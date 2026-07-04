República Dominicana

La minería de República Dominicana crece 9.7% hasta mayo y supera el avance de la economía

Los datos del Banco Central, difundidos por el Ministerio de Energía y Minas, muestran que la actividad extractiva avanzó por encima del 4,2% general, impulsada por mayores volúmenes de oro, plata y materiales de construcción

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Letrero del Ministerio de Energía y Minas en pared de hormigón, excavadora amarilla, camiones de volteo, banda transportadora, mina a cielo abierto, cielo nublado.
La entrada a una mina a cielo abierto en República Dominicana muestra maquinaria industrial pesada y el logotipo del Ministerio de Energía y Minas sobre una pared de hormigón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La minería en República Dominicana creció 9,7% entre enero y mayo de 2026, según datos del Banco Central difundidos por el Ministerio de Energía y Minas. El avance superó el promedio de la economía, de 4,2%, y ubicó a la explotación de minas y canteras como la segunda actividad con mayor alza interanual en mayo.

El aumento respondió a mayores volúmenes de extracción de oro, plata y materiales de construcción, dijo el ministro de Energía y Minas Joel Santos. El funcionario sostuvo: “Ese crecimiento estuvo impulsado por mayores volúmenes de extracción de oro, plata y materiales de construcción, consolidando a la minería como uno de los pilares exportadores del país”.

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Santos afirmó que el sector mantiene un comportamiento contracíclico porque sostiene el ingreso de divisas, las exportaciones y la recaudación fiscal incluso cuando el entorno externo es desfavorable.

Exportaciones y aportes fiscales

El ministro señaló además que la actividad minera “continúa consolidándose como una actividad estratégica por su capacidad de generar empleos de calidad” y contribuye a “fortalecer la estabilidad macroeconómica y a respaldar el crecimiento sostenido de la economía dominicana”.

El Ministerio de Energía y Minas recordó que las exportaciones mineras superaron los USD 2.500 millones en 2025, con el oro a la cabeza. Además, los aportes fiscales del sector alcanzaron aproximadamente RD$45.000 millones durante el mismo año fiscal.

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Santos consideró que estos resultados evidencian la “capacidad del Gobierno para impulsar el desarrollo económico con mayor y mejor apertura para la inversión y con un enfoque social y más sostenible”.

Lingotes de oro y plata apilados, pilas de grava y piedras sobre una mesa de madera pulida, ante una bandera de República Dominicana desenfocada.
Lingotes de oro y plata, junto a materiales de construcción, ilustran la riqueza mineral y la capacidad de exportación de República Dominicana ante su bandera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proyectos mineros y situación regulatoria

El desarrollo y la expansión de proyectos mineros continúan en la agenda del sector. Pueblo Viejo, operado por Barrick junto a Newmont, es uno de los ejes principales con una expansión destinada a prolongar la vida útil de la mina más allá de 2040.

El plan de ampliación incluye la construcción de una nueva instalación de almacenamiento de relaves, mejoras en infraestructura y un programa de reasentamiento comunitario, elementos necesarios para mantener la producción a gran escala.

Otro proyecto bajo análisis es Romero, gestionado por GoldQuest en la provincia de San Juan. Actualmente permanece en fase de evaluación ambiental, sin que exista aún una autorización de explotación.

En 2025, GoldQuest recibió los términos de referencia del Ministerio de Medio Ambiente para elaborar el estudio de impacto ambiental, requisito previo para solicitar la licencia ambiental correspondiente.

Detalle de un documento oficial con firma y sello, rodeado de rocas, minerales y piedras de cantera con un fondo desenfocado.
Un documento del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de República Dominicana ilustra los procesos regulatorios en el sector de la minería, rodeado de rocas y minerales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades han señalado que el futuro del proyecto Romero depende de la conclusión de las evaluaciones técnicas y ambientales. Mientras tanto, la compañía mantiene el diálogo con las comunidades y los entes reguladores para avanzar en el proceso.

En mayo, el presidente Luis Abinader anunció públicamente la suspensión del proyecto Romero. Esa declaración no representa una suspensión legalmente vinculante bajo la normativa de República Dominicana.

La ley exige que cualquier decisión de este tipo se formalice mediante un acto administrativo emitido por la autoridad competente, como el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Hasta el momento, ese acto administrativo no se ha producido, por lo que el proceso formal de suspensión, revocación o terminación del proyecto sigue pendiente.

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