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“Regression trap”: la inactividad sin propósito tras el retiro daña la salud mental

Psicólogos y psiquiatras alertan sobre un patrón que aparece entre los seis meses y el primer año después de la jubilación, cuando el sedentarismo prolongado empieza a erosionar la cognición, el ánimo y el sentido de identidad

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Hombre mayor de pelo blanco sentado en un sofá, mirando hacia abajo con las manos juntas sobre las rodillas. La luz tenue entra por una ventana lateral en una habitación sencilla.
La trampa de la regresión en la jubilación puede provocar deterioro mental y anímico entre los seis y doce meses de retiro (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llamada “Regression Trap”, o trampa de la regresión, describe el deterioro mental y anímico que puede aparecer tras la jubilación cuando el descanso se convierte en inactividad prolongada. Psicólogos advierten que, lejos de restaurar, “no hacer nada” durante meses puede reducir la energía, nublar la mente y vaciar de propósito una etapa que suele empezar entre los seis meses y el primer año después de dejar de trabajar, según una investigación integral de la revista estadounidense Parade.

Ese período coincide con lo que la gestora de inversiones Hartford Funds definió como la fase de luna de miel del retiro, cuando muchas personas imaginan una vacación permanente y descubren que no les resulta satisfactoria. El problema, según la revista, no es descansar ni cuidarse, sino caer en una pasividad sin objetivo que termina afectando la cognición y el estado de ánimo.

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Sal Raichbach, director clínico jefe de la clínica de rehabilitación The Haven Detox, explicó que la trampa aparece cuando la jubilación “ya no ofrece una experiencia de restauración, sino una experiencia de retirada”. En su descripción, demasiados años de trabajo seguidos por demasiado reposo y desconexión “encogerán tu mundo” y alimentarán un circuito de bajo estado de ánimo, mal sueño y aislamiento.

Primer plano de una persona mayor sentada en un sillón tapizado en una habitación con poca luz. Viste cárdigan gris y camisa a cuadros, con expresión seria.
La pasividad prolongada en la jubilación reduce la energía, nubla la mente y debilita el propósito, según expertos en salud mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pérdida de estructura en la jubilación puede afectar el cerebro y el ánimo

De acuerdo con el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento (NIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, el cerebro funciona bajo una lógica de “úsalo o piérdelo”. Cuando una persona reduce su actividad durante períodos largos, puede empezar a perder funciones cognitivas que antes estaban sostenidas por las rutinas, los plazos y las exigencias del trabajo.

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Drew Maygren, psiquiatra geriátrico de la red de atención médica integrada Kaiser Permanente en el norte de California, sostuvo que la jubilación no puede tratarse como unas vacaciones permanentes. “Debe abordarse con intención, reemplazando el horario laboral por un horario de vida”, dijo, y recomendó construir de manera constante una combinación de actividad física, estímulo creativo, vínculos sociales y tareas que hagan sentir a la persona útil o valorada.

El NIA también señaló que el trabajo aporta pequeñas recompensas neurológicas cada vez que se completa una tarea, se cumple una fecha límite o se alcanza una meta. Al desaparecer esa estructura, la persona jubilada necesita recrear un sistema propio de objetivos y recompensas.

La Mayo Clinic advirtió que el final de una carrera también puede traer depresión y pérdida de identidad. Para muchas personas, la idea de quiénes son estuvo ligada durante años a lo que hacían, y ese vacío puede emerger cuando termina la etapa laboral.

Mujer anciana sentada en sillón oscuro, mirando por ventana. Lleva chaqueta azul y pantalones grises. La habitación tiene papel tapiz y fotos en una mesa.
El fin de la carrera laboral puede derivar en depresión y pérdida de identidad cuando el trabajo concentraba metas, rutinas y recompensas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los signos de alerta incluyen niebla mental, aislamiento y pérdida de interés

La guía de la plataforma digital de salud mental Help Guide enumeró varias señales que conviene vigilar: dormir bastante más y aun así sentirse menos descansado; perder interés en pasatiempos antes placenteros; irritabilidad o tristeza persistente sin causa clara; niebla mental o dificultad para concentrarse en tareas simples; retraimiento social; y una sensación creciente de falta de propósito. Si aparecen incluso dos o tres de estos síntomas, recomienda hablar con un médico.

Raichbach pidió observar si los días “empiezan a perder su forma”: levantarse cada vez más tarde, saltearse comidas, descuidar la higiene personal, evitar planes, moverse menos o pasar la mayor parte del tiempo despierto frente al televisor, mirando pantallas o durmiendo siestas. También remarcó la importancia de atender a la cantidad de interacción social.

Jon Siegel, presidente y fundador de The Perfect Companion (organización de acompañamiento para adultos mayores) y ex psicoterapeuta geriátrico, añadió que algunas personas se vuelven más retraídas en el plano emocional. “Dudan a la hora de iniciar nuevas interacciones sociales, pueden resistirse a intentos de involucrarlas en intereses nuevos y pueden irritarse si se las alienta a asumir más responsabilidad en su autocuidado, lo que evidentemente puede derivar en una forma de depresión”, afirmó.

Mujer de cabello canoso sentada de perfil en una mesa de madera con una taza y un plato vacío, mirando por una ventana; estantería con libros y fotos.
Los signos de alerta en la jubilación incluyen niebla mental, aislamiento, mal sueño, retraimiento social y falta de interés en actividades habituales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos proponen metas pequeñas, rutina y roles con sentido

La salida, según los especialistas consultados, no pasa por llenar todos los días de actividades, sino por recuperar estructura. Raichbach recomendó empezar con pasos más pequeños de lo que la persona cree necesario: una caminata de 10 minutos, una llamada telefónica, una sola clase o una sesión de terapia.

El especialista recordó además que el panel científico internacional Lancet Commission identificó la inactividad física, la depresión y el aislamiento social como tres factores de riesgo modificables para el desarrollo de demencia. Por eso, retomar movimiento, contacto humano y objetivos concretos tiene un valor preventivo además de anímico.

Entre las opciones que recogió la revista aparecen el voluntariado, las clases de idioma o música, un empleo parcial o metas personales como cultivar alimentos en una huerta doméstica. La clave es que la actividad no sea mero entretenimiento, sino una fuente de compromiso, continuidad y sentido.

Hombre mayor de cabello blanco y suéter gris hablando por un teléfono fijo beige, sentado a una mesa con objetos decorativos, en un interior con cortinas y cuadros en la pared.
Los especialistas recomiendan metas pequeñas, rutina y contacto humano para frenar los efectos de la inactividad física, la depresión y el aislamiento social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jennifer Breheny Wallace, autora del libro MATTERING: The Secret to a Life of Deep Connection and Purpose, sostuvo que una carrera da más que un salario: también ofrece “pruebas diarias de que importamos”. Cuando desaparece esa estructura, dijo, muchos jubilados atraviesan una “crisis de importancia”, una erosión del sentido de identidad y propósito.

Por eso propuso que la planificación de la jubilación incluya no solo un plan financiero y de salud, sino también un “plan de importancia”: una estrategia deliberada para construir relaciones, roles y contribuciones que permitan a la persona sentirse valorada, útil y necesaria durante las décadas siguientes. En la práctica, eso puede traducirse en orientar a colegas más jóvenes o asumir una responsabilidad regular en la familia o la comunidad.

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