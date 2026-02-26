Las mascotas dan propósito a los adultos mayores, pero la presión financiera está aumentando

MIÉRCOLES, 25 de febrero de 2026 (HealthDay News) -- Para muchos adultos mayores, un leve movimiento de cola o un suave ronroneo es más que compañía: es una razón para levantarse de la cama.

Pero una nueva encuesta nacional sugiere que, aunque el vínculo emocional entre las personas mayores y sus mascotas es más fuerte que nunca, el coste de la compañía se está convirtiendo en una carga pesada.

La última encuesta nacional de la Universidad de Michigan sobre el envejecimiento saludable reveló que el 83 % de los dueños de mascotas mayores de 50 años sienten que sus animales les dan un sentido de propósito. Esto supone un salto notable respecto a 2018, cuando el 73% reportó lo mismo.

En una época en la que muchos mayores luchan con el aislamiento, el 70% dijo que sus mascotas les ayudan a mantenerse conectados con otras personas.

A pesar de estas victorias emocionales, el precio de los mimos está aumentando. En total, el 31% de los dueños mayores de mascotas dijo que su presupuesto está limitado por el cuidado animal, casi el doble del 18% que informó de presión financiera hace siete años.

Este muro financiero también mantiene alejados a los posibles propietarios. Entre los mayores que no tienen mascotas, un tercio (33%) citó los altos costes como la principal razón.

"Nuestras dos encuestas, con siete años de diferencia, muestran claramente que los animales pueden desempeñar un papel clave en la vida de las personas mayores y aportar muchos beneficios que pueden contribuir a un envejecimiento saludable", dijo la Dra. Preeti Malani, profesora de medicina en la universidad y asesora de la encuesta.

"Sin embargo, algunas de las personas que podrían beneficiarse más de tener una mascota también podrían ser aquellas que enfrenten desafíos relacionados con los costes para tener una mascota", añadió en un comunicado de prensa.

Los médicos pueden liderar la conversación. Dado que las mascotas afectan significativamente la actividad física y la salud mental, los expertos animan a los médicos a que el "lenguaje de la mascota" sea una parte estándar de las revisiones.

Saber si un paciente tiene un perro para pasear puede ayudar a los médicos a definir objetivos de ejercicio, mientras que conocer el plan de cuidado de la mascota puede reducir la ansiedad durante las estancias hospitalarias.

La encuesta también destacó un cambio en la forma en que las mascotas ayudan con la salud. Menos propietarios hoy en día (34%) dicen que sus mascotas les ayudan a controlar los síntomas físicos o mentales en comparación con 2018 (60%).

Esto sugiere que, aunque el sentido de propósito ha aumentado, el beneficio médico percibido de las mascotas podría estar cambiando a medida que cambian las necesidades sanitarias.

Los investigadores también señalaron que el vínculo es tan profundo que perder una mascota puede ser devastador.

"También debemos estar atentos a los efectos de la pérdida de mascotas en la salud mental, que es una forma muy real de duelo que debe tomarse en serio", dijo el director de la encuesta , el Dr. Jeffrey Kullgren, profesor asociado de medicina en la universidad y médico en ejercicio en el sistema de salud VA Ann Arbor en Michigan.

La encuesta incluyó una muestra representativa a nivel nacional de 2.698 adultos estadounidenses de entre 50 y 95 años. Fueron encuestados por teléfono y en línea en septiembre de 2025.

El margen de error es de más o menos 1 a 3 puntos porcentuales para las preguntas hechas a toda la muestra.

Más información

Los Institutos Nacionales de Salud ofrecen recursos sobre los beneficios para la salud del vínculo humano-animal.

FUENTE: Encuesta Nacional de la Universidad de Michigan sobre el Envejecimiento Saludable, 23 de febrero de 2026