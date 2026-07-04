Kicillof se blinda frente a la interna con los Kirchner: el silencio como protección y la cautela como sello

Axel Kicillof encuentra en el silencio una parte importante de su táctica política en tiempos donde la interna está al rojo vivo

“Están hablando solos. Y eso es lo que van a seguir haciendo”. Corto y filoso. Ese fue el mensaje que surgió del corazón del esquema político que conduce Axel Kicillof. Los destinatarios son, a esta altura de los acontecimientos, más que evidentes: La Cámpora y el universo cristinista. Los que están del otro lado de la grieta kirchnerista.

Sin respuestas, no hay interna que pueda crecer en volumen. El gobernador bonaerense buscará en el silencio su aliado protector para los ataques de sus rivales internos. En las últimas semanas el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, fue el único que dio alguna respuesta vinculada a la interna. Poco y nada para el tenor de la batalla.

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El resto de la tropa no se refirió al tema. El ex ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni fustigó a Kicillof en los últimos días. Aseguró que el mandatario provincial “no quiere representar al peronismo”, que busca armar “un peronismo sin Cristina” y que decidió construir un “frente de izquierda progresista y albertista”. Nadie le respondió.

El Gobernador quiere neutralizar la interna bloqueando al camporismo con el silencio. En esa decisión de evitar las respuestas se origina lo que algunos kicillofistas creen que es la disociación entre lo que representa el cristinismo y lo que están construyendo ellos. “La línea divisoria es entre los que queremos ganar y los que no se sabe”, sentenció un funcionario de alto rango en el gabinete bonaerense.

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Durante una reunión del MDF, Kicillof pidió no responder las críticas del cristinismo y avanzar en la construcción de alianzas con sectores que estén afuera del peronismo

En el kicillofismo consideran que los ataques del sector de CFK es pura ganancia para ellos. Porque las voces del cristinismo quedan como provocadoras y porque exponen, en un mensaje que puede ser decodificado con exactitud en el micromundo de la política, que Kicillof no se somete a los designios de los Kirchner. Además, creen que cada vez que suman un cuestionamiento, quedan más disociados de la realidad de la gente. Percepciones de La Plata.

En definitiva, en el sector del Gobernador buscan encapsular las críticas del cristinismo y exponerlas como parte de un plan de acción que tiene más que ver con una lucha de poder interna que con el armado de una alternativa seria para enfrentar a Javier Milei. Kicillof pide orden y cautela. Hacer un equilibrio entre la audacia y la prudencia.

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En la última reunión del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que hubo en La Plata, Kicillof pidió no contestar chicanas y esquivar los ataques. Cree en esta táctica de defensa para mantener su construcción política indemne a los chispazos de la interna con los Kirchner. Y, mientras tanto, insistió en la necesidad de seguir adelante, construyendo un esquema político y buscando tender puentes con nuevos aliados. Con cierta ironía un dirigente que convive a diario con el economista largó un dardo hacia el camporismo: “Mientras ellos más se alejan, más se acercan otros espacios”.

Se trata de pescar votos por fuera del peronismo. Ahí está una parte importante de la tarea que ven por delante. Sino serán siempre los mismos, pero divididos en distintas expresiones. Porque en el kicillofismo asumen que CFK va a poner algún candidato en cancha, ya que no lo va a apoyar al Gobernador. La unidad es una utopía, las PASO son una opción y la interna partidaria es un camino lleno de curvas. La incertidumbre sobre el futuro es absoluta. Por eso los distintos sectores del peronismo ponen el pie firme en el presente.

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Las diferencias de los Kirchner con Kicillof se profundizaron en las últimas semanas. La unidad electoral parece una utopía a esta altura del calendario

Las elecciones Primarias podrían ser la clave para el ordenar el espacio político. Aunque el paso del tiempo y la degradación del vínculo personal y político entre los Kirchner y Kicillof, siembre un interrogante enorme sobre la posibilidad de convivir en un eventual gobierno. Por eso las PASO pueden ser una solución a medias. Porque permitiría legitimar un candidato ganador, pero dejaría un tendal de heridos y una enorme cantidad de dudas sobre un futuro compartido. La ruptura interna es muy profunda y no hay tiempo de sellarla con un perdón basado en el pragmatismo.

