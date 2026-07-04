El guiño de los hinchas argentinos a los jugadores de Cabo Verde tras la batalla que le presentaron a La Scaloneta en el Mundial

EL RECONOCIMIENTO ARGENTINO A CABO VERDE



Los jugadores africanos se fueron del campo de juego aplaudidos por los hinchas argentinos. pic.twitter.com/uwyaFd1fLz — TyC Sports (@TyCSports) July 4, 2026

La selección argentina derrotó 3-2 a Cabo Verde en 120 minutos de un intenso partido disputado en el estadio Hard Rock de Miami y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026. Los goles del vigente campeón fueron anotados por Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian Romero en complicidad con el defensor Diney Borges. El próximo martes, la Albiceleste enfrentará a Egipto en Atlanta desde las 13 por una plaza en los cuartos de final.

La Scaloneta sufrió, pese a que el partido arrancó con dos propuestas claramente diferenciadas. Argentina manejó la pelota y Cabo Verde se replegó en busca del contragolpe. La Albiceleste tardó en generar peligro, pero tras la pausa de hidratación llegó el primer gol: Lisandro Martínez lanzó un pase desde mitad de cancha, Messi recibió en el área y definió ante el arquero Vozinha para el 1-0.

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Con ese tanto, Messi llegó a siete goles en Copas del Mundo y extendió su racha a ocho partidos consecutivos con gol en Mundiales.

En la segunda mitad, Argentina perdió terreno. Cabo Verde comenzó a recuperar la pelota con mayor facilidad y empató a través de Deroy Duarte. A partir de ahí, el arquero africano Vozinha —de 40 años— fue figura con tres tapadas ante Messi. Y el conjunto africano llevó al campeón a la prórroga, con los mismos argumentos que ya habían incomodado a España y a Uruguay en la fase de grupos.

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La prórroga, un tobogán de emociones

A los 92 minutos del tiempo extra, Licha Martínez tomó un rebote tras un córner, controló y disparó para poner el 2-1. Sin embargo, Argentina no pudo liquidar el partido en los contragolpes que tuvo y Sidny Lopes Cabral, del Benfica, empató con un disparo que se incrustó en el ángulo superior izquierdo del arco del Dibu Martínez.

En el segundo tiempo del alargue, Messi ejecutó un córner desde la izquierda, Cuti Romero cabeceó, la pelota se desvió en el citado Diney Borges y entró al arco para el 3-2 definitivo. En los instantes finales, el Dibu Martínez realizó dos atajadas determinantes para evitar los penales, y el árbitro Drew Fischer pitó el final y le puso fin a la angustia del favorito, que debió batallar para avanzar.

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Los jugadores de Cabo Verde se derrumbaron en el césped por la decepción de haber estado tan cerca de la hazaña. Varios jugadores de la Albiceleste, sobre todo el arquero Emiliano Martínez, se acercaron para consolarlos, felicitarlos y darles aliento. El marplatense también se dio un abrazo con su colega Vozinha y lo elogió cara a cara.

Cuando los futbolistas de Cabo Verde se marcharon hacia el vestuario, recibieron un reconocimiento inesperado. La parcialidad argentina, que fue infinitamente más numerosa que la de su rival, despidió a sus adversarios con aplausos. Los derrotados alzaron la vista y devolvieron las palmas, en una imagen de deportividad que dio la vuelta al mundo.

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Argentina espera ahora a Egipto, equipo que eliminó a Australia en tiros desde el punto penal, para el cruce de octavos de final del martes 7 de julio en Atlanta. Messi tendrá enfrente a otro futbolista de amplia y exitosa trayectoria, como el delantero Mohamed Salah.

Vozinha recibe el cariño de los fanáticos argentinos (REUTERS/Marco Bello)