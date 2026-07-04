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Guatemala: Presidente Bernardo Arévalo revisó modelo de gobierno departamental de Chiquimula

El Ejecutivo realiza balance sobre la implementación del gobierno departamental, identificando retos, logros iniciales y acciones para acercar los servicios estatales a comunidades

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Bernardo Arévalo, Guatemala, Chiquimula
El presidente Bernardo Arévalo evaluó en Chiquimula los resultados del modelo de gobierno departamental que Guatemala. (Cortesía: Bernardo Arévalo)

Durante una visita oficial a Chiquimula, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, encabezó una reunión de seguimiento con el Gobierno Departamental, donde autoridades y representantes institucionales evaluaron los resultados alcanzados desde la instalación de este modelo de gestión territorial.

El encuentro, realizado el 3 de julio, permitió analizar el impacto de la estrategia impulsada por el Ejecutivo para fortalecer la respuesta estatal en el territorio, con especial énfasis en la articulación interinstitucional y la atención a las necesidades locales.

La jornada reunió al máximo mandatario con el gobernador departamental, Luis Compá, y funcionarios de diversas entidades estatales. Durante la sesión, Arévalo destacó que el reto principal consiste en lograr que las instituciones respondan a retos y oportunidades situadas en el propio territorio: “Lo que necesitamos es ir avanzando en los mecanismos que permitan que las instituciones efectivamente respondan a retos y oportunidades verdaderamente situados en el territorio”, expresó.

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Bernardo Arévalo, Guatemala, Chiquimula
El presidente Bernardo Arévalo sostuvo que el modelo de gobierno departamental procura que las instituciones respondan a problemas y oportunidades detectados en cada zona. (Cortesía: Bernardo Arévalo)

El presidente insistió en que la transformación de la gestión pública debe orientarse hacia la efectividad colectiva y el acercamiento de los servicios estatales a la población.

El mandatario guatemalteco explicó que Chiquimula es uno de los siete departamentos seleccionados para la primera fase del proyecto piloto, junto a Santa Rosa, Sacatepéquez, Petén, Alta Verapaz, Retalhuleu y San Marcos. La estrategia busca “desarrollar, afinar y poner en práctica una metodología de coordinación interinstitucional que cambie de manera tangible y real los procesos de implementación de política pública del gobierno central”.

Gestión descentralizada para que comunidades accedan a servicios y desarrollo

Arévalo remarcó la importancia de que esta transformación se traduzca no solo en mayores logros y avances en los objetivos de desarrollo, sino en una gestión más cercana y local, evitando que los ciudadanos deban desplazarse hasta la capital para trámites o servicios esenciales.

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El objetivo es consolidar una gestión pública descentralizada, coordinada y orientada a resultados, que acerque las políticas estatales y los servicios a la población de cada territorio.

En su discurso, Arévalo recalcó que la visión de desarrollo departamental debe surgir “definida en el territorio con actores propios”, evitando que los planes sean elaborados únicamente por técnicos en la capital. El mandatario aseguró que el proceso busca que los planes de desarrollo nacionales sean la suma de las visiones locales, con la participación activa de líderes y comunidades.

Bernardo Arévalo, Guatemala, Chiquimula
El presidente Bernardo Arévalo afirmó que la política pública del gobierno central buscó aplicarse con una lógica territorial y no solo desde la capital de Guatemala. (Cortesía: Bernardo Arévalo)

En la misma línea, el presidente subrayó: “Lo que necesitamos es ir avanzando en los mecanismos que permitan que las instituciones efectivamente respondan a retos y oportunidades verdaderamente situados en el territorio, en contacto con los distintos agentes del desarrollo en el territorio, y que finalmente eso alimente los planes de desarrollo a nivel general”.

Por su parte, durante la reunión, el gobernador Compá presentó un informe sobre los avances alcanzados desde la instalación del Gobierno Departamental de Chiquimula.

El funcionario destacó la llegada de servicios integrados a comunidades alejadas del departamento, incluyendo áreas de salud, economía y acceso a programas sociales. En ese marco, se habilitó una ventanilla virtual de acceso a la información pública, a través de la cual los ciudadanos pueden consultar datos sobre los proyectos en ejecución.

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