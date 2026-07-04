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La foto que Antonela Roccuzzo repitió con sus hijos tras un nuevo gol de Messi y el triunfo de Argentina en el Mundial

Tras la victoria albiceleste, la esposa del capitán compartió imágenes desde la tribuna en Miami, una costumbre familiar que se repite en cada torneo

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Antonela Roccuzzo Argentina Cabo Verde
La postal de Antonela con sus tres hijos tras la victoria de Argentina ante Cabo Verde

Como en cada presentación mundialista de la selección argentina, Antonela Roccuzzo estuvo presente alentando a Lionel Messi desde las tribunas del Hard Rock Stadium de Miami, donde celebró junto a sus tres hijos la angustiante victoria de la Scaloneta sobre Cabo Verde y el pase a los octavos de final.

Luego del partido, la esposa del capitán compartió una serie de imágenes en redes sociales. En la foto principal del posteo, la rosarina posó junto a Mateo, Thiago y Ciro, todos luciendo la actual camiseta suplente del seleccionado, con el número 10 y el apellido “Messi” en la espalda. La postal fue acompañada por varios corazones celestes y blancos y el mensaje “Vamos Argentina”, en sintonía con la costumbre que mantiene desde hace varias competencias internacionales.

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La publicación incluyó otras capturas: un par de fotos de Antonela sola, otra junto a su hijo mayor, un video de la salida de los equipos al campo de juego y dos imágenes más en las que mostró su outfit elegido para la jornada en la ciudad estadounidense.

El posteo de Antonela Roccuzzo tras la victoria de Argentina ante Jordania
La imagen que subieron ante Jordania: Thiago se ausentó porque estaba disputando un torneo juvenil con Inter Miami

Para Antonela y sus hijos vestir la camiseta alternativa se volvió una cábala desde el Mundial de Qatar, después de la derrota contra Arabia Saudita. Desde aquel momento, la empresaria y su familia optaron por usar la remera suplente en cada partido, hábito que mantuvieron en la consagración de la Copa América 2024.

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En esta Copa del Mundo 2026 esa tradición se siguió a medias. En la fase de grupos, la familia del astro alternó la camiseta celeste y blanca con la suplente, que volvió a aparecer hoy, en el primer duelo de eliminación directa. Para el duelo de octavos ante Egipto el próximo martes, ¿regresarán a la titular o seguirá con la alternativa azul?

Antonela Roccuzzo compartió en Instagram fotos junto a sus hijos tras la victoria ante Austria
Antonela Roccuzzo compartió en Instagram fotos junto a sus hijos tras la victoria ante Austria

Durante la tarde noche, la familia festejó el gol de Messi, quien abrió el marcador y aportó una asistencia en un partido cargado de tensión y emociones. Así, Leo volvió a ser figura clave en el equipo dirigido por Lionel Scaloni y, a sus 39 años, continuó rompiendo marcas personales.

Con el gol de hoy, alcanzó los siete en el torneo y estiró la ventaja sobre Kylian Mbappé en la tabla de goleadores y en la de máximos artilleros de la historia de Copas del Mundo, llegando a 20 tantos. Además, estiró la brecha como el jugador que más partidos disputó en el torneo, con 30 presentaciones. En este caso, quien lo sigue es Cristiano Ronaldo, que lleva 26 partidos en Mundiales.

Luego del infartante choque ante los caboverdianos, Messi se mostró autocrítico. “Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, no por algo este equipo no había perdido con España y con Uruguay. Hicimos lo más difícil, que era encontrar el primer gol. Pensábamos que a raíz de eso íbamos a encontrar nuestro juego y estar más tranquilos, pero fue todo lo contrario. Perdimos la pelota, nos metimos un poco atrás, no pudimos presionar bien. Y ellos golpearon con sus armas”, analizó ante la prensa.

La foto que compartió Antonela Roccuzzo tras el triunfo de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026
La foto que compartió Antonela Roccuzzo tras el triunfo de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

Pensando en el cruce ante Egipto por los octavos de final, el capitán señaló: “Hoy hicimos un desgaste muy grande, como siempre, jugando bien o mal. Pero creo que lo importante ahora es descansar, pensar en lo que se viene, en intentar sacar cosas positivas del partido de hoy, que más allá del pase a octavos creo que las hay, y corregir las malas, que creo que hoy fueron muchas también”.

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