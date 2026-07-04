El Salvador

El Salvador: Los tribunales condenan a dos hombres a 23 años de prisión por cocaína hallada en Intipucá

La Fiscalía General de la República afirmó que Óscar Antonio Escobar Ponce y Francisco Javier Serrano Ayala fueron detenidos en marzo de 2021, tras ubicar 200 kilos ocultos en un camión con doble fondo

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Tres pares de manos con esposas se ven a través de los barrotes de una celda de prisión; al fondo se aprecian personas con vestimenta blanca.
Óscar Antonio Escobar Ponce y Francisco Javier Serrano Ayala fueron condenados a 23 años de prisión por tráfico ilícito y lavado de dinero y activos tras el hallazgo de cocaína en Intipucá, La Unión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Óscar Antonio Escobar Ponce y Francisco Javier Serrano Ayala fueron condenados a 23 años de prisión cada uno por tráfico ilícito y casos especiales de lavado de dinero y activos, tras un hallazgo de 200 kilogramos de cocaína en un rancho de playa en Intipucá, La Unión, según la Fiscalía General de la República.

La fiscalía sostuvo que el 20 de marzo de 2021 ambos fueron detenidos durante un registro con prevención de allanamiento en una propiedad del bulevar El Cuco, donde la droga estaba oculta en la cama de un camión con doble fondo. El valor económico atribuido al cargamento fue de USD 5.028.000 y en el mismo lugar se incautaron USD 65.600 que estaban enterrados.

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En el juicio, la acusación presentó prueba documental, pericial y testimonial. El Tribunal de Sentencia de La Unión impuso 15 años por tráfico ilícito y ocho años adicionales por lavado de dinero y activos a cada imputado.

La condena surgió tras un operativo en un rancho de Intipucá, donde las autoridades hallaron un camión con doble fondo y más de 65 mil dólares enterrados. (Imagen de cortesía)
La condena surgió tras un operativo en un rancho de Intipucá, donde las autoridades hallaron un camión con doble fondo y más de 65 mil dólares enterrados. (Imagen de cortesía)

En otro procedimiento, la Fiscalía General de la República informó la captura de cuatro personas señaladas como distribuidores de droga en el distrito de Colón, municipio de La Libertad Oeste, tras una denuncia ciudadana atendida junto a la Policía Nacional Civil.

Los detenidos fueron identificados como Karen Iveth Salazar Sánchez, Cristian Alexander Argueta Castellanos, Adriana Lisbeth Palacios Alvarado y José Ernesto Guardado Henríquez. Según las investigaciones fiscales, una llamada al Sistema de Emergencias 911 alertó por ruido excesivo durante la madrugada y consumo de bebidas alcohólicas en una vivienda de la urbanización Villa Lourdes, cantón El Limón.

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Al llegar, los agentes observaron bolsas plásticas con aparentes sustancias ilícitas y efectuaron el registro, donde decomisaron 31 bolsas de metanfetaminas, 12 porciones de marihuana y una porción pequeña de cocaína, además de una balanza digital, una selladora de metal, un kit de soplete de propano, dos cajas de pipas, una libreta de control de ventas, 14 teléfonos y $300,65 en efectivo. La fiscalía indicó que los cuatro serán procesados por el delito de tráfico ilícito.

El caso llevó al Tribunal de La Unión a imponer 15 años por narcotráfico y ocho más por blanqueo a dos acusados capturados en 2021. (Imagen de cortesía)
El caso llevó al Tribunal de La Unión a imponer 15 años por narcotráfico y ocho más por blanqueo a dos acusados capturados en 2021. (Imagen de cortesía)

Otros casos

La Fiscalía General informó que capturó al cabecilla Gerson Orellana Ayala, señalado de operar en Chalatenango una financiera ilegal bajo un sistema piramidal, en el marco del caso Credicash (2026). De acuerdo con la FGR, el negocio captaba fondos de ciudadanos y funcionaba como fachada para lavar dinero.

Según la Fiscalía, esos recursos provenían de extorsiones atribuidas a la pandilla MS-13. La institución también indicó que en junio de 2026 inició la devolución de más de $38,5 millones recuperados a las víctimas.

Karen Iveth Salazar Sánchez, Cristian Alexander Argueta Castellanos, Adriana Lisbeth Palacios Alvarado y José Ernesto Guardado Henríquez fueron señalados por la fiscalía en el caso de droga en Villa Lourdes. (Imagen de cortesía)
Karen Iveth Salazar Sánchez, Cristian Alexander Argueta Castellanos, Adriana Lisbeth Palacios Alvarado y José Ernesto Guardado Henríquez fueron señalados por la fiscalía en el caso de droga en Villa Lourdes. (Imagen de cortesía)

En un segundo expediente, la FGR anunció la desarticulación de la Red de Puntos y Canjes Ilegales (2026), una estructura liderada por Jonathan Amaya Escobar que habría desviado más de $500.000 mediante fraude informático a una distribuidora nacional de bebidas. Siempre según la Fiscalía, el dinero de premios y productos obtenidos de forma ilegal entraba al circuito comercial regular por medio de comercios en Santa Ana y San Salvador.

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