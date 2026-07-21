Generación Silver

Todo lo que ha cambiado en la sexualidad de los seniors

Un especialista en envejecimiento considera que la vida sentimental y sexual es uno de los temas desafiantes en esta etapa de la vida. ¿El sexo en los adultos mayores es el último tabú a derribar?

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El sociólogo Serge Guérin acaba de publicar Cuando el sexo no tiene edad… y el amor tampoco (Ed. Harmattan, 2026), libro en el que aborda un tema hasta hace poco tabú. “Hay que deconstruir la idea de que los viejos ya no tienen deseo”, dijo en una entrevista con Le Nouvel Observateur.

Enumera los factores que contribuyeron a los cambios y asegura que algunas generaciones jóvenes son más conservadoras que los silver.

Sociólogo, ensayista y profesor en el Inseec (Escuela de Negocios y Economía), dedica este último ensayo a explorar el tema de la vida íntima de los seniors.

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Una mujer de cabello gris sonríe mientras muerde un huevo escalfado sobre tostada, sentada frente a un hombre en una mesa de madera con desayuno.
Se da la paradoja de que las generaciones más jóvenes pueden ser más conservadores en materia de sexo que los seniors (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guérin parte de la constatación de que la población ha rejuvenecido. Los 50, los 60, los 70 años de antes no son los de ahora. En una entrevista en un canal de Youtube, cuenta que cuando hacía sus estudios de campo, pedía a las personas entrevistadas que vinieran con una fotografía de sus padres a la edad de ellos. Y sistemáticamente la constatación era: “Ah, pero mi padre (o mi madre) parecía mucho más viejo/a que yo ahora…”

Esta mayor y más saludable longevidad, dice, está confirmada por la estadística. La esperanza de vida se ha extendido significativamente en todo el mundo. “Si la edad ha rejuvenecido, es lógico también que se tenga ganas de vivir historias de amor, historias de sexo, de tener ternura, mucho más que a la misma edad hace 30, 40, 50 años".

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Si se toma conciencia de ese mejor estado de salud, físico y mental, y de que se tienen 20 años por delante, viene el deseo de actuar, de vivir, dice Guérin.

Serge Guérin - sexualidad en la vejez
El sociólogo Serge Guérin y el ensayo en el que vuelca sus observaciones sobre la sexualidad de los adultos mayores

El sociólogo lleva más de treinta años estudiando la forma de vida de los seniors. Ese tiempo le ha permitido ser testigo de los cambios que se han producido.

Entre los factores determinantes, además del rejuvenecimiento ya señalado, destaca la nueva libertad de las mujeres, cuya vida sexoafectiva se consideraba en cierta forma terminada después de la menopausia, pero que hoy llegan a esa edad con otra mentalidad y otras posibilidades. Muchas veces con una independencia financiera que les permite seguir adelante con sus vidas o incluso lanzarse a nuevas experiencias. Guérin dice que en sus conferencias el público suele ser femenino en un 80 por ciento.

Luego menciona la “revolución del viagra” que permitió a muchos hombres que tenían dificultades de erección para seguir sosteniendo una vida sexual activa, y hoy pueden seguir en carrera. Claro que la píldora azul no puede sustituir el interés, la atracción, y demás, aclara Guérin.

Hoy se está inventando o reinventando la vejez, dice, y eso también se refleja en la sexualidad.

Pastillas de viagra (ShutterStock).
La química contribuyó a los cambios en la sexualidad de los adultos mayores (ShutterStock).

En una entrevista con Notre Temps, Guérin habla sobre este apetito de vivir y amar de la generación del baby-boom.

La generación del baby boom que es la que hoy tiene entre 60 y 80 años aproximadamente se sorprende a veces del conservadurismo de algunos jóvenes, dice. Aunque él no se explaya en los motivos, buena parte de la responsabilidad es del nuevo feminismo y la corriente woke que, con el argumento del consentimiento, quita mucho de espontaneidad, impulso y osadía a los vínculos amorosos en la actualidad.

En cambio, quienes crecieron en los años 60 y 70 conquistaron una libertad que no tenían sus mayores, vivieron la revolución sexual y la verdadera liberación de la mujer. Por eso los seniors de hoy con frecuencia tienen una mentalidad más abierta que algunas generaciones que los siguen.

