El maleficio que arrastra la selección uruguaya sin Luis Suárez en el once titular y que buscará romper ante España

Uruguay acumula dos empates en el Mundial 2026

La selección de Uruguay enfrenta un reto estadístico que se ha convertido en uno de los grandes temas del Mundial 2026: no puede ganar un partido de Copa del Mundo sin tener a Luis Suárez en el equipo titular desde 1990. El empate 1-1 contra Arabia Saudita y el 2-2 ante Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami prolongaron una racha que ya abarca 36 años, complicando además las posibilidades del conjunto dirigido por Marcelo Bielsa para avanzar a la siguiente fase tras cosechar solo dos puntos.

De acuerdo con una investigación del periodista Gerardo Bassorelli, la última vez que Uruguay celebró una victoria mundialista sin la presencia de Suárez fue el 21 de junio de 1990, cuando derrotó 1-0 a Corea del Sur en Italia gracias a un gol de Daniel Fonseca. Desde ese partido, la selección sudamericana ha disputado 25 encuentros de Copa del Mundo, con una marcada diferencia en efectividad dependiendo de la presencia del atacante. En los 15 partidos donde Suárez fue titular, Uruguay obtuvo 10 victorias, 3 empates y solo 2 derrotas, lo que incluye las campañas exitosas en Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

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El contraste es contundente cuando Suárez no está desde el arranque. Según lo que marcan las estadísticas a lo largo de las citas internacionales, Uruguay acumula 0 victorias, 4 empates y 6 derrotas en 10 partidos mundialistas sin el delantero, incluyendo los empates recientes ante Arabia Saudita (1-1) y Cabo Verde (2-2) en la edición actual. El saldo negativo resalta una dependencia histórica del número 9, cuya ausencia ha sido sinónimo de eliminación o tropiezo para la Celeste.

Tras la revelación de estos números, volvieron a situar en el centro del debate la decisión del entrenador argentino de no convocar al histórico delantero de 39 años. La decisión de Marcelo Bielsa de no incluir a Suárez en la convocatoria generó posturas divididas entre los aficionados, en particular porque el delantero continúa activo en el Inter Miami. Incluso en el tramo final de su carrera, el goleador sigue siendo una figura central en el imaginario del fútbol uruguayo.

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Luis Suárez no fue convocado por Marcelo Bielsa al Mundial (Reuters)

En un evento organizado por la Conmebol en Miami, Luis Suárez fue consultado por la estadística adversa de Uruguay sin él en el campo. “Ya sabía, ya me lo comentaron, pero espero y deseo que el viernes se rompa eso con una victoria de Uruguay. Que quede como una anécdota después de tantos años, pero que se rompa por fin”, expresó ante la periodista Valentina Akavata, declaración recogida por FutbolUy. Cabe destacar que este viernes los charrúas se medirán ante España en el Estadio Guadalajara por la última fecha del Grupo H.

El impacto de la ausencia de Suárez ha quedado reflejado en varias eliminaciones dolorosas. En Sudáfrica 2010, tras su expulsión ante Ghana, Uruguay cayó 3-2 ante Países Bajos en semifinales. En Brasil 2014, el equipo perdió 3-1 ante Costa Rica en el debut, cuando Suárez se encontraba en recuperación de una lesión de meniscos, y fue eliminado 2-0 por Colombia en octavos tras la sanción de la FIFA al delantero por su famoso altercado con Chiellini. En Rusia 2018, la baja por lesión de Edinson Cavani, compañero histórico de Suárez, también incidió en la derrota ante Francia.

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Uruguay cierra la fase de grupos este viernes 26 de junio ante La Roja, en un partido decisivo para sus aspiraciones de avanzar a los dieciseisavos de final. Solo una victoria le permitirá a la Celeste depender de sí misma para clasificar y terminar con una racha que se transformó en parte del folclore futbolístico uruguayo.

El encuentro comenzará a las 21:00, hora argentina. La expectativa gira en torno a si el conjunto dirigido por Marcelo Bielsa podrá dejar atrás una de las estadísticas más longevas del fútbol mundial y devolver la confianza a una afición que sigue pendiente del desenlace de este maleficio.

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Los partidos de Uruguay en Mundiales sin Suárez en cancha

Italia 90: Uruguay 0 – 2 Italia

EEUU 94 y Francia 98: no clasifica

Corea/Japón 2002: Uruguay 1 – 2 Dinamarca

Corea/Japón 2002: Uruguay 0 – 0 Francia

Corea/Japón 2002: Uruguay 3 – 3 Senegal

Alemania 2006: no clasifica

Sudáfrica 2010: Uruguay 2 – 3 Países Bajos

Brasil 2014: Uruguay 1 – 3 Costa Rica

Brasil 2014: Uruguay 0 – 2 Colombia

Qatar 2022: Uruguay 0 – 2 Portugal (Suárez ingresó a los 18 minutos)

Estados Unidos, México y Canadá 2026: Uruguay 1 – 1 Arabia Saudita

Estados Unidos, México y Canadá 2026: Uruguay 2 – 2 Cabo Verde