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Artritis de cadera: síntomas, causas y cómo tratarla

El dolor y la rigidez pueden llegar a condicionar actividades tan cotidianas como caminar o ponerse los zapatos

Dolores de cadera
Hombre con dolor de cadera. (Magnific)
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La cadera es una de las zonas del cuerpo que más se resiente con el paso de los años. El desgaste natural de las articulaciones, la pérdida de masa muscular y la falta de movimiento pueden afectar a su estado de salud.

Esto puede resultar muy limitante, ya que desemboca en molestias al caminar, dificultad para subir escaleras y otras restricciones a la hora de realizar actividades cotidianas. De hecho, la artritis de cadera es una de las afecciones que pueden explicar este tipo de molestias.

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Síntomas de la artritis de cadera

El dolor es uno de los síntomas más habituales de la artritis de cadera, aunque no siempre se concentra en el mismo punto. Puede sentirse en la propia articulación y extenderse hacia la ingle, el muslo, la rodilla o la zona de los glúteos. Su intensidad también varía: algunas personas notan molestias leves, mientras que otras experimentan un dolor más persistente que afecta a su actividad diaria.

Otro de los signos frecuentes es la rigidez articular, que suele hacerse más evidente después de permanecer un tiempo en reposo. Es habitual notarla al levantarse por la mañana o después de pasar muchas horas sentado. En esos momentos, la cadera puede sentirse más rígida y costar un poco más moverla con normalidad. A medida que la articulación recupera el movimiento, esa sensación puede disminuir.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Dolor de cabeza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Causas

El origen de la artritis de cadera no siempre es el mismo. En algunos casos, está relacionado con el desgaste que experimentan las articulaciones con el paso del tiempo, mientras que en otros puede aparecer como consecuencia de una lesión previa. Las fracturas y las luxaciones de cadera, por ejemplo, pueden dañar las estructuras de la articulación y favorecer la aparición de problemas articulares años después.

También existen enfermedades que pueden provocar inflamación en las articulaciones y afectar a la cadera. Es el caso de la gota, un trastorno que se produce cuando se acumulan cristales de ácido úrico en las articulaciones. Esta acumulación puede desencadenar episodios de dolor intenso, hinchazón y sensibilidad en la zona afectada. Por tanto, la artritis de cadera no siempre está relacionada con la edad o el desgaste.

Tratamiento de la artritis de cadera

El tratamiento de la artritis de cadera depende de la causa de la enfermedad, del grado de afectación y de cómo influye en la vida de cada persona. No existe una única solución válida para todos los casos, por lo que es importante que un profesional sanitario valore cada situación y determine qué opciones pueden resultar más adecuadas.

En función de las necesidades del paciente, el abordaje puede incluir medicación para controlar el dolor y la inflamación. También pueden ser útiles la fisioterapia y los ejercicios adaptados, que ayudan a mantener la movilidad y fortalecer la musculatura que rodea la articulación.

Consulta médica para el dolor de cadera
Ejercicio para el dolor de cadera. (Magnific)

En algunos casos, el especialista puede valorar otros procedimientos, como las infiltraciones de corticosteroides, para aliviar las molestias. Cuando el daño articular es importante y las alternativas anteriores no ofrecen resultados suficientes, también puede plantearse una intervención quirúrgica, como la colocación de una prótesis de cadera.

La elección de cualquiera de estos tratamientos requiere una valoración médica previa. En el caso de los medicamentos, las infiltraciones y la cirugía, es el especialista quien debe determinar si están indicados, teniendo en cuenta el origen de la artritis, los síntomas y el estado general del paciente.

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