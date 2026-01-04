Andrea Beltramino explica cómo cambió el turismo silver: “Hoy el viajero mayor es activo, autónomo, conocedor, culto y dinámico”

El río Paraná recorre la ciudad ofreciendo espacios para caminatas, recreación y contacto con la naturaleza, integrando el paisaje urbano con áreas verdes.

“Inicié la universidad, ya de grande, a los 54 años. Soy una silver. Realmente me identifico ciento por ciento con ese segmento”. Así describe Andrea Beltramino el comienzo de un recorrido personal y académico que culminó en su tesis de licenciatura en Turismo en la Universidad Abierta Interamericana, un trabajo que propone a Rosario como un destino posible para el llamado turismo silver.

Beltramino sitúa el origen de la investigación en su propia experiencia: “Cuando tuvimos que elegir un tema para la tesis, me pareció apropiado por una cuestión personal. Era algo que estaba vivenciando. Me estaba pasando a mí y quería ponerle nombre y apellido a ese segmento”.

Motivación personal y elección del tema

La perspectiva de Beltramino surge desde dentro del propio grupo: mujeres y hombres mayores de 55 años, activos, autónomos, en buen estado de salud y con deseo de viajar.

El río Paraná atraviesa Rosario ofreciendo un paisaje amplio y cambiante, con aguas navegables, costas verdes y espacios que combinan recreación, deporte y conexión con la naturaleza.

“Yo hago esa distinción en el trabajo porque son conceptos diferentes. Considero que ‘tercera edad’ es un término que va quedando en el tiempo. Responde al estereotipo de una persona mayor, ya jubilada, que viaja acompañada y en grupos. Y eso no era lo que nosotros estábamos vivenciando”, argumenta.

Desde esa mirada, sostiene que los esquemas tradicionales asociados a la tercera edad ya no representan a los actuales viajeros silver.

Diferencia conceptual entre “tercera edad” y “silver”

Según la autora, el segmento silver desafía viejos paradigmas asociados a la vejez y la pasividad. “Hoy la expectativa de vida se ha alargado. Los 50 o 60 actuales no son los mismos de hace 20 años. Este segmento, más que turista, es viajero: ya viajó, tiene experiencia previa, se autogestiona, usa internet, elige el destino y, muchas veces, vuelve a lugares conocidos con otra mirada”.

El macro se consolida como un referente del arte contemporáneo en Rosario, con exposiciones y actividades culturales que atraen a residentes y visitantes.

En su tesis Turismo silver: Rosario como destino emergente, Beltramino analiza las características de este nuevo perfil de viajeros mayores de 55 años y evalúa el potencial de la ciudad para atraerlos, a partir de variables como accesibilidad, oferta cultural y gastronómica, infraestructura urbana, servicios de salud y conectividad.

Andrea Beltramino inició su carrera universitaria siendo Silver y desarrolló una investigación que analiza el potencial de Rosario como destino turístico.

El trabajo propone repensar el turismo desde la autonomía, la experiencia acumulada y la actitud frente al viaje, lejos de la imagen pasiva y dependiente históricamente asociada al adulto mayor.

Estereotipos, prejuicios y percepción sectorial

Al abordar los estereotipos que persisten sobre los viajeros mayores, Beltramino advierte que los prejuicios siguen ligados, principalmente, a la salud, la movilidad y la supuesta dependencia. “Hay una idea instalada de discapacidad, en el sentido de que no es capaz de moverse solo”, señala. Sin embargo, observa un cambio progresivo en la percepción del segmento: “Hablamos de gente saludable, autosuficiente y con recursos económicos”.

Ceremonia frente al Monumento a la Bandera en honor a Lionel Messi.

Para la autora, los viajeros silver ya no encajan en los modelos tradicionales de deterioro o pasividad, sino que se definen por la búsqueda de experiencias auténticas y la valoración de la calidad del viaje.

En el relevamiento realizado con agencias de turismo de Rosario, la tesis identifica un escenario desigual. Las agencias emisivas —en especial aquellas con mayor trayectoria— reconocen al público silver como un segmento central de su cartera.

“Están hablando de que su cliente silver representa casi el 70 por ciento. Es altísimo”, afirma Beltramino.

En contraste, el turismo receptivo local aparece poco desarrollado: “Son muy pocas agencias y no identifican al segmento silver. No lo tienen en la mira, no lo han ubicado aún”. La brecha, sostiene, marca una oportunidad concreta para repensar la oferta turística de la ciudad.

Razones para elegir Rosario y su potencial

La elección de Rosario como caso de estudio se apoyó tanto en una decisión metodológica como en una convicción personal. “Cuando empecé con la búsqueda de datos y los relevamientos, el universo era muy amplio.

Al vivir en Rosario, me pareció más acertado analizar la ciudad como destino para este segmento silver”, explica Beltramino.

El aeropuerto de Rosario conecta la ciudad con destinos nacionales e internacionales, funcionando como un nodo clave.

Entre los atributos diferenciales, destaca su escala urbana y la posibilidad de recorrerla a pie: “Es una ciudad grande, pero a la vez es chica. Se puede caminar, tiene paseos, Bulevar Oroño, el río. Además cuenta con centros de salud importantes, museos y una gastronomía que también es clave para el público silver, al que le interesa la buena cocina y la cultura del lugar que visita”.

