Mick Jagger asegura que la receta para estar en buena forma con casi 83 años se la dio su padre

Mick Jagger en un ensayo de baile. Entrena así a diario

El 26 de julio próximo, en menos de una semana, Mick Jagger cumplirá 83 años. El músico asombra a sus seguidores —y al mundo entero— por la vitalidad que despliega en el escenario a una edad en la que muchos van de la cama a la mecedora.

Jagger ha explicado muchas veces que tiene una rutina física muy exigente a la cual se atiene con disciplina de hierro. Y ha admitido que, poco antes de cumplir los 60 años, dejó el consumo de todo tipo de “sustancias”, a las que suelen ser aficionados muchos artistas.

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Y si hubo una banda asociada a los excesos en el consumo de alcohol y drogas en fiestas interminables, esos fueron los Rolling Stones. El propio Jagger sufrió una sobredosis por consumo de heroína en 1976 en Nueva York que lo dejó al umbral de la muerte.

La contrapartida de todo eso fue la obsesión del artista por cuidar su salud, con dieta y entrenamiento, algo que tal vez le permitió equilibrar los efectos de una vida agitada y en especial del consumo de estupefacientes y —en exceso— de alcohol.

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Mick Jagger cumplirá 83 el proximo 26 de julio. Las huellas del tiempo son visibles en su rostro, pero cuando sube al escenario baila como uno de 20 (REUTERS/Danny Moloshok)

Ahora, añadió un dato más, para nada menor: fue su padre, profesor de educación física, quien le inculcó desde pequeño esa disciplina, y le explicó el porqué mostrándole “malos” ejemplos, como se verá más adelante.

“Mi padre era profesor de educación física, me enseñó a moverme para no estar flácido, es una disciplina que me ha acompañado toda la vida”,

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En concreto, no es genética ni suerte, sino disciplina, una que le enseñó su padre desde que era pequeño.

Entrevistado a comienzos de este mes por el célebre presentador Conan O’Brien con motivo de la salida del vigésimo quinto álbum de los Rolling Stones, Foreign Tongues, Jagger se explayó una vez más sobre los proyectos de la banda y sobre sus hábitos.

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Según él, esa actitud del grupo de estar siempre innovando y componiendo nuevo material, en vez de vivir sólo de sus éxitos pasados, es también una clave del espíritu vital que exhiben todos los integrantes de la banda.

Pero la disciplina en el cuidado de su cuerpo que lo caracteriza es muy anterior a su carrera musical. La aprendió de su padre, Basil Jagger, profesor de educación física, quien desde que Mick era niño le explicó la importancia de mantenerse activo.

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Concierto de The Rolling Stones durante la gira Hackney Diamonds Tour. SoFi Stadium en Inglewood, California, julio de 2024. REUTERS/Mario Anzuoni

Según cita un artículo de La Vanguardia, en el libro Pacto Con El Diablo: Los Hábitos Saludables del Rolling Stone Más Dinámico del Mundo, su autora, Isidora Puiggené, dice que Mick Jagger entrena unas 2 ó 3 horas diarias, casi todos los días de la semana, con una rutina que incluye calistenia, yoga, ejercicios de resistencia y baile. Casi como un deportista de alto rendimiento. Eso explica que tolere más de dos horas de concierto en sus giras.

“Mi padre me repetía constantemente que tenía que cuidar mi cuerpo, me señalaba a personas de unos 55 años con sobrepeso, fumando y sentadas en un sillón”, dijo Jagger en la entrevista con O’Brien. El presentador se mostraba admirado por la resistencia física sin igual de este artista.

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Pero Jagger bajó el tema a tierra al afirmar que se trata de una costumbre adquirida de niño, gracias a su padre.

La otra clave, según explicó el líder de los Rolling Stones, es no dejarse ganar por la nostalgia. Algo que suele sucederle a muchos adultos mayores que no encuentran nuevos propósitos de vida y optan por refugiarse en el pasado.

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Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood durante el lanzamiento del último disco The Rolling Stones, "Foreign Tongues" en Nueva York, el 5 de mayo de 2026 (REUTERS/Shannon Stapleton)

La clave entonces de su longevidad activa es seguir aprendiendo —por caso, Jagger estudia la técnica vocal de otros artistas—, escribir sobre el presente y evitar que sus nuevas creaciones suenen como reversiones de sus clásicos: “No quiero estar repitiendo siempre las mismas historias de hace cincuenta años. Hay que vivir el momento”, dijo.

Esa combinación de ejercicio constante y curiosidad intelectual explica sin dudas la vitalidad de la banda y de su líder.