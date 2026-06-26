El dictador Kim Jong-un supervisó pruebas de armamento y llamó a reforzar la “postura letal y destructiva” del Ejército norcoreano

El dictador norcoreano Kim Jong-un inspecciona un obús autopropulsado mientras supervisa las pruebas de armas clave (REUTERS)

El líder del régimen norcoreano, Kim Jong-un, supervisó pruebas de armamento y llamó a reforzar la “postura ofensiva letal y destructiva” del Ejército. El aumento de la actividad militar ocurre en un contexto de alta tensión en la península coreana, mientras Kim impulsa el fortalecimiento de las capacidades nucleares y convencionales del país, sin retomar el diálogo con Corea del Sur y Estados Unidos.

La agencia oficial norcoreana KCNA detalló que las pruebas del jueves evaluaron la potencia de una ojiva de “misión especial” para un misil balístico táctico, un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes mejorado y la precisión de proyectiles de largo alcance de un obús autopropulsado.

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El dictador afirmó que los resultados demostraron el progreso tecnológico de Corea del Norte, con el objetivo de modificar la postura de fuego en las zonas fronterizas del sur. Esto implica que los sistemas probados pueden alcanzar objetivos en Corea del Sur, incluidas bases militares estadounidenses.

“Una postura ofensiva letal y destructiva para que ningún enemigo se atreva a enfrentarse a ella”, declaró Kim, según la agencia oficial y “Infundir inquietud y temor constantes en los enemigos es un aspecto fundamental del ejercicio de la disuasión bélica”. La ojiva de misión especial, según KCNA, está diseñada para “causar daños fatales a objetivos importantes, incluidos aeródromos, puertos e instalaciones eléctricas del enemigo”.

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Un lanzacohetes dispara un proyectil durante unas pruebas en las que participan una versión mejorada de un sistema lanzacohetes múltiple de 240 mm y 24 tubos, misiles balísticos tácticos y un obús autopropulsado de 155 mm, bajo la supervisión del líder norcoreano Kim Jong-un en Corea del Norte, el 25 de junio de 2026 (REUTERS)

En respuesta, este viernes el Ministerio de Defensa de Corea del Sur anunció planes para reforzar sus fuerzas de drones, citando las amenazas militares de Corea del Norte y la supuesta asistencia tecnológica recibida desde Rusia. El ministro de Defensa, Ahn Gyu-back, informó que el plan incluye el desarrollo de drones explosivos de largo alcance, la adquisición de más de 20.000 drones de reconocimiento y ataque, y la formación de 500.000 soldados como “guerreros de drones”.

“Corea del Norte también está recibiendo actualmente transferencias de tecnología de Rusia, por lo que existe una necesidad urgente de que respondamos de manera proactiva a la naturaleza cambiante de la guerra y al entorno operativo en constante evolución”, denunció Ahn.

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El Ejército surcoreano busca que sus “guerreros de drones” sean capaces de operar estos dispositivos con la misma facilidad que un arma personal. El auge de la guerra con drones fue observado también en la invasión a Ucrania, donde, según el encargado de la cartera de Defensa surcoreana, miles de soldados norcoreanos habrían combatido junto a las tropas rusas.

El líder norcoreano Kim Jong-un supervisa las pruebas de armas clave para Corea del Norte (REUTERS)

Corea del Norte intensificó el desarrollo de su arsenal nuclear y de misiles desde el fracaso de la diplomacia entre Kim y el presidente estadounidense Donald Trump en 2019. Además, dio prioridad a la modernización de su armamento convencional. Esta semana, el país puso en servicio el destructor de 5.000 toneladas Choe Hyon, considerado el buque de guerra más avanzado de Corea del Norte.

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Kim endureció su postura hacia Corea del Sur, a la que califica como el “principal enemigo”, y reforzó la presencia militar en la frontera. En el ámbito internacional, el líder norcoreano ha estrechado lazos con Rusia, apoyando la guerra en Ucrania, y recientemente recibió la visita del líder chino Xi Jinping, la primera en siete años, para fortalecer la cooperación bilateral.

El analista Yang Moo-jin, ex rector de la Universidad de Estudios Norcoreanos, señaló a la agencia AFP que los detalles divulgados por Pyongyang representan “una demostración de fuerza contra la región de la capital surcoreana”. Según Yang, el alcance de los lanzacohetes múltiples —90 kilómetros— y el de los obuses —65 kilómetros—, así como la identificación de objetivos como aeródromos, puertos y centrales eléctricas, refuerzan esa interpretación.

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“Cabe destacar que ha revelado su intención estratégica al presentar la provocación de ansiedad y miedo en la población mediante demostraciones rutinarias de poderío militar como una forma de disuasión bélica”, afirmó Yang en referencia al anuncio.

Kim Jong-un supervisa las pruebas de armas clave (REUTERS)

Corea del Norte se encuentra bajo sanciones de Naciones Unidas que prohíben el desarrollo de armas nucleares y el uso de tecnología de misiles balísticos, restricciones que el régimen ha incumplido de manera reiterada.

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Este mes, Kim Jong Un prometió fortalecer las capacidades de defensa del país, citando los programas de modernización militar de Corea del Sur y Estados Unidos, los cuales, según él, empujan a la región “al borde de una guerra nuclear”. Días después, Kim anunció que la armada norcoreana sería equipada con armas nucleares y la construcción de buques de guerra de mayor tamaño.

(Con información de Associated Press)