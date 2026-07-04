Susana Giménez celebró el gol de Messi en Miami y cerró el festejo a su manera: “¡Por favoooor!”

Susana Giménez eligió el Hard Rock Stadium de Miami para vivir el Mundial 2026 a pleno: estuvo en la platea junto a Marley para ver el triunfo de Argentina ante Cabo Verde por 3 a 2 en tiempo suplementario, y en los alrededores del estadio se cruzó con Sofía “Jujuy” Jiménez antes del pitazo inicial.

La conductora había partido el 30 de junio desde Buenos Aires junto a su hija Mercedes “Mecha” Sarrabayrouse en un vuelo de American Airlines. Llegaron al aeropuerto con un look coordinado en negro —Susana con saco bordado, pañuelo amarillo con estampa de monogramas y anteojos de sol de marco cuadrado; Mecha con conjunto satinado en blanco y pantalón Dolce & Gabbana— y las imágenes de Teleshow las mostraron caminando tomadas de la mano por la terminal. En el aeropuerto, la conductora no dejó dudas sobre sus intenciones: “Yo voy a ver a Messi”, dijo con una sonrisa ante los cronistas que la esperaban.

PUBLICIDAD

El plan original contemplaba un palco, pero las circunstancias lo modificaron y Giménez terminó en las tribunas junto a Marley, su amigo y compañero de años de trabajo en Por el mundo. Ella misma lo había anticipado antes de viajar: “Por ahí Marley, viste que me pone la cámara en todos lados, es mi amigo y yo tengo que hacerlo”. También dejó abierta la puerta a algo más: “Ojalá pueda hablar con mi Messi adorado de mi corazón”, dijo en el aeropuerto, sin confirmar ni descartar una nota con el capitán de la Selección Argentina.

Para el partido, Giménez llegó al estadio con un look que no pasó desapercibido: camisa blanca semitransparente, jean de corte ancho con terminaciones brillantes, cinturón marrón de hebilla dorada, plataformas marrones y una cartera pequeña con lentejuelas en los colores celeste y blanco de la selección. Un collar dorado de eslabones gruesos y gafas de sol de montura negra y cuadrada completaron la apuesta. La misma que había lucido horas antes, bajo la luz del día, en el estacionamiento del estadio, donde posó con la camiseta de la albiceleste en la mano y el brazo derecho extendido hacia el cielo en un gesto que anticipaba lo que vendría.

PUBLICIDAD

Susana Giménez con Marley y Sofía Jujuy Jiménez antes del encuentro con Cabo Verde

Fue allí, en ese estacionamiento, donde se produjo el encuentro con Jujuy Jiménez, que también viajó a Florida para alentar a la albiceleste. La modelo y conductora llegó con un pañuelo azul con lunares blancos en la cabeza, un top de tiras en celeste y blanco y una minifalda blanca. La foto de las tres —Susana en el centro, Jujuy con el puño en alto en señal de festejo y Marley con la camiseta del número 10— se convirtió en una de las imágenes del día. “Te amamos Suuuuuuuu”, escribió Jiménez en su historia de Instagram.

Susana Giménez en su llegada al Hard Rock Stadium de Miami para ver a la selección

Desde la platea, Giménez vivió cada momento del partido con la intensidad que la caracteriza. Cuando Lionel Messi abrió el marcador a los 29 minutos tras una asistencia de Lisandro Martínez, fue de las que más fuerte festejó, y lo remató a su estilo con un “¡Por favoooor!” que resumió la emoción de las tribunas.

PUBLICIDAD

El encuentro, lejos de ser un trámite, puso a prueba los nervios de todos los presentes. Cabo Verde empató a los 59 minutos por intermedio de Deroy Duarte y obligó a la albiceleste a buscar la victoria en el tiempo suplementario. Lisandro Martínez puso el 2-1 a los 92 minutos, pero los africanos volvieron a igualar a los 103 con un gol de Sidny Cabral. La definición llegó recién al minuto 111, cuando un desvío en propia puerta de Diney Borges sobre un remate de Cristian Romero selló el 3 a 2 definitivo ante 64.478 espectadores en el Hard Rock Stadium.

Susana viajó a Miami junto a su hija, Mecha Sarrabayrouse (Crédito: RS Fotos)

El triunfo no fue el único tema que rodeó la presencia de Giménez en Miami. Antes de viajar, la conductora confirmó en el aeropuerto que avanza en la producción de su biopic: “Ayer me leyeron el tercer capítulo”, contó. Cuando le preguntaron si le gustaba lo que escuchaba, respondió sin dudar: “Sí, si estoy hablando yo todo el tiempo”. Sobre su regreso a la pantalla chica, en tanto, fue esquiva: “No lo sé aún”, dijo al ser consultada sobre sus planes en Telefe para lo que resta del año.

PUBLICIDAD

Con la clasificación sellada, Argentina enfrentará a Egipto en los octavos de final el martes 7 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.