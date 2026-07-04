Política

La posible implementación de las colectoras en 2027 genera rechazo en la oposición y dudas entre los aliados

El oficialismo dejó trascender que está negociando con los gobernadores aliados, pero no se conocen detalles de la propuesta. Las críticas a la propuesta

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Diego Santilli con Marcelo Orrego y Rogelio Frigerio
Diego Santilli con los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos)

Todos hablan del tema pero nadie conoce los detalles. La implementación de listas colectoras como moneda de cambio para eliminar o suspender las elecciones primarias (PASO) se convirtió en un tema de discusión más candente en el Congreso. Sin embargo, tanto los libertarios como los aliados y los opositores duros reconocen que por ahora solo pueden hacer “especulaciones en el aire”.

No existe un proyecto concreto y ninguno de los principales interlocutores parlamentarios de la Casa Rosada reconoce haber visto algún modelo de cómo quedaría la Boleta Única de Papel con colectoras. En los despachos del oficialismo aseguran que “hay varios bocetos dando vuelta” pero aclaran que nada es definitivo porque “todo está en discusión”.

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Incluso reconocen que la suspensión de las PASO incluiría acuerdos electorales para no competir -o competir con candidatos de baja intensidad- en las provincias donde los gobernadores aliados pretendan reelegir. Ese punto no será parte del texto del proyecto de reforma política pero tendrá un peso determinante en la negociación.

Las listas colectoras podrían representar una alternativa atractiva para algunos gobernadores y partidos aliados -como el PRO y la UCR- ya que les permitiría competir con listas propias en algunas categorías, como diputados nacionales y gobernador- pero “colgados” de la candidatura presidencial de Javier Milei. Así el Presidente se garantizaría los votos para la reelección y los mandatarios provinciales podrían evitarse el problema de encontrar otro candidato a presidente competitivo.

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Un hombre de cabello gris sonríe detrás de un atril naranja que tiene el logo blanco de PRO. Al fondo, una pantalla con el mismo logo
Mauricio Macri

Obviamente, para que el esquema funcione, las provincias aliadas deberán abandonar sus intenciones de desdoblar y adelantar las elecciones locales para separar la discusión del debate nacional. “También se podría analizar la posibilidad de que las elecciones sean simultáneas y concurrentes”, explicaron. Es decir, elecciones el mismo día, con dos urnas diferentes.

“Y los que no tienen gobernadores, como en el caso de la UCR bonaerense, tienen para ganar el hecho de seguir siendo aliados. Y más adelante podrán negociar otras cosas”, simplificó un libertario.

Luego de que trascendieran los planes del oficialismo, desde la oposición dura denunciaron que se trata de una simple maniobra para “someter y encolumnar toda disidencia”.

Nada más casta que en cada elección cambiar las reglas de juego. Nada más casta que volver a las colectoras para que un candidato a presidente tenga muchos candidatos a diputados. Nada más casta que volver a las viejas artimañas del siglo XX y pulverizar el espíritu con el que sancionamos la Boleta Única de Papel, que en la cabeza de Karina Milei va a tener una extensión horizontal de metros”, resumió el radical disidente de Provincias Unidas, Pablo Juliano.

Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés, Carlos Sadir, Maximiliano Pullaro y Leandro Zdero, gobernadores de la UCR 1920
Los gobernadores de la UCR Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés, Carlos Sadir, Maximiliano Pullaro y Leandro Zdero

Desde el peronismo denuncian que La Libertad Avanza sólo pretende quitarles una herramienta básica para dirimir sus diferencias internas, que hoy parecen cada vez más profundas y podrían derivar en una ruptura definitiva entre cristinistas y kicillofistas.

Pero ese mismo punto también genera dudas en la oposición. “Si el objetivo es complicarle la resolución de la interna al peronismo, ¿por qué se apuran tanto? Tendrían que suspender las PASO en diciembre para darle menos tiempo a organizarse. Si lo hacen en agosto, como se dice, el peronismo va a tener varios meses para organizar internas abiertas como supo hacer en el pasado”, explicó un referente radical.

Además, señalaban que también sería un error político asumir que Javier Milei será un candidato presidencial que traccionar votos para otras fuerzas un año antes de la elección. “¿Qué pasa si en seis meses se ‘manca’ y empieza a medir mal? Se están apurando”, analizaron ante la consulta de Infobae.

Este viernes el jefe de Gabinete recibió su primer revés público. El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que controla tres votos clave en la Cámara de Diputados y dos en el Senado, aseguró que está “en contra de eliminar las PASO”.

“Hemos sido muy claros. Y reitero, para que nadie se equivoque: estamos en contra de sacar las PASO, nosotros estamos en contra de eliminar las PASO. Ya lo hemos dicho, y para que a todos los medios les quede claro cuál es la posición del bloque Independencia, y que lo que hemos dicho la vez pasada no lo hemos cambiado hoy bajo ningún punto de vista”, dijo a los medios provinciales

Y agregó: “La verdad, no conozco el proyecto, todas son versiones mediáticas, pero todavía ni el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, ni ningún funcionario nacional, nos ha mostrado ningún tipo de proyecto ni nos ha concretado cuál es la propuesta en general”.

Dado que se trata de una ley electoral, el proyecto de reforma política tendrá que ser aprobado con mayoría absoluta (la mitad más uno) en ambas Cámaras: 129 en Diputados y 37 en el Senado. Por lo que no contar con los votos de los tucumanos complica el panorama del oficialismo.

Diego Santilli y Nacho Torres
Diego Santilli y Nacho Torres

Por otro lado, los aliados dudan sobre cómo quedaría la Boleta Única de Papel con más columnas, porque se perdería uno de los objetivos originarios, que era simplificar el procedimiento. “¿Cómo van a quedar las Boletas en PBA o Santa Fe si hay tres colectoras por cada fuerza? ¿Qué va a decir la Justicia Electoral?”, se preguntaban en la bancada radical.

Santilli dedicará las próximas semanas a continuar dialogando con los gobernadores. El primero fue Ignacio Torres, que se entrevistó con el jefe de Gabinete este jueves en Casa Rosada. Se llevó bajo el brazo el visto bueno del Gobierno para que Chubut pida un préstamo al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) para la realización de obras para asegurar el abastecimiento de agua potable en la Cuenca del Río Senguer.

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