Fue un héroe de Francia en el Mundial 1998, pero se alejó de sus compañeros y hoy dedica su vida a vender piscinas: “Lo extrañamos”

Stéphane Guivarc'h con la camiseta de Francia en el Mundial de 1998

La selección de Francia logró su clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026 con su goleada ante Irak en la que Kylian Mbappé logró un doblete que lo posiciona como uno de los máximos artilleros de la competencia. Luego de la victoria, Emmanuel Petit, uno de los campeones del mundo en 1998, brindó una entrevista en la que comentó una situación especial que vive con Stephane Guivarc’h, su ex compañero de equipo, de quien no tiene noticias desde hace un tiempo.

“Hace demasiado tiempo que no sabemos nada de él. Desconozco sus motivos; he oído todo tipo de rumores, pero es una pena que quisiera desvincularse del Mundial. Es algo que nos trasciende, que en realidad no nos pertenece, pero que nos une hasta el final de nuestras vidas. Tras haber dejado la federación durante 15 años por diversos motivos, al cabo de un tiempo lo entendí y me dije: ‘Manu, deja de tomártelo tan a pecho’. Me encantaría volver a verlo, y creo que no soy el único, porque su nombre sale a relucir a menudo cuando nos reunimos. En cierto modo, lo extrañamos", dijo Petit en declaraciones al medio francés L’Equipe.

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Guivarc’h era el centrodelantero titular de aquel equipo francés que en aquella Copa del Mundo de 1998 disputada en su país goleó 3-0 en la final a Brasil y alzó el trofeo más importante de la FIFA por primera vez en su historia. En aquella selección que lideraba Aimé Jacquet se destacaban, entre otros, Zinedine Zidane, Fabien Barthez, Lilian Thuram, Didier Deschamps y Youri Djorkaeff. Otros jóvenes como David Trezeguet y Thierry Henry asomaban como futuras estrellas.

Stephane Guivarc'h, el ex delantero francés que abandonó el mundo del fútbol para dedicarse a la venta de piscinas

A pesar de no haber convertido goles en el Mundial de 1998, Guivarc’h cumplía un rol preponderante en el equipo al ser utilizado como pivote y así generar espacios para que sus compañeros pudieran atacar. El ex futbolista de 55 años nacido en Concarneu, fue una de las figuras de la Ligue 1 de aquellos tiempos y se consolidó como un temible goleador en Stade Rennais y Auxerre. Luego del retiro de las canchas, su perfil bajó considerablemente a punto tal que se le perdió el rastro, hasta que una nota periodística volvió a traerlo a la luz al descubrir que había encontrado otra profesión.

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El héroe de aquel equipo francés contó hace dos años que llevaba más de 17 trabajando como vendedor de piscinas en Gran Bretaña, dando un giro profesional que, según relató, nació del azar y de una situación familiar que lo alejó del fútbol cuando terminó su carrera. El ex delantero tomó ese camino mientras otros integrantes de aquella selección, como Zidane, Patrick Vieira, Henry o Deschamps, siguieron ligados al deporte como entrenadores o comentaristas deportivos. En su caso, la nueva vida apareció después de acompañar a su padre tras la muerte de su madre, al final de su etapa como jugador.

Guivarc’h explicó en aquel diálogo con con el programa Rothen s’igné de RMC que nunca imaginó dedicarse a las ventas. La oportunidad surgió a partir de un amigo que hacía trabajos de plomería en su casa y que estaba por meterse en el rubro de las piletas. “La empresa era de un amigo que hacía fontanería en mi casa. Me dijo que iba a hacer una estructura de piscina y que buscaba un vendedor. Como yo no estaba haciendo nada, le dije que le podía dar una mano", explicó.

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Stephane Guivarc'h, con la camiseta 9 de la selección de Francia, sostiene la bandera de su país luego de vencer en la final del Mundial 1998 a Brasil (Getty)

El dos veces máximo goleador de la primera división francesa en 1997 y 1998, sostuvo que su presente laboral le dio una rutina distinta a la que suele rodear a las figuras retiradas. “Por la noche estoy en casa... Tengo una vida equilibrada, no estoy constantemente buscando la cámara o el micrófono para vivir”, dijo.

El ex delantero también admitió que ese destino no formaba parte de sus planes iniciales. “No era lo que quería. Cuando estaba en Auxerre, rompí mi contrato para venir a Guingamp (2001-2002) para estar más cerca de mi madre, que estaba muy enferma. Desafortunadamente ella se fue al final de mi carrera. Mi padre se encontró solo y me quedé unos meses apoyándolo, y llegó esta oferta de trabajo”. Esas palabras coincidieron con otras declaraciones que el francés había dado en 2018 al medio Le Parisien, cuando relató cómo esa relación laboral se consolidó a partir de una broma con un amigo de la infancia: “Esto llamó su atención. Después de eso, me volvió a llamar, hablamos al día siguiente y se convirtió en mi jefe”.

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Pese a esa distancia con el centro de la escena, Guivarc’h no se desligó por completo del fútbol. Además de su trabajo en el rubro de las piscinas, asumió como presidente del US Tregunc, club que compite en las categorías regionales del fútbol francés. A pesar de su bajo perfil, su figura quedó unida para siempre al plantel que conquistó la Copa del Mundo en Francia, aunque su recuerdo personal del torneo mantiene una cuenta pendiente. El delantero se adueñó de la titularidad desde los cuartos de final, pero no convirtió ningún tanto.

Stephane Guivarc'h con los brazos en alto y el pantalón número 9 en la celebración del título en 1998. Didier Deschamps levanta la Copa del Mundo

“Todavía me persigue, lo piensas constantemente. Es un Mundial, es en Francia, marcas 47 goles en la temporada previa (en Auxerre)... ¡Esto es lo que hace que el fútbol sea tan encantador! Lilian (Thuram), no ha marcado un gol en su carrera y en la semifinal marcó con el pie derecho y con el pie izquierdo”, recordó sobre su actuación en la Copa del Mundo y la particularidad del defensor, quien le anotó dos tantos a Croacia para avanzar a la final.

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En la entrevista, el ex futbolista francés también vinculó esa sequía al funcionamiento del equipo. “Después, el esquema táctico también lo complicó. No tenía a nadie en los carriles, entonces fue más complicado. No es el mismo que tenía en Auxerre, donde tenía dos máquinas que me enviaban centros y donde me bastaba con estar presente en el primer o segundo palo”. Esa fue su última aparición sobre la primera Copa del Mundo que obtuvo Francia. Luego, con la llegada de Didier Deschamps, los azulados consiguieron repetir en Rusia 2018 tras vencer en la final a Croacia, pero no pudieron conseguir la tercera estrella en Qatar 2022 porque se toparon con la Argentina de Lionel Messi y Dibu Martínez, que se impuso en una final apasionante por penales.