y locales.

—La presencia del presidente, de autoridades nacionales y provinciales habla de la importancia que adquirió la exposición.

—Te doy el caso de Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, que nos contaba que con Vaca Muerta, que tiene una lengüita en la provincia, se les abre una nueva dimensión, sobre todo cuando el vino, su principal producto de exportación, no pasa por su mejor momento por los cambios de hábitos de consumo en el mundo. También empezás a ver cooperación entre provincias donde antes quizás hubieran puesto una frontera. Se dan procesos muy interesantes. En Neuquén, ese desarrollo generó mucha inversión en capacitación y centros educativos para preparar a los jóvenes para la industria que viene. Lo vemos también en la feria: traemos a los alumnos de escuelas técnicas de forma organizada, acompañados por sus docentes, y las empresas les cuentan cómo son los procesos. Es una forma de incentivar a las nuevas generaciones a entrar en el negocio y quedarse en su provincia. Hoy Neuquén, al revés, recibe personas de otras provincias y de otros países.

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El circuito "JOG" (Jóvenes del Oil & Gas) en la AOG 2026

—Durante mucho tiempo, la petroquímica, la minería y los hidrocarburos fueron vistos con cierta desconfianza por la sociedad. Hoy parecen sectores más atractivos. ¿Por qué?

—En la industria de congresos y exposiciones decimos que somos una industria poco sexy para atraer talentos y jóvenes, porque requiere mucho esfuerzo, trabajar los fines de semana y fuera de horario. Pero en el sector energético hay un cambio de percepción, una licencia social, un cambio de paradigma. Lo vivimos: el petróleo y el gas no querían saber nada con la minería porque tenía una licencia social negativa, por así decirlo. No se querían mezclar. Hoy los dos sectores conviven, intercambian proveedores y hay muchos jugadores en ambas industrias. Hay un entendimiento de que es una oportunidad única para el país y de que los productos derivados del petróleo están en todas las cosas que utilizamos; sin los de la minería no tendríamos ni teléfonos celulares. También hay una madurez de las empresas: el sector productivo se puso a trabajar de una manera muy alineada con el cuidado del ambiente y las prácticas sustentables, y las comunidades lo ven. Hoy ves acá una industria limpia, más allá de las complejidades de trabajar con estos materiales, y una industria energética muy transparente.

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—Muchos proveedores trabajan tanto para la minería como para los hidrocarburos. ¿Eso genera sinergia o competencia?

—Sinergia. Lo que genera es más capacidad de empleo, desarrollo y trabajo. Obviamente hay competencias provinciales: proveedores de San Juan que no quieren que vengan de otra provincia, de Neuquén que tampoco quieren, y así sucesivamente. Pero creo que se potencian. Hoy tenés acá al clúster productivo de Córdoba, donde no hay petróleo y gas, y al de Santa Fe, donde tampoco hay. Sin esas grandes industrias metalmecánicas, que nacieron originalmente con la industria automotriz, este sector no tendría grandes proveedores para las soluciones que necesita. Es una complementación interesante que ojalá las pymes argentinas puedan aprovechar al máximo. También es verdad que estos proyectos y la existencia del RIGI abren una competencia internacional que una pyme puede sentir como una desventaja si no tiene capacidad de aliarse y trabajar con otros proveedores. Pero es un proceso que se está dando. Hoy tenemos una feria —más allá de los operadores, los gobiernos y las petroleras— llena de pymes buscando vender sus productos. Eso es lo que le da vida a una exposición.

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—¿Qué lugar hay para los estudiantes universitarios y de escuelas técnicas?

—Los de escuelas técnicas y secundarias vienen de forma organizada con sus docentes. Lo coordinan con el área de comunicación y con el IAPG. Después está la actividad de Jóvenes Oil & Gas —los JOG—, orientada a quienes están próximos a graduarse o a profesionales jóvenes. Eso genera un vínculo muy grande con las empresas, que les cuentan lo que hacen y los motivan. Incentivar a alguien a estudiar ingeniería del petróleo, química o industrial no es fácil. Son carreras duras, quizás no son las carreras de hoy, cuando los jóvenes quieren todo rápido. Las actividades que hace el IAPG con las empresas son muy valiosas para que encuentren un camino profesional. De ahí también surgen las prácticas profesionales.

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El presidente Javier Milei en la inauguración de la AOG 2026

—¿El crecimiento de los hidrocarburos va a generar más empleo?

—Te contesto como un simple observador de lo que vemos acá, no como un experto del sector. Creo que va a ser de mejor calidad, porque son industrias muy rigurosas con los procesos y los procedimientos. Tienen estándares altísimos de seguridad, calidad y cuidado de su gente. Hay ámbitos que naturalmente no son fáciles: quien tiene que estar tres semanas en un campamento, en condiciones inhóspitas, sabe que es un trabajo exigente. Pero las compañías dan un esquema de contención y mucha capacitación. Hoy tenés un montón de ingenieros jóvenes trabajando en los campamentos y siguiendo procesos. Creo que definitivamente es un empleo de muchísima mayor calidad.

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—Ustedes realizan la exposición en Neuquén desde 2018. ¿Cómo te la imaginás en 2032?

—Creo que Neuquén tiene una gran posibilidad y un gran desafío: mejorar la infraestructura para acompañar un desarrollo explosivo que no se había imaginado. El gobernador comentó que quieren agrandar el aeropuerto y que esto sea un centro de conexión con trenes y ómnibus. En ese caso, no sabemos si este lugar va a existir como lo conocemos. Quizás en 2032 estemos en un fantástico predio ferial en Neuquén, donde se haga la Feria de Petróleo y Gas y donde otros sectores productivos del país, al existir la infraestructura, también puedan realizar sus ferias. Ese sería mi deseo.

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