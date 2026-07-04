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La reacción de Marcelo Gallardo y Carlos Tevez tras el empate parcial de Cabo Verde a Argentina

El Muñeco y el Apache intuyeron que estaba al caer el 1-1 que se dio en el arranque del segundo tiempo

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En el que fue su último partido como comentarista, ya que anunció que se retirará de la Copa del Mundo por “compromisos laborales”, Marcelo Gallardo compartió pupitre con Carlos Tevez en la cadena ESPN y juntos observaron la clasificación de Argentina ante Cabo Verde en Miami. Fue un partido no apto para cardíacos, pero quienes mejor interpretan el fútbol, por experiencia y hoy tener conocimientos desde el banco de suplentes en su faceta de entrenadores, vieron venir el empate parcial 1-1 de los africanos.

Así lo reflejaron el Muñeco y el Apache en el primer tanto de Deroy Duarte, ya que se miraron entre sí con ojos cómplices que delataron que por lo bajo ya estaban diciendo lo que se venía.

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Ya con el resultado consumado y menos revoluciones, Gallardo analizó: "Argentina tiene esa virtud, que jugando mal, te da la seguridad de que va a ganar los partidos. Hoy se complicó más de la cuenta, hoy fue de esos partidos incómodos que no solamente es lo que te propone el rival, porque Messi decía que no podíamos presionar por el calor, que es una dificultad extra cuando tenés que presionar y no llegás, y hacer redobles de esfuerzo con este clima es muy difícil. Ellos, la astucia que tenían para tomar riesgos con una clara intención de salir con pases por bajo, de tres cuartos en adelante no nos hacían sufrir porque no tenían… tuvieron dos balas de fuego, pero no mostraban intención de hacer daño".

Y amplió: “Nos ponían incómodos, no teníamos la pelota, no la podíamos recuperar y tampoco generamos situaciones de gol. El gol de Messi, con asistencia fantástica de Licha Martínez, hace que el partido le dé a Argentina cierta tranquilidad, pero ni eso hizo que disfrutáramos del partido y resultado a favor. Hoy se lo reconoce al rival porque hizo méritos, claramente venía haciéndolos. No tenían nada que perder ellos. Estaban jugando contra el equipo campeón del mundo, con lo que eso representa: ponerse en una situación de privilegio, enfrentar a un equipo que les da la posibilidad de mostrarse ante el mundo y lo hicieron muy bien. Scaloni y los jugadores argentinos reconocieron la calidad del rival en la disputa y la forma en que jugaron. No fue un equipo violento, no venía siéndolo. No es agresivo en la recuperación, no pega, acompaña. Y mostraron un amor propio para intentar, en la búsqueda del resultado desfavorable, hacerlo con buena calidad”.

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Y Tevez se sumó a los comentarios: “Cabo Verde tampoco hizo tiempo. En el 2-2 no dijo ‘llegamos hasta acá, vamos a penales’. El partido fue loco, sí, pero lo presentíamos y veíamos que la Selección no estaba cómoda. El partido contra Austria también se veía que la Selección no estaba cómoda en ningún momento del partido, eso hizo que, como dice Marcelo y el Kun, jugado por jugado, es totalmente otro partido. Yo rescato que la Selección haya sacado el partido adelante, todavía no habíamos sufrido en el Mundial y el Mundial arrancó hace mucho. Está bueno porque eso te alerta aún más, sabiendo cómo se dieron las llaves. Que la gente estaba relajada pensando que hasta cuartos no jugábamos con nadie. Lo dijo Messi, Scaloni también y ellos lo saben internamente".

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