A tal punto sería así que el periodista de Notre Temps le pregunta “si se ha pasado de las generaciones silenciosas a la generación licenciosa”.

“Se trata de gente (los boomers) más experimentada que en otro tiempo en el plano de la sexualidad, pero la mirada de la sociedad, en especial la de los más jóvenes y los tomadores de decisiones, no ha evolucionado tanto”, responde Guérin, apuntando a un desfasaje que se ve también en otros planos entre la nueva longevidad y la mirada de la sociedad hacia los adultos mayores.

Imagen de una abuela admirando su reflejo, reflejando el cuidado de la piel y el cuerpo, y el amor propio. Su expresión serena transmite una profunda conexión con su bienestar físico y emocional, destacando la importancia de la salud y la autoestima en la tercera edad. (Imagen ilustrativa Infobae)
Guérin destaca la nueva libertad de las mujeres, cuya vida sexoafectiva ya no concluye con la menopausia (Imagen ilustrativa Infobae)

Señala un dato significativo a modo de ejemplo: el Inserm (Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica) limitaba sus encuestas sobre sexualidad a los 69 años. Sólo recientemente ha incorporado franjas etarias de edad más avanzada. “Hay una latencia entre la evolución de los comportamientos y la recepción por parte de una sociedad que juzga”, sentencia.

Consultado sobre las razones de este desfasaje, Guérin responde: “No tenemos ganas de imaginar la sexualidad de nuestros padres o de nuestros abuelos. También hay una forma de infantilización y de victimización de las personas de edad, necesariamente viejos, cansados, sobrepasados. Eso no encaja para nada con la idea de una vida íntima”.

También señala que, en tiempos del Me Too y de la sobre exposición a las pantallas, “los jóvenes están frecuentemente menos ‘tonificados’ en el plano de las relaciones íntimas que antes”.

Y agrega: “Nunca antes, en los estudios, hubo tantos jóvenes declarando que no habían tenido relaciones sexuales durante el año, al revés que los de más edad. Estos últimos están incluso en mucho mejor estado, físico y psicológico actualmente que en el pasado. Ello influye evidentemente en la apetencia por el amor, el ocio, y todo lo demás”.

Pareja de adultos mayores, hombre y mujer, recostados en la cama abrazándose. La mujer descansa la cabeza en el pecho del hombre, ambos con ojos cerrados. Cubiertos con mantas.
“Hay que deconstruir la idea de que los viejos ya no tienen deseo", dice Guérin (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los boomers son personas que llegan a los 70 y 80 habiendo vivido la sociedad de consumo y la conquista de libertades personales, dice el sociólogo. Los seniors de hoy quieren disfrutar de la vida. “Algunos me dicen: ‘Tildé todos los casilleros, estudié, tengo casa, me casé, tengo hijos,,, y tengo ganas de pensar un poco más en mí’”, cuenta Guérin..

Guérin admite que no se puede generalizar. Así como hay seniors que ya no están en la casa esperando a los nietos, que prefieren pasear, salidas a comer y viajes, otros son más tradicionales, quieren mantener a la familia a su alrededor, no hablan de sexualidad ni la practican mucho, se explaya el sociólogo. Realista, admite que también hay una franja de seniors de mayor edad o vulnerables por motivos de salud o financieros que, evidentemente, “tienen menos historias amorosas o sexuales, por falta de oportunidades o de medios”.

En cuanto a cómo son los encuentros a los 65 o 75 años, dice: “Primero, puede ser un amor sin sexualidad. En cuanto al sexo, es múltiple. La sexualidad ’penetrativa’ no es el alfa y omega, en particular a esta edad. Hay personas de edad que tienen ganas de relaciones tiernas, agradables, cómplices con sus parejas de siempre o del momento. La palabra ternura aparece con frecuencia en las entrevistas. Además, hay dificultades fisiológicas, como la sequedad vaginal y la dificultad para tener una erección”.

Guérin cree que es necesario que los médicos se formen en estos temas, ya que se trata de problemas tratables. Claro que también hay que superar la reticencia de los seniors a hablar de estas cosas con sus doctores.

Cuenta que muchas mujeres le dicen: “Pasar tiempo, acariciarse, lo que se llamaban preliminares, eso es lo importante. Y si mi compañero no puede ir más allá, no es grave”.

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