Cuál es la regla contra el envejecimiento que Arnold Schwarzenegger sostiene tras cirugías y casi 60 años de gimnasio

Arnold Schwarzenegger afirma que la clave para preservar la independencia en la vejez está en no dejar de moverse, incluso después de cirugías complejas

A los 78 años, Arnold Schwarzenegger sostiene que la independencia y la calidad de vida en la vejez dependen de una sola regla: mantenerse en movimiento. Tras múltiples cirugías de hombro y corazón, y un reemplazo de cadera, el exgobernador de California explicó en Newsweek que adaptar la rutina física y rechazar la inactividad resultan esenciales para preservar la autonomía.

El principio de no detenerse

En su columna publicada el 19 de julio de 2026 en Newsweek, Schwarzenegger relató que la clave está en no dejarse vencer por el paso del tiempo. “El ejercicio no tiene una meta final. Algunos días, presentarse ya es una victoria”, escribió el exfisicoculturista, quien en su etapa competitiva vinculó la fuerza con la carga máxima y la intensidad.

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La disciplina y la adaptación reemplazaron en Schwarzenegger la búsqueda de fuerza extrema, según su testimonio en Newsweek (REUTERS/Daniel Cole)

A lo largo de su carrera, esa mentalidad le permitió alcanzar trece títulos mundiales. Sin embargo, con el tiempo, incorporó el valor de la recuperación, la adaptación y el movimiento constante como elementos centrales en su vida y entrenamiento, según recogió Newsweek.

Cómo el dolor y la rigidez desafían la autonomía

Schwarzenegger advirtió que muchas personas aceptan el dolor y la rigidez como parte inevitable de la edad. “La creencia de que envejecer obliga a una vida más pequeña es un error”, señaló en la publicación. Para él, mantener la movilidad permite decidir cuándo levantarse de una silla, subir escaleras o acompañar el ritmo de la familia, aspectos que considera vitales para sostener la independencia.

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El actor destaca que el dolor y la rigidez no deben asumirse como un destino inevitable, sino como desafíos que pueden superarse con movimiento (YouTube: Theo Von)

La actividad física, según el actor y exgobernador, puede reducir el dolor, mejorar la función muscular, aumentar la fuerza, fortalecer el equilibrio y proteger la calidad de vida en la vejez, de acuerdo con los datos citados en Newsweek.

Cirugías y la necesidad de adaptación

Durante los últimos años, Schwarzenegger atravesó varias intervenciones quirúrgicas, entre ellas operaciones cardíacas, procedimientos en el hombro y un reemplazo de cadera. Tras las cirugías de corazón, los médicos le recomendaron dejar de levantar grandes cargas, lo que representó un desafío para quien había construido su identidad sobre el esfuerzo físico extremo.

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Tras operaciones de hombro, corazón y cadera, Schwarzenegger reformuló su entrenamiento para priorizar la seguridad y el control

A pesar de las restricciones, regresó al gimnasio y debió modificar por completo su enfoque. La primera vez que volvió a entrenar, utilizó cargas mucho menores y se enfocó en la paciencia y la concentración, según relató en la entrevista. “Movimientos que había repetido durante décadas ahora requerían más atención y calma”, describió el exatleta en Newsweek.

Modificación de la rutina para sostener la intensidad

En la actualidad, Schwarzenegger diseñó una rutina que ya no se parece a la de sus veinte años. Prefiere menos peso, más repeticiones y períodos de descanso más cortos para mantener la intensidad sin sobrecargar el cuerpo. También reemplazó las corridas en la playa por salidas en bicicleta y redujo el tiempo dedicado al esquí a medio día.

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El exfisicoculturista reemplazó rutinas de alto impacto por ejercicios de menor carga y mayor constancia para proteger su salud (Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group)

Su entrenamiento se basa en el control, la constancia y la capacidad de volver a ejercitarse al día siguiente. Además, adoptó la máxima de Theodore Roosevelt: “If you rest, you rust”, que traduce como “si te detienes, te oxidas”. El actor aclaró que ahora distingue entre disciplina y terquedad, buscando equilibrio y sostenibilidad en su actividad física.

Movimiento y longevidad: de la experiencia personal a la comunidad

Schwarzenegger entrena desde hace más de sesenta años y, según Newsweek, su objetivo principal pasó de la apariencia física a la funcionalidad diaria. Hoy, busca mantenerse activo para poder compartir tiempo con sus nietos y realizar las actividades que más valora.

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A través de Pump Club, promueve rutinas accesibles y demuestra que la fuerza y la funcionalidad pueden mejorar a cualquier edad (REUTERS/Mario Anzuoni)

A través de su aplicación Pump Club, orienta a personas de todas las edades y destaca casos como el de un usuario que acaba de cumplir cien años. También observó la evolución de personas de sesenta y setenta años que, tras comenzar sin poder hacer una sentadilla, lograron competir en pruebas de levantamiento de potencia.

Estudios citados por Newsweek muestran que incluso quienes superan los ochenta años pueden incrementar la fuerza muscular. Para Schwarzenegger, la clave es mantener la capacidad de hacer lo que importa cada día, sin dejar que la edad impida la autonomía ni la participación activa en la vida familiar y social.

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