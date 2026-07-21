Trump descarta la vía diplomática para abrir el estrecho de Ormuz y profundiza su ofensiva militar contra Irán

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

(Desde Washington, Estados Unidos) Donald Trump descartó todas las instancias de negociación con Irán que propusieron Qatar y Pakistán en las últimas horas, frente a los sistemáticos ataques aéreos ejecutados por el régimen chiíta contra las bases militares que Estados Unidos tiene en sus principales aliados árabes de Medio Oriente.

“Cada vez que Irán mate a un soldado estadounidense, pagará por ello muchas veces más”, posteó Trump en su plataforma Truth Social, que busca abrir el estrecho de Ormuz cuanto antes.

PUBLICIDAD

La advertencia de Trump se vincula con la ofensiva que protagoniza Irán contra bases de Estados Unidos en Kuwait, Bahrein, Qatar y Jordania, y la decisión de los Huties -aliados de Teherán- de bloquear la salida de barcos petroleros de Arabia Saudita a través del estrecho de Bab al-Mandab en el mar Rojo.

Arabia Saudita adelantó que protegerá sus naves petroleras, una decisión política que implicaría abrir un nuevo frente conflicto en la región. Si esta hipótesis de conflicto prospera, Irán -de hecho- estaría en guerra contra Kuwait, Bahrein, Qatar, Jordania y Arabia Saudita.

PUBLICIDAD

Estrecho de Bab al-Mandab en el mar Rojo, un paso clave que controlan los Huties bajo las órdenes directas de Irán

La ofensiva iraní es profunda y sorprende por su poder de fuego. La muerte de tres soldados en Jordania se debió a una sucesión de misiles balísticos que impactaron en dormitorios con escasa protección que el Pentágono desplegó en la base de Muwaffaq Salti.

La asfixia en Ormuz y el bloqueo de los Huties sobre Bab al-Mandab complica la politica doméstica de Trump, ya que disminuye la oferta de barriles de petróleo e impacta en los precios de la nafta en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

La administración republicana enfrenta comicios de medio término en noviembre, y el aumento de la gasolina afecta el humor social y puede beneficiar a los candidatos del partido Demócrata.

Trump asume esta dinámica interna empujada por el conflicto contra Irán, y ordenó a Pete Hegseth -secretario de Guerra- que multiplique el esfuerzo bélico para colocar al régimen chiíta en una situación de extrema debilidad defensiva.

PUBLICIDAD

Mojtaba Khamenei -líder religioso iraní- y la Guardia Revolucionara juegan con la eventual debilidad de Trump, y apuestan a un constante raid aéreo contra los aliados árabes de Estados Unidos.

Trump y Khamenei comparten idéntica lógica militar.

El presidente de Estados Unidos intenta demoler a Irán para forzar una mesa de negociación con sus propias reglas, en tanto que el líder religioso chiíta ataca las bases de Kuwait, Qatar, Bahrein, Jordania y Arabia Saudita para que la Casa Blanca regrese al Memorando de Entendimiento.

PUBLICIDAD

Pero a diferencia de Irán que es una dictadura, Trump rinde cuenta todos los días en los medios de comunicación y su imagen pública está por debajo del 40 por ciento, que es muy poco para un presidente de Estados Unidos.

Mojtaba Khamenei, líder religioso de Irán

Trump autorizó ataques masivos contra blancos en territorio iraní y en el sistema de defensa que la Guardia Republicana desplegó en Ormuz. La ofensiva causó muchísimo daño, aunque sin resolver un asunto clave de este conflicto en Medio Oriente.

PUBLICIDAD

Las bases militares de Estados Unidos en Kuwait, Jordania y Bahrein no pueden contener todos los misiles que lanza Iran, y esta situación coloca en un escenario de debilidad a la administración republicana.

Hasta ahora, el Pentágono reconoció tres bajas militares y más de 100 heridos, desde que terminó la tregua con Irán el 7 de julio.

Los principales negociadores de Pakistán y Qatar intentaron abrir un espacio de negociación entre Washington y Teherán. Ofrecieron a la Casa Blanca y a la Guardia Revolucionaria acordar una tregua de 10 días, pero ambos enemigos dijeron que no ante un espiral de violencia que se podría acelerar en los próximos días.

PUBLICIDAD

Trump recibe hoy a Joseph Aoun -presidente del Líbano- para avanzar en acuerdos bilaterales que significarán un condicionamiento inédito para Hezbollah, el proxy terrorista más poderoso de Irán.

Khamenei y la Guardia Revolucionaria no soltarán la mano de Hezbollah, y eso implica que podrán haber nuevos enfrentamientos con Israel, que sólo abandonará el sur del Líbano si esa milicia chiíta deja de atacar su propio territorio.

PUBLICIDAD

Y a su vez, Arabia Saudita -aliado histórico de Estados Unidos- solicitará a Washington su respaldo para enfrentar a los Huties en el estrecho de Bab al-Mandab. Trump ante el pedido puntual, dirá que sí.

El principal objetivo militar de Estados Unidos es abrir Ormuz. Pero Irán resiste y la guerra amenaza con extenderse a todo Medio Oriente.

Una hipótesis de conflicto que no se descarta en la Casa Blanca.