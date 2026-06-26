Rafael Grossi confirmó que mantuvo conversaciones con Irán y aseguró que será necesaria una verificación nuclear “muy rigurosa”

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, habla con los medios de comunicación al margen de una reunión de la Junta de Gobernadores del OIEA en Viena, Austria, el 5 de junio de 2026 (REUTERS/Elisabeth Mandl)

El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, afirmó este viernes que Irán requiere un sistema de verificación “muy sólido” para asegurar que no desarrolle armas nucleares tras el reciente acuerdo alcanzado con Estados Unidos.

A su vez, manifestó que las conversaciones para visitar el territorio iraní comenzaron pese a negativa de Teherán: “Tuvimos un intercambio con la parte iraní a nivel técnico, y la expectativa es que este proceso continuar. El trabajo técnico ha comenzado y esperamos estar allí pronto”.

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El titular de la OEUA remarcó ante la prensa en Tokio: “Creo que el objetivo de este acuerdo es garantizar que no se desarrollen armas nucleares en Irán. El gobierno iraní declaró muy claramente que esa no es su intención”.

Sin embargo, pese a las declaraciones oficiales del régimen persa, Grossi sostuvo que las manifestaciones de intención no resultan suficientes para la comunidad internacional. “Pero, por supuesto, las intenciones no son suficientes. Tenemos que contar con un sistema de verificación muy sólido... tan pronto como sea posible”, subrayó en su visita a Japón.

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Grossi había confirmado el miércoles pasado que los inspectores de la agencia de la ONU visitarán las instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán. El anuncio representó la señal más concreta hasta ahora sobre la implementación de uno de los puntos clave del entendimiento entre Washington y Teherán.

Imagen de satélite muestra la central nuclear de Bushehr, en la provincia de Bushehr, Irán (REUTERS/Archivo)

El acuerdo dispone que las actividades relacionadas con instalaciones y materiales nucleares iraníes quedarán bajo supervisión del OIEA. Durante una conferencia de prensa realizada en la central nuclear de Fukushima Daiichi, en Japón, Grossi explicó: “Puedo comprender las declaraciones políticas, son parte de la realidad, pero lo fundamental que quisiera recordarles y a lo que quisiera llamar su atención es que ha habido un Memorando de Entendimiento, firmado por ambos presidentes”.

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El jefe del organismo internacional agregó que el texto “establece explícitamente que las actividades nucleares que se lleven a cabo en relación con las instalaciones de material nuclear serán supervisadas por el OIEA, en todos los sentidos”. El anuncio refuerza la postura del organismo sobre la necesidad de control y transparencia en el desarrollo nuclear iraní, en línea con los compromisos adoptados en las negociaciones recientes.

La negociación diplomática entre Estados Unidos e Irán enfrenta obstáculos significativos debido a desacuerdos en torno al programa nuclear iraní y al destino de 6.000 millones de dólares congelados en Qatar pertenecientes al régimen chiíta. Las diferencias han dificultado la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo integral entre ambas partes.

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El presidente estadounidense Donald Trump insistió en el desmantelamiento del plan nuclear iraní como condición para impedir que Irán adquiera capacidad de desarrollar un arsenal nuclear. Además, plantea que los fondos por liberar solo puedan utilizarse para la adquisición de bienes estadounidenses.

Policías caminan frente a una enorme pancarta con la bandera iraní en la plaza de la Revolución Islámica en Teherán, Irán, el domingo 14 de junio de 2026 (AP/Vahid Salemi)

Por su parte, Teherán aseguró días atrás que no existieron comunicaciones con el organismo de la ONU: “No hemos tenido ninguna reunión con el director general del OIEA (por Rafael Grossi), ni tenemos previsto que el organismo inspeccione las instalaciones nucleares iraníes ,afirmó Esmail Baqaei, portavoz de la Cancillería de Irán.

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Estas demandas intensificaron el debate diplomático y mantienen la incertidumbre sobre el futuro de los recursos bloqueados y la orientación del programa nuclear de Teherán.

Cabe recordar que en cumplimiento con una ley sancionada por el Parlamento iraní después de la guerra de 12 días con Israel en 2025, Teherán suspendió la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica en julio del año pasado. La medida restringió el acceso y la supervisión internacional sobre el programa nuclear iraní, en un contexto de creciente tensión regional.

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(Con información de AFP y EFE)