Generación Silver

Mucho más que noventa minutos: la guía para que los nervios del Mundial no alteren la medicación, la rutina y la salud senior

La nutricionista Solana Argüeso propone una estrategia simple antes del encuentro. La idea es bajar el impulso de los snacks típicos sin resignar sabor. El foco está en opciones frescas y prácticas

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Bandeja de madera con bastones de zanahoria, apio y pepino, y un tazón de guacamole. Amigos viendo un partido de fútbol en TV al fondo.
El Hospital de Clínicas aconsejó llegar al partido sin hambre para evitar el picoteo impulsivo y el consumo excesivo de snacks. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los partidos del Mundial, la ansiedad, la comida y la rutina pueden empujar a los adultos mayores a comer de más, alterar la digestión y descuidar la hidratación o la medicación. Frente a ese escenario, especialistas del Hospital de Clínicas recomendaron ordenar los horarios, moderar sal, alcohol y grasas, y adaptar la elección de alimentos a la edad y al estado de salud.

Según la Dirección Alimentación del hospital de la Universidad de Buenos Aires, las personas con hipertensión, diabetes o enfermedades cardiovasculares necesitan planificar con anticipación qué van a comer y priorizar preparaciones caseras. El objetivo es limitar alimentos con exceso de sodio, grasas saturadas y azúcares simples, además de evitar interrupciones en la medicación y en los controles habituales.

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La advertencia apunta a un hábito frecuente durante los eventos deportivos: comer de forma automática mientras la atención está puesta en la transmisión.

La licenciada en Nutrición Solana Argüeso (MN 10.735) señaló que “el estrés y la ansiedad” pueden “alterar el funcionamiento gastrointestinal”, favoreciendo síntomas como acidez, distensión abdominal, molestias digestivas o sensación de pesadez”. También advirtió que muchas personas comen más rápido o de manera automática cuando siguen el partido, y eso favorece una ingesta superior a la necesaria.

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Mesa con frutos secos, pepino, zanahoria, pimientos, lechuga y un tazón de frutas. Hay vasos de agua, una botella y una TV con fútbol borroso de fondo.
Los especialistas señalaron que papitas, nachos, palitos y chizitos concentran sodio, grasas de baja calidad y aditivos, con escaso aporte nutricional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Hospital de Clínicas recomendó llegar al partido sin hambre

Argüeso, integrante de la Dirección Alimentación del Hospital de Clínicas, explicó: “La meta no es buscar la perfección, sino encontrar un “equilibrio que pueda sostenerse” en el tiempo. Una picada saludable puede ser igual de rica y variada que una tradicional. La clave es priorizar alimentos frescos y con buen aporte nutricional”.

Para reducir ese riesgo, la recomendación es llegar al encuentro después de una comida equilibrada. Esa pauta busca evitar el picoteo impulsivo y el consumo excesivo de snacks.

La especialista subrayó que productos como papitas, nachos, palitos y chizitos suelen ser ultraprocesados. El problema, precisó el equipo del Hospital de Clínicas, es que concentran cantidades altas de sodio, grasas de baja calidad y aditivos, con escaso aporte de vitaminas, minerales o fibra.

Qué alimentos y bebidas se sugieren para una mesa más saludable

Entre las opciones propuestas para acompañar los partidos aparecen bastones de zanahoria y apio, tomates cherry, quesos magros, frutos secos sin sal, garbanzos tostados al horno y ensaladas individuales en vasos pequeños. A eso se suman dips como hummus, guacamole casero o yogur condimentado, además de mini sándwiches integrales de pollo o atún, brochettes de frutas frescas y combinaciones de queso, tomate cherry, albahaca, pepino y aceitunas.

El hospital también incluyó pochoclo casero con poca sal y manteca dentro de las alternativas posibles. La propuesta general es reemplazar las picadas tradicionales por preparaciones con mejor perfil nutricional y de digestión más sencilla.

En bebidas, la indicación principal es elegir agua. También se sugieren aguas saborizadas de manera natural con rodajas de limón, naranja, pepino o menta, además de limonadas, soda o bebidas sin agregado de azúcares.

Hombre con camiseta verde y jeans, manos en el pecho, smartwatch con pulso elevado. Mesa con frutas y agua. Al fondo, TV con partido de fútbol.
El Mundial puede empujar a los adultos mayores a comer de más, alterar la digestión y descuidar la hidratación o la medicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hipertensión y la diabetes requieren cuidados específicos durante los partidos

En personas con hipertensión arterial, los especialistas aconsejan cocinar con menos sal y no llevar el salero a la mesa. Como alternativa, sugieren dar sabor con perejil, hierbas aromáticas, cebolla o limón, y remarcan que existen sales especiales bajas en sodio.

Para ese mismo grupo, la recomendación es evitar conservas, embutidos, aperitivos y comidas preparadas o precocinadas. También desaconsejan beber agua mineral con gas, gaseosas o refrescos, y plantean reducir el consumo de quesos secos y curados mientras se incrementa la ingesta de calcio, que ayuda a controlar la tensión arterial.

En quienes tienen diabetes, el eje está puesto en hacer varias comidas al día y evitar períodos largos sin comer. El equipo del hospital indicó además una dieta baja en colesterol y grasas saturadas, con restricción de embutidos y repostería, sustitución del azúcar por edulcorantes y respeto por la cantidad y las raciones recomendadas.

Para los adultos mayores, el criterio general combina hidratación, moderación y organización. Eso implica prestar especial atención al consumo de líquidos, elegir alimentos de fácil masticación y digestión, y sostener horarios adecuados tanto para la alimentación como para la medicación.

Infografía con adultos mayores, televisor, plato, snacks, pastillero, iconos de estómago, corazón y glucómetro. Incluye textos sobre salud y dieta.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

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