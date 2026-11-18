Un agente de la policía antidisturbios francesa (CRS) sostiene su porra frente a manifestantes que llevan chalecos del sindicato CGT, en medio de enfrentamientos durante una protesta en Nantes (REUTERS/Stephane Mahe)

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El ministro de Justicia de Francia, Gerald Darmanin, informó el martes ante el Parlamento que la policía del país galo detuvo a unas 15.000 personas en las últimas semanas durante movilizaciones contra el aumento del costo de vida y protestas estudiantiles por las condiciones en los institutos de secundaria.

Del total, 7.184 personas fueron arrestadas desde el 17 de octubre durante las protestas contra la inflación y los salarios. Algunas de esas jornadas derivaron en disturbios en varias ciudades de Francia, según indicó el funcionario.

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Darmanin precisó que 3.053 casos vinculados con las movilizaciones por el costo de vida derivaron en acusaciones formales. Los tribunales ya dictaron condenas de prisión en 466 expedientes: 195 personas ingresaron de forma directa en prisión y el resto recibió penas suspendidas. Entre los detenidos en ese contexto, 4.523 eran adultos y 2.661 menores de edad. Cinco menores permanecían bajo custodia, según los datos expuestos por el ministro.

La jornada del 17 de octubre concentró cerca de dos tercios de los arrestos y detenciones relacionados con las protestas por la inflación y los salarios. Ese día se registraron incidentes en distintas ciudades del país.

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El ministro también detalló que las manifestaciones de estudiantes secundarios, que comenzaron en septiembre por las condiciones en los establecimientos educativos, sumaron cerca de 8.000 arrestos. Solo tres de esas personas continuaban detenidas, todas adultas. Enfrentan acusaciones por agresiones contra agentes de policía o profesores, señaló Darmanin.

Agentes de la policía francesa se enfrentan a manifestantes durante el quinto sábado de protestas contra el alto costo de la vida —a las que se sumaron marchas contra la violencia policial y la violencia contra los menores— en París, Francia, el 14 de noviembre de 2026 (REUTERS/Benoit Tessier)

La jornada de huelgas y manifestaciones convocada para el martes en Francia con el objetivo de reclamar aumentos salariales registró una participación menor que la protesta equivalente del jueves 5 de noviembre, según los datos difundidos por el Gobierno y los sindicatos.

Los paros, impulsados sobre todo por organizaciones sindicales del sector público, tuvieron un seguimiento limitado en términos generales. La actividad sufrió interrupciones en algunas líneas de trenes de cercanías de París, en corredores regionales y en puertos.

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En la Administración central, menos del 3% de los empleados se adhirió a la huelga, de acuerdo con el Gobierno. En la movilización anterior, el 5 de noviembre, el Ejecutivo había situado esa cifra cerca del 10%. El porcentaje de docentes en huelga tampoco superó el 4%, según los datos oficiales.

La diferencia entre los cálculos oficiales y los sindicales también quedó expuesta en las manifestaciones. El Ministerio del Interior de Francia contabilizó 146.000 participantes en todo el país, incluidos 28.000 en París. La Confederación General del Trabajo (CGT) elevó el número a 500.000 en el conjunto nacional y a 175.000 en la capital.

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Doce días antes, el Gobierno había estimado una asistencia de 575.000 personas en Francia y de 65.000 en París. Los sindicatos, en cambio, habían calculado entonces una convocatoria de 1,6 millones de manifestantes en todo el país y 350.000 en la capital.

Personas participan en una manifestación en París, en el marco de una nueva jornada nacional de huelgas y protestas convocada por los sindicatos franceses —que abarca cuestiones como los aumentos salariales en el sector público y el costo de la vida—, el 17 de noviembre de 2026 (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

La marcha parisina transcurrió entre la plaza de la Nación y la plaza de Italia sin incidentes significativos. Los servicios de orden de los sindicatos acompañaron el recorrido, mientras globos gigantes y chalecos identificaban a las distintas organizaciones.

También participaron, con presencia minoritaria, las principales organizaciones estudiantiles. Los alumnos mantienen protestas desde la segunda mitad de septiembre para exigir más recursos destinados a mejorar los centros escolares y para reclamar sustituciones de profesores ausentes.

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(Con información de EFE)