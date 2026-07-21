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Arte e historia para mayores de 65 en Rosario: cuatro museos, un martes por semana y un recorrido que enlaza memoria, ciudad y patrimonio

Los encuentros semanales se integran al Plan Mil65 y se desplegarán por instituciones de toda la ciudad. Habrá evaluación con variables sociales y geográficas para ajustar el alcance del programa

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La Municipalidad de Rosario abrió la inscripción para Circuitos Culturales +65, un programa gratuito para personas mayores de 65 años.
La Municipalidad de Rosario abrió la inscripción para Circuitos Culturales +65, un programa gratuito para personas mayores de 65 años.

La Municipalidad de Rosario abrió la inscripción para Circuitos Culturales +65, un programa gratuito dirigido a personas mayores de 65 años que combina visitas guiadas, talleres y experiencias participativas con un objetivo explícito: ampliar la llegada a adultos mayores que todavía no forman parte de la vida cultural de la ciudad y usar esa política como respuesta frente a la soledad no deseada.

La preinscripción estará habilitada del 13 al 22 de julio y los recorridos se desarrollarán del 3 de agosto al 18 de septiembre, con cupos limitados y confirmación posterior por vía telefónica.

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La propuesta se inscribe en el Plan Mil65 y organiza encuentros semanales en grupos estables en museos, bibliotecas, teatros, centros culturales y espacios de ciencia y tecnología.

La preinscripción para Circuitos Culturales +65 estará habilitada del 13 al 22 de julio y los recorridos se realizarán del 3 de agosto al 18 de septiembre.
La preinscripción para Circuitos Culturales +65 estará habilitada del 13 al 22 de julio y los recorridos se realizarán del 3 de agosto al 18 de septiembre.

El subsecretario de Innovación Cultural Nicolás Charles explicó que la meta del municipio no es solo convocar a quienes ya participan, sino alcanzar a quienes todavía están fuera de esos circuitos.

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“Queremos mover a muchos adultos mayores a los que todavía no estamos llegando, que recorran nuestros museos, nuestros centros culturales y nuestras bibliotecas. Hay muchos que ya lo hacen, pero buscamos acercar también a quienes aún no participan de estas experiencias”.

Nicolás Charles, Subsecretario de Innovación Cultural de Rosario
Nicolás Charles, subsecretario de Innovación Cultural, sostuvo que Circuitos Culturales +65 busca ampliar la participación de las personas mayores en la vida cultural.

Charles sostuvo que la política apunta a aumentar la participación de los mayores en la vida cultural rosarina y a reforzar el acompañamiento institucional. “La idea es que conecten, que se encuentren, que disfruten, pero que sobre todo salgan de esa soledad no deseada”.

El funcionario planteó que el programa tendrá una evaluación con criterios cuantitativos y cualitativos para medir su alcance territorial y social. “Vamos a trabajar en tener un diagnóstico de a quién estamos alcanzando con el programa y a quién no”.

El programa de Rosario forma parte del Plan Mil65 y organiza encuentros semanales en museos, bibliotecas, teatros, centros culturales y espacios de ciencia y tecnología.
El programa de Rosario forma parte del Plan Mil65 y organiza encuentros semanales en museos, bibliotecas, teatros, centros culturales y espacios de ciencia y tecnología.

Esa medición, según detalló, incluirá variables socioeconómicas y geográficas, con foco en los barrios desde donde llegan, o no, los adultos mayores a los espacios culturales. También señaló que el cruce con áreas municipales como desarrollo social y salud servirá para ajustar la estrategia “en función de la realidad de cada adulto mayor”.

Charles vinculó el programa con una tradición local de políticas de envejecimiento activo, aunque remarcó que el Plan Mil65 busca “dar protagonismo” a los mayores de 65 años. El objetivo no queda limitado al acceso a actividades: apunta a reconocer el aporte de ese grupo etario en términos de memoria, saberes e historia de vida.

De qué se trata el Plan Mil65

El Plan Mil65 es una política pública de la Municipalidad de Rosario que busca fortalecer el cuidado en dos etapas clave del ciclo de vida: desde la gestación hasta los primeros 1.000 días de las infancias y a partir de los 65 años. La iniciativa surge en un contexto de transformación demográfica, marcado por el descenso de la natalidad y el aumento de la expectativa de vida, y propone un modelo de acompañamiento personalizado que identifica las necesidades de cada persona en lugar de medir únicamente la cantidad de prestaciones brindadas.