Entre las principales fortalezas para este segmento, la autora subraya la accesibilidad, los recorridos peatonales y la diversidad de propuestas culturales y gastronómicas. También identifica desafíos concretos. “En su momento, lo que más jugaba en contra era la seguridad. Eso se fue revirtiendo y en el último tiempo se trabajó mucho. Hoy se puede caminar la ciudad y recorrerla con tranquilidad”, señala.

Competencia y limitaciones: el desafío de Buenos Aires

En su tesis, Beltramino señala las limitaciones actuales de Rosario como destino turístico Silver internacional. “¿Por qué considero que un competidor directo es Buenos Aires? Su principal desventaja es la conectividad”, afirma.

Destaca que, a pesar de la reciente reinauguración del aeropuerto de Rosario, Buenos Aires sigue siendo la puerta de entrada principal para quienes buscan combinar distintos destinos dentro del país. “Hoy, para conocer otras regiones, tanto del sur como del norte, Rosario no ofrece la misma conectividad”, explica.

El Museo Castagnino alberga colecciones de arte argentino, incluyendo las obras de Antonio Berni, reflejo del patrimonio cultural y artístico de la ciudad.

En cuanto al turismo nacional, la autora subraya la falta de datos precisos. “Me costó identificarlo porque no hay información por edad. Es difícil saber cuántos de los turistas que visitan Rosario, sobre todo en fines de semana largos, pertenecen al segmento Silver. Sería útil contar con estadísticas que reflejen la edad de los visitantes”, señala.

Propuesta de valor y proyección internacional

Beltramino sostiene que para consolidar a Rosario como destino Silver se requieren propuestas diseñadas específicamente para este segmento. Menciona el potencial aún no explotado del río Paraná: “Contamos con un recurso como el río, que no está aprovechado plenamente.

Hace años funcionaba el barco Ciudad de Rosario; si hoy estuviera operativo, sería un diferencial atractivo. Podría combinar recorridos, gastronomía y espectáculos culturales típicos”.

La figura de Lionel Messi está representada en murales que celebran su trayectoria y su vínculo con la ciudad que lo vio nacer.

A nivel internacional, la autora compara el manejo del turismo Silver en otros países. “Estados Unidos y España tienen bien identificado a este segmento: saben cómo se mueve, cuánto gasta y en qué lo invierte. En España incluso desarrollaron planes como Silver Plus. Mientras una familia típica puede quedarse una o dos semanas de vacaciones, un turista Silver puede extender su estadía a un mes o más, generando un ingreso per cápita considerable”.

Beltramino sostiene que el desafío está en diseñar políticas y ofertas que se alineen con las preferencias de estos viajeros. Considera que Rosario reúne atributos atractivos para el turismo Silver: la escala de una gran ciudad combinada con cercanía, acceso a servicios de salud, recorridos accesibles y una oferta gastronómica y cultural variada. Para quienes buscan explorar a su ritmo, con trayectos amables y opciones de calidad, Rosario se posiciona como una alternativa distintiva dentro del mapa turístico argentino.

Más allá de la estacionalidad y la previsión

Beltramino afirma que el turismo Silver contribuye a combatir la estacionalidad, ya que se trata de un segmento que dispone de tiempo y no necesita viajar únicamente en vacaciones o fines de semana largos. “Es más propenso a acomodar la agenda para viajar fuera de temporada”, señala, y agrega que aprovechar esta característica también optimiza recursos, evitando habitaciones u otras actividades ociosas en hoteles y servicios turísticos.

Festival Fontanarrosa. El festival homenajea la obra y legado de Roberto Fontanarrosa, combinando actividades culturales, humor, literatura y arte, y consolidándose como un encuentro destacado de la escena cultural.

La investigadora destaca que este segmento obliga a repensar el modelo turístico tradicional. Según su análisis, la tendencia actual es revisar qué se visita, cómo y en qué cantidad, en respuesta a problemas como el overturismo que se observa en ciudades como Barcelona o algunas Italia.

El overturismo es un fenómeno en el que un destino recibe más turistas de los que puede sostener de manera segura y sostenible. Esto genera sobrecarga en infraestructura, espacios saturados, impacto ambiental, aumento de precios y deterioro de la calidad de vida de los residentes.

Entre las oportunidades que Rosario podría capitalizar, Beltramino menciona la formación y el interés cultural del público Silver. “Es un segmento muy culto, por eso obras de teatro, shows, museos bien promocionados, le darían un toque diferencial.”

Un proyecto público-privado

Sobre el rol de los distintos actores, afirma que el Estado y el sector privado deben trabajar de manera conjunta. “Si cada uno trabaja por su lado, los esfuerzos se disipan. Con coordinación, Rosario puede consolidarse como un producto turístico de calidad para el segmento Silver”, explica.

La autora reconoce que la investigación le permitió validar sus percepciones con datos concretos. “Lo que yo percibía, lo pude ver en números, en informes y experiencias. No era algo que solo sentía, sino tangible”, asegura.

Maxi Rodríguez es reconocido por su trayectoria en el club Newell’s Old Boys, donde su legado futbolístico forma parte de la historia del equipo y de la ciudad.

Beltramino subraya además la transformación en la manera de concebir al turista Silver. “Después de escribir la tesis, sigo viendo que los viajeros mayores son independientes, conocedores, curiosos, respetuosos, cultos, dinámicos y autogestionables. Ya no se los piensa como ‘abuelitos’, sino como personas capaces de elegir experiencias de calidad y originales, y dispuestas a pagar por ellas de manera consciente”, concluye.