Un outsider para ganarle a un outsider y el movimiento federal

Una de las novedades que se metió en la conversación peronista de esta semana es la posible candidatura de Jorge Brito (H). El empresario, que tuvo un paso exitoso por River y es dueño de uno de los bancos más importantes de la Argentina, se metió en la agenda política. Fue a través de dos nombres propios que trabajan para convencerlo de que puede ser el represente de una opción de centro dentro del universo peronista: Nicolás Massot y Diego Bossio.

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Massot, que trabaja en tándem con Emilio Monzó, se refirió a la posibilidad de que Brito salte a la cancha de la política electoral. “Es uno de los empresarios más importantes del país y de los que más empleo genera. Tiene participación pública, tiene inquietud y tiene ideas. Quiere contribuir a generar una alternativa a largo plazo y desarrollo económico”, sostuvo el diputado durante una entrevista en el canal de streaming LACA.

Massot señaló también que Brito “está dispuesto a dedicarle tiempo y energía”, y a “arremangarse para tratar de ayudar a construir algo que nos saque de este juego de suma cero permanente”. El legislador planteó que el empresario “es un outsider para la política electoral”, pero que está empapado de la realidad económica del país. “Entiende muy bien de que estamos hablando”, aseguró.

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El empresario Jorge Brito empezó a instalarse en la conversación del peronismo como una opción presidencial para el 2027 Photo Credit: NYSE

El otro dirigente político que empujó su nombre a la cancha electoral fue Bossio. El ex titular de la ANSES dijo que Brito “tiene una vocación y un compromiso por las cuestiones públicas”, que si juega el año que viene “puede ser una alternativa completamente distinta” y que su presencia “le daría frescura a la política argentina”. Además, repasó su paso exitoso por River y los avances en insfrastructura y gestión institucional que tuvo en el club de Núñez.

El nombre de Brito empezó a sonar hace un tiempo dentro de las terminales del peronismo como una opción por fuera de la lógica política. La segunda parte del año será clave para que el empresario sepa dónde está parado respecto a la percepción del electorado sobre una figura de su estilo. También para ver cuál es el acompañamiento dirigencial que tiene dentro de un universo tan heterógeneo como el del peronismo. Faltan las señales de su voz para que el proyecto tenga un salto cualitativo.

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En paralelo, los representantes del peronismo federal avanzan en la construcción de una colectora que los lleve a la mesa de definiciones de la fuerza política. Sergio Uñac empezó a caminar solo esta semana. Estuvo en Misiones y Corrientes mostrando su voluntad de ser candidato y juntando apoyos, de abajo hacia arriba, para ser una opción en el 2027. Es uno de los pocos nombres del peronismo que están caminando con decisión.

Sergio Uñac estuvo de recorrida por Misiones y Corrientes durante la última semana. Recibió un fuerte respaldo el gobernador misionero

Por su parte, el grupo de Olmos, Michel, Tolosa Paz y Achával empezó a armar un nuevo acto en el norte argentino, tal como contó Infobae esta semana. Ese sector está edificando una propuesta y abriendo las puertas para la dirigencia del interior que no tiene un techo más amplio donde resguardarse. Apuestan a tomar volumen con representación en los próximos meses y llegar al próximo año con el nombre de un candidato que sea representativo de esa identidad.

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Falta un año entero para la elección presidencial. Tiempo suficiente para que surjan nuevos candidatos, para que algunos de los que están en pie tengan más consenso o para que la interna bonaerense haga volar todo por los aires. La responsabilidad y las ambiciones de la dirigencia política en los próximos meses empezará a construir ese futuro que en la actualidad es imposible dimensionar.