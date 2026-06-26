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Se define el rival de Argentina en 16avos de final del Mundial 2026: la calculadora de España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita

La Selección jugará el viernes 3 de julio en Miami contra el segundo del Grupo H, que esta noche tendrá su última fecha

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Lionel Scaloni sentado en una mesa con una calculadora, papeles arrugados, tazas de café y una pizarra con el texto 'Posibles Rivales de Argentina en 16avos'.
El Grupo H finalizará este viernes y se definirá cuál será el rival de Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Argentina conocerá hoy a su rival de 16avos de final del Mundial 2026: la Selección de Lionel Scaloni jugará esa llave el próximo viernes 3 de julio en Miami, desde las 19 de Argentina, contra España, Cabo Verde, Arabia Saudita o Uruguay. Eso se terminará de definir en los cruces que concluirán el Grupo H y definirán cuál de esos cuatro equipos queda ubicado en la segunda posición.

Los españoles, que llegan como líderes con 5 unidades, chocarán contra los uruguayos –actuales escoltas con 2 puntos– en Guadalajara (México). Los caboverdianos. que son la sorpresa de torneo y figuran terceros con 2 unidades, irán ante los árabes en Houston (Estados Unidos). Ambos partidos comenzarán a las 21 horas de Argentina.

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Los cruces se desarrollarán luego del doble empate de Cabo Verde contra España (0-0) y Uruguay (2-2), la goleada española (4-0) sobre Arabia Saudita y el ajustado empate (1-1) de los uruguayos contra los árabes.

Según el portal norteamericano The Athletic, Cabo Verde tiene el 55% de probabilidades de quedar como segundo del Grupo H, por delante del 29% que cuenta Arabia Saudita, el 10% de España y el 6% de Uruguay.

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Hay que tener en cuenta que en caso de igualdad de puntos, las posiciones del grupo se definirán en primera medida por “desempate olímpico” (resultados de partidos entre sí, en resumen). En caso de que la paridad persista, correrán los siguientes criterios: mejor diferencia de gol, más goles a favor, mejor ubicación en Fair Play (cada tarjeta resta puntos) o el mejor colocado en Ranking FIFA, como última instancia.

Argentina logró la clasificación con una jornada de antelación (Crédito: Reuters/Issei Kato)
Argentina logró la clasificación con una jornada de antelación (Crédito: Reuters/Issei Kato)

La gama de posibles adversarios indica que la Albiceleste podría volver a verse las caras con su verdugo en el Mundial de Qatar 2022, ya que los saudíes le ganaron por primera vez en cinco enfrentamientos y dejaron atrás un historial favorable para el campeón de dos victorias y dos empates.

En contraposición, la Celeste acarrea una desventaja de larga data contra el 16 veces ganador de la Copa América. Según difundió la AFA en su página oficial, Argentina disputó un total de 197 compromisos ante los charrúas con 92 victorias, 59 derrotas y 46 empates.

En último término, España propiciaría un cruce que nunca se dio en la Finalíssima. La iniciativa era celebrar el compromiso entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa en marzo pasado, pero no se llegó a un acuerdo y el encuentro quedó cancelado. La última vez que se enfrentaron fue en la previa del Mundial de Rusia 2018, cuando el equipo de Jorge Sampaoli cayó 6-1 en Madrid. Jugaron en 14 oportunidades con 6 triunfos para cada uno y dos empates.

Ahora, el entrenador Lionel Scaloni encabeza un proyecto ganador con cuatro títulos (dos Copas América, un Mundial y una Finalíssima) y aseguró su boleto a los 16avos de final con una jornada de antelación. Sus victorias por 3-0 ante Argelia y 2-0 contra Austria tuvieron un nivel superlativo de Lionel Messi, quien marcó los cinco goles del seleccionado y se transformó en el jugador más anotador en la historia de las Copas del Mundo.

Su camino para soñar con el bicampeonato contempla una visita a Miami en 16avos de final y, en un eventual cruce de octavos, viajará a Atlanta para afrontar el duelo eliminatorio el martes 7 de julio a las 13:00 (hora argentina). En cuartos de final, volvería a Kansas City para jugar el sábado 11 a las 22:00 y, en semifinales, podría emparejarse a Brasil el miércoles 15 a las 16:00 en Atlanta. La final se jugará el domingo 19 desde las 16:00 en el Estadio New York/New Jersey.

LA CALCULADORA DE ARGENTINA EN 16AVOS DE FINAL

• VS. ESPAÑA: si Uruguay le gana a los españoles y Cabo Verde no vence a Arabia Saudita.

• VS. CABO VERDE: si España vence a Uruguay y Cabo Verde no pierde con Arabia Saudita.

• VS. ARABIA SAUDITA: si supera a Cabo Verde y España no pierde con Uruguay.

• SI GANAN CABO VERDE Y URUGUAY: ambos terminarían con 5 puntos. El 2º —y rival de Argentina— será el que tenga peor diferencia de goles general, menos goles a favor en el grupo, el peor ubicado en la tabla de fair play o, en último término, peor ranking FIFA (Cabo Verde).

