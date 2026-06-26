Santiago Peña se reunió con representantes del FMI en la antesala a la cumbre del Mercosur con líderes regionales

Fotografía cedida por la Presidencia de Paraguay del presidente de Paraguay, Santiago Peña, recibe a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en Asunción (Paraguay) (EFE/ Presidencia de Paraguay/Archivo)

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, mantuvo el jueves una reunión en Asunción con una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) encabezada por el jefe de misión, Fabián Valencia, a pocos días de la cumbre del Mercosur que se realizará en la ciudad de Luque. En el encuentro, el FMI manifestó la resiliencia y la fortaleza de la economía paraguaya frente a desafíos externos.

Según informó la Presidencia a través de un comunicado, la organización mundial afirmó: “La solidez de la economía paraguaya se ve reflejada claramente en los números macroeconómicos de esta nación”. Las partes también discutieron los principales objetivos del Gobierno para los próximos años en los ámbitos económico, social y fiscal, según detalló el comunicado.

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Durante la reunión, Peña y los representantes del FMI evaluaron el compromiso de Paraguay con su desarrollo. “Además, aprovecharon la ocasión para conversar sobre los grandes objetivos que se tienen desde el Gobierno del Paraguay en materia económica, social y fiscal para los próximos años, reafirmando el compromiso de seguir trabajando por el desarrollo del país”, señaló la nota difundida por la Presidencia.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña

Participaron junto a Valencia el representante residente del FMI en la capital, Maximiliano Appendino, y el ministro de Economía de Paraguay, Oscar Lovera. El diálogo se produjo en la antesala de la cumbre del Mercosur, en la que Peña ejercerá la presidencia pro tempore del bloque regional.

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El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, anunció el jueves que siete presidentes latinoamericanos confirmaron su presencia en la próxima Cumbre del Mercosur, entre ellos los jefes de Estado de los países fundadores y mandatarios invitados de la región.

Durante una conferencia de prensa en Mburuvicha Róga, Ramírez precisó: “Confirmaron su presencia 7 jefes de Estado: los 5 de los estados parte del Mercosur, más el presidente José Antonio Kast de Chile y el presidente Daniel Noboa de Ecuador”.

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A la cita en la ciudad de Luque asistirán Javier Milei (Argentina), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), el anfitrión Santiago Peña (Paraguay), Yamandú Orsi (Uruguay) y Rodrigo Paz (Bolivia), quien representa a una nación en proceso de adaptación legal como miembro pleno del Mercosur. Además, participarán José Antonio Kast de Chile y Daniel Noboa de Ecuador, de acuerdo con lo informado por el canciller.

El ministro de relaciones exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, habla en una rueda de prensa el jueves, en Asunción (Paraguay) (EFE/ Juan Pablo Pino)

La agenda de la Cumbre también incluye la presencia de los cancilleres de Colombia, Chile y Panamá, estos últimos en calidad de estados asociados al bloque regional. Ramírez añadió: “Participarán, además, como invitados especiales, el ministro de Estado de Comercio Exterior de Emiratos Árabes Unidos (Thani bin Ahmed Al Zeyoudi), el ministro de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago (Sean Sobers), el ministro federal de Asuntos Exteriores de Alemania (Johann Wadephul) y el primer vicepresidente del Senado de Uzbekistán (Sodiq Safoyev)”.

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En el marco de la Cumbre, Paraguay transferirá la Presidencia pro tempore del Mercosur a Uruguay. El evento contará también con la presencia de una delegación de 30 empresarios provenientes de Alemania, Emiratos Árabes Unidos y Chile, quienes evaluarán oportunidades comerciales y de inversiones en el país anfitrión, según detalló el ministro Ramírez.

La ratificación final del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea ocupará un lugar central en la agenda de la cumbre del bloque sudamericano, que se celebrará el 30 de junio en Asunción, donde Paraguay transferirá la presidencia semestral a Uruguay. El debate estará marcado por la necesidad de resolver temas pendientes, como las cuotas de exportación de carne, aves y azúcar hacia el mercado europeo.

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A dos meses de la entrada provisional del pacto, los países fundadores del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— no han alcanzado consenso sobre la distribución de los cupos de exportación correspondientes a cada socio. La discusión, según fuentes oficiales, se complica por las diferencias económicas entre los miembros, lo que dificulta la aplicación de criterios uniformes.

El debate de la cumbre del Mercosur estará marcado por la necesidad de resolver temas pendientes respecto del tratado con la Unión Europea

Uno de los puntos críticos será el reparto de la cuota de exportación de carne de pollo, fijada por la Unión Europea en 180.000 toneladas. El ministro de Industria y Comercio de Paraguay, Marco Riquelme, explicó semanas atrás que el país reclamará su 25 % de ese cupo, aunque admitió que actualmente no dispone de la capacidad para realizar envíos de 45.000 toneladas al año.

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La definición de los porcentajes de exportación se mantiene como un eje de negociación clave entre los socios del Mercosur, en el marco de las asimetrías productivas y comerciales que caracterizan al bloque regional.

(Con información de EFE)