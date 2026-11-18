Las autoridades salvadoreñas capturaron a Élmer Josué C. por la muerte de una mujer en Meanguera del Golfo. (Cortesía: Gustavo Villatoro)

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Las autoridades de El Salvador informaron la captura de Élmer Josué C., señalado como presunto responsable de la muerte de una mujer de 31 años cuyo cuerpo fue encontrado 16 de noviembre en la playa El Peladero, en Meanguera del Golfo, departamento de La Unión.

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, afirmó este martes que más de 125 policías participaron en el operativo que derivó en la detención. Según sostuvo, los equipos de inteligencia, investigación, peritos forenses y agentes desplegados en el territorio reunieron elementos para reconstruir lo ocurrido.

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“No hay crimen perfecto”, escribió el funcionario en sus redes sociales. Y agregó: “Contamos con suficientes elementos para descubrir cada momento de este crimen y lograr capturar a este criminal, que planificó cometer un crimen perfecto”.

A su vez, Villatoro aseguró luego que Élmer Josué C. fue detenido en flagrancia por agentes de la PNC y lo identificó como el responsable del asesinato.

Más de 125 agentes policiales participaron en el operativo que permitió la detención del sospechoso en La Unión. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

El ministro sostuvo que el sospechoso deberá responder ante la Justicia y afirmó que podría enfrentar una condena de cadena perpetua.

La Policía informó el lunes sobre el hallazgo del cuerpo de una mujer de 31 años en la playa El Peladero, en La Unión Sur.

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“La víctima es una mujer de 31 años de edad. El cuerpo fue encontrado flotando en la playa El Peladero”, indicó la institución en sus redes sociales.

En ese momento, la fuerza de seguridad señaló que sus unidades de Inteligencia e Investigaciones trabajaban para localizar al responsable. Hasta dar con el sospechoso horas después.

22 feminicidios y muertes violentas de mujeres en los primeros 10 meses de 2026

Al menos 22 mujeres fueron víctimas de feminicidio o muerte violenta en El Salvador entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026, según un informe de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa), elaborado a partir de un monitoreo sistemático de medios de comunicación.

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La cifra equivale a un promedio de 2.2 víctimas por mes y representa un caso menos que los 23 registrados durante el mismo período de 2025. La comparación interanual muestra una caída del 4.3%, aunque la organización advirtió que la violencia contra las mujeres mantuvo su ritmo durante los primeros 10 meses del año.

El 59.1 por ciento de los feminicidios reportados hasta octubre correspondió a ataques cometidos por parejas o exparejas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mayo concentró la mayor cantidad de casos, con cinco asesinatos de mujeres, seguido por septiembre, con cuatro. En junio no se reportaron hechos dentro del monitoreo, mientras que febrero, julio y octubre registraron una víctima cada uno.

El informe identificó que hasta octubre, 13 de los 22 casos, equivalentes al 59.1%, corresponden a feminicidios cometidos por la pareja o expareja de las víctimas. Los nueve restantes fueron clasificados como muertes violentas o feminicidios atribuidos a otros agresores.

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En el desglose de los vínculos entre víctimas y agresores, el monitoreo consignó 13 casos relacionados de manera directa con una pareja o expareja. En otro caso participaron una pareja y una persona conocida de la víctima, mientras que en un hecho el agresor era la pareja de una conocida.