República Dominicana: Autoridades decomisan 7.5 millones de medicamentos ilegales en un operativo conjunto

República Dominicana decomisó 7,5 millones de medicamentos ilegales en cuatro allanamientos simultáneos en Tenares, provincia Hermanas Mirabal. (Cortesía: Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios)

Un operativo simultáneo realizado en Tenares, provincia Hermanas Mirabal, derivó en el decomiso de 7.5 millones de unidades de medicamentos ilegales, cuyo valor supera los 112.5 millones de pesos dominicanos (aproximadamente USD 1.9 millones). Esta cifra evidencia la magnitud de la operación y el impacto económico de este tipo de actividades ilegales.

La Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), junto al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) y el Ministerio Público, lideró cuatro allanamientos simultáneos en la zona. La información fue confirmada este viernes por DIGEMAPS en un comunicado oficial.

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Según detalló la DIGEMAPS, el operativo permitió medicamentos vencidos, mutilados, de contrabando, muestras médicas y productos sin registro sanitario. Estas acciones forman parte de la estrategia articulada por la Mesa de Ilícito, instancia interinstitucional integrada, que busca frenar el comercio ilícito y la falsificación de productos regulados en el país.

Las autoridades decomisaron medicamentos vencidos, mutilados, de contrabando, muestras médicas y fármacos sin registro sanitario. (Cortesía: Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios)

Autoridades intensifican operativos para combatir la venta de medicamentos ilegales

El decomiso se realizó durante procedimientos en los que se incautaron 99 fundas plásticas de 55 galones y una caja de cartón, todas repletas de medicamentos ilegales.

El equipo técnico de la DIGEMAPS prestó apoyo directo en los operativos e intervino en el cierre de los establecimientos inspeccionados. Los medicamentos ocupados quedaron bajo custodia del Ministerio Público en la Fiscalía de Tenares, bajo la supervisión de la magistrada Cristina Ortiz.

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“Nuestro equipo técnico brindó apoyo directo en los operativos y procedimos al cierre de los establecimientos intervenidos, mientras los medicamentos ocupados quedaron bajo custodia del Ministerio Público en la Fiscalía de Tenares, bajo la supervisión de la Magistrada Cristina Ortiz”, según el informe oficial difundido por DIGEMAPS.

Las autoridades explicaron que los medicamentos decomisados incluían productos vencidos, alterados, de contrabando, muestras médicas y fármacos sin registro sanitario. El operativo responde a lo dispuesto por la Ley General de Salud (42-01) y la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados. Estas leyes facultan a las instituciones involucradas a actuar en la protección de la salud pública y en el combate a la circulación de productos no autorizados.

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El cargamento quedó bajo custodia judicial y fue valuado en 112.5 millones de pesos, unos USD 1.9 millones, de acuerdo con autoridades. (Cortesía: Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios)

La DIGEMAPS enfatizó que continuará con la vigilancia y supervisión de farmacias, almacenes y establecimientos para prevenir la distribución de fármacos ilegales y proteger la salud de la población. “La DIGEMAPS sigue firme en el cumplimiento de la Ley General de Salud (42-01) y la Ley 17-19 sobre Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados, protegiendo la salud de todas y todos los dominicanos”, sostuvo la institución.

El Ministerio Público mantiene bajo investigación los establecimientos intervenidos y definirá las responsabilidades legales correspondientes. Las autoridades no han informado hasta el momento sobre detenciones relacionadas con estos hechos, aunque confirmaron que el proceso legal continuará conforme a las normativas vigentes.

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Autoridades reiteraron su compromiso con la defensa de la salud pública y anunciaron que seguirán ejecutando operativos similares en todo el territorio nacional. La institución advirtió a la ciudadanía sobre los riesgos sanitarios asociados al consumo de medicamentos no regulados y llamó a denunciar cualquier venta irregular.