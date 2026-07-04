Los detalles del video que permitieron identificar al segundo acusado por el doble crimen de Chubut

Las víctimas del doble crimen ocurrido en Comodoro Rivadavia: Rodrigo Nieves y Agustina Asencio (Facebook: SoyComodoro)

Este viernes, la Justicia de Chubut formalizó la imputación contra L. G. R. como presunto coautor del doble homicidio de Rodrigo Nieves y Agustina Asencio en Comodoro Rivadavia. Los asesinatos fueron registrados durante un ataque vinculado a la disputa entre los clanes Vera y Nieves. Actualmente, la causa cuenta con dos detenidos, ambos acusados de haber disparado contra las víctimas.

Luego de que el acusado lograra ser identificado a través del análisis de registros fílmicos y testimonios, el juez penal Martín Cosmaro formuló los cargos en su contra y le dictó prisión preventiva. En la audiencia también estuvieron presentes el fiscal general Julio Puentes, el funcionario Franco Tavano y el defensor público Alejandro Varas.

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La detención del imputado se concretó durante la madrugada del jueves 2 de julio, tras siete allanamientos realizados en distintos barrios de Comodoro Rivadavia. Los operativos, autorizados por el juez Cosmaro y ejecutados por la Brigada de Investigaciones dirigida por Javier Orellano, permitieron el secuestro de teléfonos móviles, prendas, municiones y un cargador de pistola.

De acuerdo con la información obtenida por LM Neuquén, Orellano precisó que el acusado tiene antecedentes penales y mantiene una relación cercana con N. V., otro de los acusados de presuntamente haber disparado contra las víctimas. “No son hermanos, pero sí son conocidos y amigos”, indicó.

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Durante una audiencia celebrada este viernes, se formalizó la imputación contra el segundo acusado del doble crimen

El avance judicial se produjo luego de un traspié en la investigación. En mayo, durante un megaoperativo con 16 allanamientos, la Policía había detenido a N. V. y E. I. E. como presuntos autores del doble crimen. Sin embargo, una pericia escopométrica descartó la participación del segundo de ellos. Por este motivo, fue liberado y la Fiscalía se vio obligada a retomar la búsqueda del segundo tirador.

En esta nueva etapa, las imágenes de cámaras de seguridad fueron determinantes para identificar a los presuntos autores. Según indicaron las fuentes oficiales de la causa, en ellas se observó a dos hombres mientras abandonaban el Volkswagen Vento utilizado en el ataque en un predio.

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A partir de la reconstrucción de la secuencia, se estableció que desde ese vehículo se efectuaron al menos 13 disparos contra el Peugeot 206 en el que viajaban las víctimas el 22 de abril en el barrio Pueyrredón. En línea con esto, el fiscal Puentes explicó que la individualización se realizó combinando registros fílmicos con testimonios, lo que permitió identificarlos como los presuntos tiradores.

“Se concluyó de manera categórica que uno es N. V. y el otro también L. G. R.”, señaló el funcionario. De esta manera, solicitó que el segundo fuera imputado por el delito de doble homicidio agravado por uso de arma de fuego, en calidad de coautor. Se trata de una figura que prevé penas de entre 10 años y ocho meses y 33 años de prisión.

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Manchas de sangre visibles en la acera marcan el lugar de un doble asesinato ocurrido en una zona residencial

Con la detención de los imputados, la Fiscalía consideró identificados a los dos presuntos autores materiales del doble homicidio. Sin embargo, la investigación permanece abierta y no se descarta la implicación de otras personas, especialmente tras el secuestro de celulares cuyo análisis podría abrir nuevas líneas de trabajo.

Además, en materia de balística, la pericia de una pistola 9 mm permitió establecer que al menos cinco de los 13 disparos efectuados provinieron de esa arma. No obstante, recordaron que resta completar el análisis sobre una pistola calibre .40 también secuestrada.

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Actualmente, el Ministerio Público Fiscal trabaja sobre tres hipótesis: ajuste de cuentas, homicidio por encargo o la posible participación de terceros que hayan ordenado el crimen. “Tenemos que seguir investigando y llegar a la finalización de esa investigación y de esa hipótesis que consideramos”, manifestó el fiscal, para luego adelantar que solicitará que la causa sea declarada investigación compleja para extender los plazos procesales.

Así fue el doble crimen en Comodoro Rivadavia

Todo ocurrió el 22 de abril, cuando se notificó el asesinato de una pareja durante un enfrentamiento entre dos clanes familiares. Las víctimas fueron identificadas como Agustina Asencio (25) y Rodrigo Nieves (25), quien era considerado como un hombre relevante dentro de una de las familias con mayor historial delictivo en la zona.

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El vehículo que manejaba Nieves quedó con múltiples impactos de bala en sus cristales y carrocería (Foto: ADN Sur)

El hecho ocurrió durante la madrugada en las inmediaciones del natatorio situado en la calle La Prensa al 100. Los vecinos de la zona alertaron a la policía tras escuchar múltiples detonaciones de armas de fuego. Al llegar, los agentes los hallaron sin vida dentro de un Peugeot con varios impactos de bala.

Según reportó ADNSur, el episodio comenzó con una persecución en el sector conocido como 1008 viviendas y finalizó en el barrio Pueyrredón. Además de la confirmación de que el joven pertenecía al clan familiar de “Los Nieves”, un grupo con antecedentes de violencia y múltiples homicidios, las autoridades remarcaron que era uno de los testigos clave que debía prestar declaración en un juicio por la muerte de su hermano Matías Nieves.

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El crimen de Matías ocurrió el 24 de enero de 2025, cuando A. V., miembro del clan Vera, le disparó siete veces en un enfrentamiento en el barrio Jorge Newberry. Según la acusación, la madrugada de ese día, la víctima estacionó un Ford Fiesta Kinetic azul junto a Rodrigo y otras dos personas frente al local nocturno “Latina”.

Mientras realizaba la maniobra, un Ford Fiesta blanco se paró a su lado. En ese vehículo viajaba el principal acusado en el asiento del acompañante, quien fue señalado por bajar la ventanilla y dispararle a Nieves. Aunque la víctima fue trasladada de urgencia a la Clínica del Valle, los médicos confirmaron su muerte por un traumatismo encéfalo craneano.

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A más de un año del crimen, A. V. iba a ser juzgado como el autor de un “homicidio agravado por el uso de arma fuego”. El inicio del proceso estaba previsto para el día siguiente, es decir, el 23 de abril, pero por la gravedad de la situación, la fiscal general Verona Dagotto solicitó postergar la audiencia, argumentando que los integrantes de la familia “no se iban a encontrar en condiciones anímicas y emocionales para prestar declaración”.