• SI EMPATAN CABO VERDE Y URUGUAY: ambos terminarían con 3 puntos. El 2° —y rival de Argentina— será el que tenga mejor diferencia de goles general, más goles a favor en el grupo, el mejor ubicado en la tabla de fair play o, en último término, mejor ranking FIFA (Uruguay).

• SI EMPATAN ESPAÑA-URUGUAY Y CABO VERDE GANA: España y Cabo Verde terminarían con 5 puntos. El 2º —y rival de Argentina— será el que tenga peor diferencia de goles general, menos goles a favor en el grupo, el peor ubicado en la tabla de fair play o, en último término, peor ranking FIFA (Cabo Verde).

EL DESEMPATE ACTUAL DE CADA UNO

• España: +4 en diferencia de gol - 4 goles a favor - 1 amarilla - 3° Ranking FIFA

• Uruguay: +0 en diferencia de gol - 3 goles a favor - 2 amarillas - 18° Ranking FIFA

• Cabo Verde: +0 en diferencia de gol - 2 goles a favor - 3 amarillas - 64° Ranking FIFA

• Arabia Saudita: -4 en diferencia de gol - 1 gol a favor - 3 amarillas - 59° Ranking FIFA

TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO H

LA HIPOTÉTICA AGENDA DE ARGENTINA HASTA LA FINAL

• 16avos de final - Viernes 3 de julio a las 19 horas (Miami)

vs. Uruguay/España/Arabia Saudita/Cabo Verde

• 8vos de final - martes 7 de julio a las 13 horas (Atlanta)

vs. 2° Grupo D/2° Grupo G

• 4tos de final - sábado 11 de julio a las 22 horas (Kansas City)

vs. Suiza/1° Grupo K/Mejor 3°

• Semifinal - miércoles 15 de julio a las 16 horas (Atlanta)

vs. Brasil/México/2° Grupo F/2° Grupo E/1° Grupo L/Mejor 3°

• Final - domingo 19 de julio a las 16 horas (New York/New Jersey)

vs. Alemania/Sudáfrica/Canadá/Marruecos/Estados Unidos/1° Grupo I/1° Grupo F/ 2° Grupo K/2° Grupo L/1° Grupo H/2° Grupo J/1° Grupo G/ Mejor 3°

EL DESEMPATE EN CASO DE IGUALDAD DE PUNTOS

Si dos o más selecciones del mismo grupo tuvieran los mismos puntos tras completar la fase de grupos, se aplicarán los siguientes criterios, en el orden indicado, para determinar su posición:

1.er paso:

a) más puntos obtenidos en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión;

b) mayor diferencia de goles en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión;

c) más goles marcados en los partidos de grupo entre las selecciones en cuestión.

2.o paso:

Si, tras aplicar los anteriores criterios a) a c), las selecciones siguen igualadas, para determinar su posición definitiva se aplicarán los criterios a) a c) a los partidos en los que se hayan enfrentado únicamente las selecciones restantes. Si no se puede llegar a una decisión por este procedimiento, se aplicarán los siguientes criterios

d) a f) a los dos o más equipos que sigan igualados a puntos:

d) mayor diferencia de goles en todos los partidos de grupo;

e) más goles marcados en todos los partidos de grupo;

f) más puntos obtenidos por conducta deportiva (de jugadores y cuerpo técnico)

según el número de tarjetas amarillas y rojas recibidas:

- tarjetas amarillas: 1 punto menos

- tarjetas rojas (tras doble amonestación): 3 puntos menos

- tarjeta roja directa: 4 puntos menos

- tarjeta amarilla y tarjeta roja directa: 5 puntos menos

Formato de la competición

Se aplicará a cada jugador o miembro del cuerpo técnico una sola de las deducciones mencionadas por partido. La selección que tenga más puntos obtendrá el puesto más alto en la clasificación. Por lo que respecta al segundo paso, todas las selecciones afectadas se posicionarán mediante la aplicación por orden de los criterios d) a f). Si una de las selecciones tuviera derecho a ocupar una posición superior o inferior de conformidad con un criterio, pero no fuera posible determinar el posicionamiento de todas las selecciones según ese mismo criterio, el orden de las dos o tres selecciones restantes se determinará de conformidad con el siguiente criterio y así sucesivamente. En cualquier caso, el segundo paso no se volverá a aplicar desde el principio para las dos o tres selecciones restantes después de que se haya aplicado un criterio.

3. er paso: Si no se puede llegar a una decisión siguiendo los procedimientos del primer y el segundo paso, se aplicarán los siguientes criterios:

g) las dos o más selecciones que sigan igualadas a puntos se ordenarán según la edición publicada más reciente de la Clasificación Mundial Masculina FIFA

h) las dos o más selecciones que sigan igualadas a puntos se ordenarán según la edición publicada de la Clasificación Mundial Masculina FIFA anterior a la edición publicada más reciente, y así sucesivamente, hasta que se llegue a una decisión.

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