A los 77 años, Joaquín Sabina reflexiona sobre el paso del tiempo: “No me veo con corazón y cabeza de 70”

El cantante Joaquín Sabina, en una foto tomada durante la presentación de su película "Sintiéndolo mucho", de Fernando León de Aranoa, en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en 2022 (EFE/ Juan Herrero)

La sorpresa, o la incredulidad, es tal vez el principal sentimiento de Sabina cuando reflexiona sobre su edad. Y la dificultad para reconocerse en esta nueva realidad, por el contraste con la vida intensa que llevó: “Es muy difícil aceptarse con 70 años, con la vida que uno tenía, la velocidad inaudita con la que ha pasado el tiempo”.

“No me veo con una cabeza o un corazón de 70 años”, dice. Con sinceridad, el artista habla de la “velocidad inaudita con la que ha pasado el tiempo”.

PUBLICIDAD

“Sintiéndolo mucho” es el nombre del documental en el que Joaquín Sabina reflexiona sobre el paso del tiempo.

Lo que le pasa a Sabina es algo frecuente y muy humano. “La edad se apodera de nosotros por sorpresa”, dijo Goethe. Y el escritor francés André Gide, a los 60 años, expresaba ese sentimiento tan común: “Debo hacer un gran esfuerzo para convencerme de que tengo hoy la edad de los que me parecían tan viejos cuando yo era joven”.

PUBLICIDAD

Esa misma perplejidad parece haberse apoderado de este cantante español tan querido en la Argentina.

Joaquín Ramón Martínez Sabina nació el 12 de febrero de 1949. Es uno de los intérpretes en habla hispana más reconocidos y ha grabado temas y hasta discos enteros con otros artistas igualmente populares, siendo la más fructífera y larga su colaboración con Joan Manuel Serrat, con quien ha hecho giras muy convocantes.

PUBLICIDAD

Sabina con Joan Manuel Serrat (Lihue Althabe)

Como poeta y compositor ha creado temas para artistas como Ana Belén, Andrés Calamaro y Miguel Ríos, entre otros.

En el documental Sintiéndolo mucho, del realizador Fernando León de Aranoa (estrenado en 2022 en Movistar Plus+), alejado de la imagen de eterna fiesta que solía ser la suya, Sabina reflexiona sobre la edad, la memoria, la identidad y la forma en que el tiempo cambia la percepción de la propia vida.

PUBLICIDAD

Admite que le cuesta asimilar el paso de los años, pero no tanto por lo físico, sino por la percepción del tiempo y la velocidad con la cual ha transcurrido la vida. Evidentemente, como les sucede a muchos adultos mayores, su sensación interior difiere mucho de la cronológica y con frecuencia también de la mirada de los demás.

Sabina por caso dice que no se ve “con una cabeza o un corazón de 70 años”.

En el documental, Sabina alude a la imagen de juerguista y parrandero que fue la suya, para relativizarla: “Hay una caricatura del borrachín, putero (sic), noctámbulo que en una parte de mi vida se pareció a la realidad. Pero ahora nada. Tengo 73 años [N. de la R: en un momento del documental, ahora tiene 77] y en la época de la caricatura nunca soñé llegar a los 50 años”.

PUBLICIDAD

Joaquín Sabina en el aplauso solidario y agradecido a los trabajadores de la salud durante la pandemia

El nombre de Sabina estaba sin dudas asociado a la noche y los excesos, algo que no parecía molestarlo en el pasado, pero que no se condecía con su indudable profundidad poética.

Con modestia, Sabina reconoce que en su carrera el azar tuvo mucho que ver: “Yo me hubiera conformado con enseñar Literatura en un instituto machadianamente”, dice, aludiendo al gran poeta español.

PUBLICIDAD

“Yo no tuve nunca ni sueños ni delirios de grandeza ni nada parecido. No recuerdo a nadie que pensara que se podía ganar dinero con ninguno de esos oficios”, dice, en referencia a la poesía y la música.

El documental en el cual Joaquín Sabina repasa su vida y su trayectoria tuvo una realización lenta, que permitió al director, Fernando León de Aranoa, intimar con el artista y ganarse su confianza.

PUBLICIDAD

El director de cine Fernando León de Aranoa (EFE/ Luis Millan)

El resultado es un retrato cercano y un acercamiento natural y espontáneo a distintos momentos de su trabajo. Sabina destaca la importancia que tuvo esa relación con Fernando León de Aranoa para lograr un resultado intimista en la filmación que se fue realizando a lo largo de varios años: “La clave está en que León de Aranoa venía como un amigo. Nunca me hizo sentir que era un tío con una cámara”.

El documental no muestra al músico solo en los escenarios sino en sus momentos personales, en la reflexión sobre su identidad y en la evocación de su vida.

PUBLICIDAD

Uno de esos recuerdos, no precisamente grato, es el de la pandemia, período que, reconoce Sabina, afectó fuertemente su estado de ánimo y su creatividad: “He estado sin muchas ganas de nada, durante la pandemia”, explicó Sabina.

Pero también reconoce que el trabajo con Fernando León de Aranoa y la participación de Leiva —el cantante español que compuso la música de la película documental— fueron para él un bienvenido impulso. “El documental de Fernando me ha puesto las pilas para ponerme a cantar, ponerme a escribir. Estoy en un estado de euforia que no me lo merezco”, decía.

La canción Sintiéndolo mucho surgió de su vínculo con Leiva. Fue la primera que escribió después de la fuerte caída que había sufrido en el WiZink Center de Madrid, en febrero de 2020 durante una gira con su amigo Joan Manuel Serrat.

Sintiéndolo mucho es el nombre del documental pero también el símbolo de su regreso a los escenarios y de su recuperación anímica.