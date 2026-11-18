El gremio docente pide al Congreso completar el 4% del PIB para las escuelas (Foto cortesía ADP)

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La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) solicitó este martes al Congreso de República Dominicana modificar el proyecto de Presupuesto General del Estado de 2027 para incluir los recursos que, según el gremio, faltan para cumplir con la asignación del 4% del producto interno bruto (PIB) a la educación preuniversitaria.

La organización afirmó que el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo contempla RD$ 365,570,4 millones para el Ministerio de Educación, una cifra que quedaría RD$ 18,214 millones (US$ 301.31 millones) por debajo del monto requerido para alcanzar ese porcentaje del PIB.

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Una delegación encabezada por el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, acudió al Congreso para presentar el reclamo ante integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. El grupo fue recibido por el presidente de esa comisión, Nolberto Ortiz, junto a otros legisladores, quienes se comprometieron a trasladar la petición al presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, y al pleno.

El gremio calcula que el 4% equivale a RD$ 383,784,1 millones

Hidalgo sostuvo que las proyecciones de la Dirección General de Presupuesto sitúan el PIB de 2027 en RD$ 9,6 billones. Con base en esas estimaciones, la ADP calculó que la inversión educativa debería ascender a RD$ 383,784.1 millones (US$ 6,348.79 millones).

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La asociación vinculó esa diferencia con menores inversiones en infraestructura, docentes, servicios sanitarios y otros componentes del sistema, y recordó que el 4% figura en normas educativas y constitucionales vigentes. (Cortesía: Regional de Educación 08-Santiago)

“Hubo que esperar dieciséis años para que por fin se asignara el 4% del PIB al Ministerio de Educación”, expresó Hidalgo, de acuerdo con el documento difundido por el sindicato. El dirigente cuestionó que, a su juicio, en los últimos años las partidas aprobadas y ejecutadas se ubicaron por debajo de ese parámetro.

La asociación sostuvo que la falta de recursos limita la ampliación de la cobertura y la mejora de las condiciones en las escuelas públicas. Entre los problemas que mencionó figuran el hacinamiento, las deficiencias sanitarias y la escasez de materiales para el aprendizaje.

La ADP afirmó que se necesitan RD$ 22 mil millones para el saneamiento escolar

El sindicato señaló que solo la mejora de las condiciones sanitarias de los planteles requeriría cerca de RD$ 22 mil millones (US$ 363,94 millones). También alertó sobre las dificultades que enfrentan estudiantes para acceder a las aulas y sobre la necesidad de reforzar los servicios de apoyo en los centros educativos.

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En su planteo, la organización indicó que entre 2022 y 2025 quedaron sin ejecutar RD$ 41,537.6 millones (US$ 687.14 millones) del presupuesto aprobado para educación. Según la ADP, esa diferencia afectó inversiones en infraestructura, personal docente, servicios sanitarios y otros componentes del sistema escolar.

El gremio recordó que la asignación del 4% del PIB para la educación figura en la Ley General de Educación 66-97, el artículo 63.10 de la Constitución y la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. También citó el Pacto Nacional para la Reforma Educativa, firmado el 1 de abril de 2014.

La organización cuestionó la propuesta oficial y advirtió sobre carencias de infraestructura, saneamiento y cobertura en los centros públicos (Foto cortesía ADP)

La Asociación Dominicana de Profesores pidió a diputados y senadores que incorporen los RD$ 383.784,1 millones que reclama para la educación preuniversitaria durante el tratamiento legislativo del Presupuesto de 2027.

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