Rosario Argentina
El antecedente Guías por un día convoca desde hace 3 años a adultos mayores para conducir visitas en museos de Rosario, un sitio es el MACRO.

Además de garantizar el acceso a servicios de salud, desarrollo y cuidados, el programa promueve el encuentro entre generaciones mediante actividades comunitarias y una red de articulación entre el Estado, organizaciones e instituciones para ampliar el alcance de las políticas de cuidado en toda la ciudad.

“Son parte de la formación histórica de esta ciudad, parte de la formación histórica de cada una de las instituciones culturales que tenemos”, afirmó. Para el subsecretario, el valor del programa está en ese intercambio entre las trayectorias personales de los participantes y los espacios públicos de la ciudad.

MUESTRA LA RUTA DE LOS AZULEJOS EN EL MUSEO DE LA CIUDAD DE ROSARIO
La política cultural busca sumar a adultos mayores que no participan de la vida cultural de Rosario y ofrecer una respuesta ante la soledad no deseada.

Como antecedente, mencionó el programa Guías por un día, que desde hace 3 años convoca a adultos mayores para conducir visitas en museos. Según señaló, esa experiencia mostró que el interés del público no se concentra solo en el patrimonio o en las obras, sino también en los relatos biográficos de quienes guían los recorridos.

La estructura del programa se apoya en circuitos temáticos con una visita semanal hasta completar cada recorrido elegido. Charles resumió esa diversidad con ejemplos de instituciones y lenguajes: desde el Museo Castagnino con una muestra de Xul Solar hasta la Casa del Tango, el Galpón 11 o el Planetario.

MUESTRA LA RUTA DE LOS AZULEJOS EN EL MUSEO DE LA CIUDAD DE ROSARIO
La Municipalidad evaluará Circuitos Culturales +65 con criterios cuantitativos y cualitativos para medir su alcance territorial, social, socioeconómico y geográfico.

“Van a poder recorrer museos, van a poder recorrer centros culturales y la característica de ese recorrido va a estar muy atada a la identidad de cada una de las instituciones”, indicó. En esa línea, describió como parte de la oferta la posibilidad de bailar tango, tomar contacto con instrumentos musicales o participar de experiencias vinculadas con el espacio.

El circuito Arte e historia se realizará los martes de diez a 12 e incluirá el Museo de la Ciudad de Rosario “Wladimir Mikielievich”, el Museo de la Memoria, el Museo Municipal de Arte Decorativo “Firma y Odilo Estevez” y el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario.

El recorrido de Ciencia y Tecnología, también los martes de diez a 12, abarcará el Complejo Astronómico Municipal, Estación 300, la Isla de los Inventos y el Jardín de los Niños. La programación propone experiencias inmersivas, simulaciones y actividades ligadas a la curiosidad científica.

El Museo Macro, instalado en los antiguos silos portuarios sobre la ribera del Paraná, es uno de los íconos arquitectónicos y culturales de Rosario.
El Museo Macro, instalado en los antiguos silos portuarios sobre la ribera del Paraná, es uno de los íconos arquitectónicos y culturales de Rosario.

La línea de Música y Movimiento se distribuirá en distintos espacios y horarios de los miércoles: la Casa del Tango de 14 a 16, la Escuela Municipal de Artes Urbanas de diez a 12, Galpón 11 con una clase abierta de danza folclórica, el teatro La Comedia con un recorrido interactivo y Estación Embarcaderos con dispositivos vinculados a naturaleza, bordado y herbolaria.

El circuito Juegos y Palabras se desarrollará los miércoles de diez a 12 en el Complejo Cultural Parque de España, la Biblioteca Argentina “Dr. Juan Álvarez”, Casa Vanzo Wernicke, Cultural Fontanarrosa y la Biblioteca Pública Municipal “José Manuel Estrada”, con actividades centradas en relatos, lectura, juegos de mesa y recorridos por muestras.

Casa Fotos Vanzo Wernicke y su inauguración en la ciudad de Rosario, Santa Fe
La Casa Vanzo Wernicke fue el hogar y taller del pintor Julio Vanzo y de la escritora Rosa Wernicke, dos figuras centrales de la cultura rosarina.

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