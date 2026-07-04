Santa Fe avanza con una reforma electoral que incluye las PASO: el rol del PJ y los puntos claves para 2027

Maximiliano Pullaro buscará la reelección en 2027

En medio de la discusión nacional por una eventual reforma electoral impulsada por el gobierno de Javier Milei, la provincia de Santa Fe avanza por un camino distinto. Allí, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) no están en discusión ni tampoco la incorporación de colectoras. El verdadero debate pasa por dos cuestiones que pueden modificar el escenario político de cara a 2027, cuando el gobernador Maximiliano Pullaro buscará la reelección: el porcentaje mínimo que deberán alcanzar las fuerzas para acceder al reparto de bancas y el diseño de la Boleta Única.

La reforma no responde a una decisión política aislada, sino a una obligación derivada de la nueva Constitución provincial, sancionada el año pasado. Además de habilitar la reelección del gobernador, el nuevo texto incorporó el sistema D’Hondt para la distribución de bancas en la Cámara de Diputados, en reemplazo del mecanismo anterior, que garantizaba automáticamente 28 de los 50 escaños a la fuerza más votada, aun cuando la diferencia con el segundo fuera mínima. Ese cambio obliga ahora a adecuar la legislación electoral y convierte al piso electoral en una de las variables que definirán qué fuerzas podrán acceder al reparto de bancas.

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En la Legislatura ya fueron presentados cuatro proyectos: uno en el Senado y tres en la Cámara de Diputados, impulsados por la UCR, el Socialismo y el peronismo. Sin embargo, el objetivo es que todos confluyan en una única iniciativa que pueda ser sancionada durante agosto. “Hay un amplio consenso para que eso suceda”, aseguró a Infobae el diputado socialista Rubén Galassi, uno de los dirigentes que participa de las negociaciones.

Los proyectos que presentaron cada uno de los partidos

Las diferencias entre las iniciativas son acotadas, pero políticamente relevantes. Todos los proyectos mantienen las PASO y coinciden en la necesidad de adecuar la legislación al nuevo sistema de reparto de bancas establecido por la Constitución. Sin embargo, uno de los principales puntos que todavía permanece en discusión es el porcentaje mínimo que deberán reunir los partidos para acceder al reparto de bancas mediante el sistema D’Hondt.

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Desde la UCR, la diputada provincial Silvana Di Stéfano explicó que el proyecto busca reunir en un único cuerpo normativo toda la legislación electoral y de partidos políticos vigente en Santa Fe, adecuándola a la Constitución reformada el año pasado. Además de mantener las PASO, la iniciativa propone reducir de cinco a dos las boletas para la elección general: una para las categorías municipales —intendente y concejales— y otra para las provinciales —gobernador y vice, diputados y senador—. También incorpora un casillero de “Lista Completa”, mantiene la regulación de Ficha Limpia y la paridad de género. La legisladora aclaró que uno de los aspectos que continúa bajo revisión durante la negociación parlamentaria es el porcentaje mínimo para acceder al reparto de bancas.

La otra discusión gira en torno a la Boleta Única. La mayoría de los proyectos conserva el esquema actual de cinco boletas para la elección general, una por cada categoría. La excepción es la iniciativa de la UCR, que propone reducirlas a dos. Detrás de esa diferencia también hay una lectura política: una menor cantidad de boletas tiende a potenciar el arrastre del candidato que encabeza la oferta electoral, en este caso Pullaro.

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Los legisladores del frente oficialista de Unidos en la aprobación de la Reforma Constitucional

Desde el socialismo, en cambio, evitan darle esa interpretación al debate y prefieren concentrarse en la construcción de consensos. Galassi insistió en que existe un amplio acuerdo para unificar los proyectos en un solo texto y ratificó la propuesta de su espacio de mantener el esquema actual de cinco boletas para la elección general y fijar un piso del 3% del padrón electoral para acceder al reparto de bancas.

Es precisamente sobre esos dos puntos donde el peronismo ubica la discusión política de fondo. El proyecto opositor fue impulsado por diputados que responden al ex gobernador Omar Perotti y contó con el acompañamiento de Miguel Rabbia, del espacio que lidera Marcelo Lewandowski, y de Lucila De Ponti, referente del Movimiento Evita.

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Desde el peronismo reconocieron que el oficialismo cuenta con los votos suficientes para aprobar “el proyecto que se les ocurra”. Por esa razón, consideran que la principal tensión no atraviesa la relación entre Unidos y la oposición, sino al propio frente gobernante.

Según esa interpretación, la discusión en torno a un piso electoral más elevado responde a una estrategia de la UCR para consolidar un esquema más cercano al bipartidismo y reducir la representación del Socialismo, su principal socio dentro de Unidos. El razonamiento parte de la pérdida de peso territorial y electoral que experimentó ese partido en los últimos años frente al radicalismo, lo que haría más difícil alcanzar un umbral más elevado para acceder al reparto de bancas.

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Con la mirada puesta en 2027, en el peronismo también hacen su propia lectura del escenario político. Dicen que Lewandowski continúa siendo uno de los dirigentes con mejor nivel de conocimiento e intención de voto dentro del espacio y sostuvieron que la unidad será una condición indispensable para competir por la Gobernación. Bajo ese análisis, creen que una elección de tercios, con Pullaro por un lado, el peronismo por otro y La Libertad Avanza como tercera fuerza, podría favorecer sus posibilidades.

Otro de los puntos incorporados en el proyecto impulsado por el oficialismo abre la puerta a una eventual modernización del sistema. El diputado Walter Ghione, del partido UNO, explicó que la iniciativa deja prevista la posibilidad de implementar en el futuro un sistema de voto electrónico, aunque sin establecer su aplicación inmediata. La incorporación funcionaría como una herramienta legal para que la provincia pueda avanzar con ese mecanismo si así lo decide en los próximos años.

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