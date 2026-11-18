La pareja exhibió su cohesión en plataformas digitales en medio de la disputa familiar y mediática

Guardar

Mauro Icardi salió públicamente en defensa de la China Suárez luego de que Ángel de Brito lanzara en su programa de streaming un rumor que vinculaba a la actriz sentimentalmente con otro futbolista.

Sin declaraciones ni enfrentamientos, el delantero publicó en sus historias de Instagram un collage con cuatro fotografías en las que aparece junto a la actriz, cómplices, sonrientes y a los besos, acompañadas de dos emojis de corazones y una mención directa a la China. La publicación circuló rápidamente en redes sociales y fue leída de manera casi unánime como una respuesta a los trascendidos.

PUBLICIDAD

El conductor de LAM (América TV) había sido el primero en instalar la versión con una pista enigmática: “Me dice una fuente que el jugador con el que habría salido la japonesa es uno que tiene apellido de algo que hay varias veces en una casa, ojos lindos... Cosas que pasan”. Antes de que De Brito tomara el tema, Analía Franchín ya había anticipado algo similar en Telefe, aunque prefirió no revelar el nombre por tratarse de una persona casada con hijos: “Es un deportista, pero es señor casado”, dijo, y justificó su silencio en que no quería “romper una familia”.

La China Suárez desmintió las versiones en sus redes y calificó a los medios de comunicación como una mafia

La actriz respondió con un comunicado en sus redes sociales que no dejó lugar a dudas sobre su postura. “Dejen de relacionar mi nombre con el de gente que ni conozco. Les debería dar vergüenza a estas alturas. Busquen a otro personaje para joder”, escribió en una historia de fondo negro con letras blancas. Acto seguido, arremetió contra la prensa: “La mayoría de los periodistas argentinos son una escoria. Por suerte, la gente inteligente ya no les cree”. Y fue más lejos: “Que no se note tanto la bajada de línea que les dan para ensuciar mi nombre y desviar la atención de lo realmente importante. La mayoría de los medios son una mafia, si no estás con ellos, no obedecés o no pasás sobres, te ensucian”.

PUBLICIDAD

Minutos después del descargo de la actriz, Icardi publicó el collage en cuestión. Cuatro imágenes, dos corazones y el arroba de su novia fueron suficientes para que la publicación se convirtiera en tendencia. El gesto fue interpretado como una señal de solidaridad y, al mismo tiempo, como un mensaje implícito de que los rumores no tienen sustento ni impacto dentro de la pareja.

Mauro Icardi publicó un collage de fotos junto a la China Suárez en redes sociales tras las versiones que la vincularon con otro futbolista

El episodio se produce en un contexto de alta exposición mediática para ambos. Días atrás, en el marco de un conflicto familiar que involucró a Wanda Nara y al propio delantero, la conductora se había presentado en la casa de su expareja junto a su actual novio, Martín Migueles, luego de recibir mensajes de su hija mayor que acusaban a Icardi de haber ejercido violencia contra ella. Nara grababa el ciclo MasterChef Celebrity cuando llegaron esas comunicaciones y decidió acudir al domicilio. Lo que siguió fue una pelea que involucró a las dos mujeres y quedó registrada en video.

PUBLICIDAD

El material completo, de dos minutos y medio de duración, fue presentado esta semana como parte de la denuncia por amenazas que Suárez hizo contra Nara. Las imágenes muestran cómo la tensión fue escalando desde una conversación inicial sobre los mensajes de la menor hasta un cruce de insultos directos entre ambas. Durante el tramo inicial del video, Suárez y Migueles debaten sobre cómo manejar la situación: la actriz cuenta que le había pedido a la niña que aclarara sus declaraciones y que pusiera en contexto lo que había dicho, mientras el entrenador personal admite que los chicos “también aprovechan esta situación muchas veces”.

La actriz presentó una grabación de dos minutos y medio como prueba en una denuncia formal por amenazas contra la conductora

El tono cambia radicalmente cuando Wanda Nara entra en escena. “A mi hija la cagaron a palos y tengo tres hijos varones que los cagaron a palos”, afirma. La China Suárez le responde que jamás permanecería al lado de un hombre capaz de ejercer violencia contra sus propios hijos. La discusión no hace más que escalar: la conductora dirige una serie de insultos directos contra la actriz, entre ellos: “No lo conocés. En cuatro años vas a ser una muerta de hambre porque los va a dejar en la calle y te va a cagar a palos a vos. Porque sos una negra de mierda que estás acá por plata, pelotuda”. El intercambio concluye con más descalificaciones de la conductora: “Idiota. Muerta de hambre. Estás acá porque estás regalada”.

PUBLICIDAD

Fue precisamente en ese clima de tensión acumulada que surgieron los nuevos rumores sobre Suárez, a los que tanto ella como Icardi respondieron (cada uno a su manera) sin demoras. Mientras la actriz optó por el descargo público y la denuncia abierta contra lo que calificó como una “mafia mediática”, el futbolista eligió el lenguaje de las imágenes para dejar en claro que, puertas adentro, la pareja se mantiene sólida.