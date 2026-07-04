Del sufrimiento a la euforia: así festejaron los famosos argentinos el pase a octavos del Mundial 2026

La Scaloneta logró imponerse ante Cabo Verde y los famosos descontrolaron las redes (Video: Instagram)

El seleccionado argentino clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 tras vencer a Cabo Verde en los dieciseisavos, pero el partido dejó los nervios a flor de piel. No fue una victoria cómoda: fue el tipo de triunfo que obliga a mirar la pantalla con el corazón en la boca y que, apenas termina, dispara una catarata de alivio, euforia y amor por la camiseta. Los famosos argentinos lo vivieron exactamente así y las redes sociales fueron el termómetro inmediato de esa montaña rusa emocional.

Hubo quienes festejaron a los gritos, quienes lo procesaron en familia y quienes eligieron una imagen de Lionel Messi o de Diego Maradona para decir lo que las palabras no alcanzaban. Pero casi todos coincidieron en algo: el partido contra Cabo Verde no fue fácil, y eso también forma parte del ritual de ser argentino.

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Los que sufrieron y lo admitieron fueron, quizás, los más honestos de la noche. Lizy Tagliani vivió el partido desde el estadio y se filmó en el estacionamiento del recinto al terminar, con la camiseta albiceleste y una vincha argentina en la cabeza. Su cara lo decía todo antes de que abriera la boca: “Me había olvidado que era tra...va hasta que Cabo Verde me tuvo con los huevos en la garganta. Vamooooo argent8na”. La frase, mitad humor y mitad confesión, capturó en pocas palabras lo que millones sintieron durante los noventa minutos.

La actriz Clari Alonso sonríe junto a un niño que lleva una diadema con camisetas de la selección argentina, en un momento de alegría.

Griselda Siciliani, con la camiseta de la selección argentina de fútbol, comparte su cábala mientras sonríe y cubre parte de su rostro.

La conductora Lizy Tagliani, con un pañuelo y una camiseta con los colores de Argentina, posa para una selfi en un evento público con una multitud de personas de fondo.

Desde su casa, Griselda Siciliani llegó a la misma conclusión por otro camino. Se fotografió sonriendo con la camiseta de la selección y superpuso dos textos sobre la imagen: “Qué manera de sufrir” y “La Scaloneta del amor”. Al pie agregó una foto de Maradona con la leyenda “Mi camiseta de cábala”. La actriz no ocultó el tormento, pero tampoco disimuló la alegría del resultado.

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En el otro extremo estuvieron los que festejaron sin filtro ni demora. Tiago PZK descargó toda la adrenalina acumulada en un video: “¡Vamos, Argentina! Para todos los anti-Argentina la tienen adentro, guacho. ¡Dale!”. Sin protocolo ni corrección, el cantante dijo en voz alta lo que muchos pensaron en silencio durante el partido. Tuli Acosta eligió el lenguaje corporal: se filmó con la camiseta argentina, el puño derecho en alto y los ojos apretados, sin escribir una sola palabra. La imagen alcanzó.

Evangelina Anderson celebró desde Marbella con la misma intensidad que si estuviera en el estadio. La modelo compartió un video de la celebración familiar tras el pitazo final: todos saltando y gritando, con la distancia geográfica sin atenuar ni un decibel del festejo.

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Lionel Messi festeja en el campo de juego con la camiseta de la selección argentina tras convertirse en el jugador con más asistencias.

La figura argentina Tuli Acosta celebra una victoria con los ojos cerrados, luciendo la camiseta de la Selección y junto a un brazo tatuado.

El exfutbolista Diego Maradona se encuentra sentado con los ojos cerrados mientras un paramédico lo asiste en un evento en San Petersburgo.

El fútbol argentino tiene una vocación familiar que el partido ante Cabo Verde volvió a poner en escena. Vanina Escudero se fotografió junto a sus dos hijos, ambos con la camiseta albiceleste —la nena con la mejilla pintada con los colores de la bandera— y escribió: “La ilusión intacta!!!! Vamos Argentina, difícilllllll pero a 8vos!!!!!”. La imagen transmitió el relevo generacional de una pasión que se hereda en el living de la casa.

Brenda Gandini reunió a un grupo numeroso de adultos y chicos frente a la pantalla y lo documentó con una foto grupal: “Vamos Argentina con este equipazo”, escribió, con tres estrellas. Pedro Alfonso y Paula Chaves también subieron videos celebrando, fieles al ritual que los argentinos repiten partido a partido: cámara en mano, emoción sin editar.

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El momento más genuino de la noche lo protagonizó José María Muscari, que filmó a su hijo gritando el tercer y último gol, el que terminó de sellar la clasificación. La reacción del chico, pura adrenalina sin filtro, fue la celebración más descontracturada de todas. Clara Alonso, por su parte, festejó desde el sillón con su bebé en brazos: la pequeña llevaba un adorno celeste en la cabeza y Clara sonreía de oreja a oreja mientras escribía: “Daleeeeeeeeeee”.

Vanina Escudero posa junto a sus dos hijos, todos con camisetas de la selección argentina de fútbol.

Brenda Gandiniok y otros famosos celebran una victoria de Argentina posando en grupo, algunos vistiendo camisetas del seleccionado nacional de fútbol.

Otros eligieron las imágenes por sobre las palabras para rendir tributo a quienes hacen posible este tipo de noches. Pedro Rosemblat publicó en su feed una foto de archivo de Maradona siendo atendido por un médico durante un Mundial, con el semblante descompuesto y el brazo extendido. El texto fue minimalista: “Argentina y nada más”. La publicación acumuló más de 20.100 “me gusta” en minutos.

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Ángel De Brito publicó una fotografía de Messi mirando al cielo con el dedo índice apuntando hacia arriba y la acompañó únicamente con tres corazones rojos. Maia Reficco fue un paso más allá y compartió una publicación que destacaba que Messi se convirtió en el jugador con más asistencias en la historia del torneo, con un emoji de asombro y de fondo la canción “Luis” de La Mona Jiménez, como si la magnitud del dato necesitara música cordobesa para procesarse.

Martín De Michelis compartió una foto oficial de la AFA con el plantel entero abrazado en el campo de juego y escribió: “Felicitaciones Muchachos”, con tres corazones celestes. Duki, uno de los artistas argentinos con mayor proyección internacional, también subió un video festejando el pase a octavos, con la misma energía que define su música.

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