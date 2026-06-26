El misterio de “Odin” que rodea a Erling Haaland y su pareja Isabela Haugseng Johansen en medio del Mundial 2026

Erling Haaland junto a su novia Isabel tras el partido en el que Noruega venció 3-2 a Senegal (Instagram)

Erling Haaland está disfrutando de su primer Mundial y mantiene viva la ilusión de la selección de Noruega, que logró la clasificación a los 16avos de final con una fecha de anticipación y puede quedar primera en el Grupo I si vence a Francia en el último partido de la fase inicial, que se jugará en Boston. El delantero del Manchester City es una de las figuras de la Copa del Mundo y acecha a Lionel Messi en la tabla de goleadores, con 4 tantos.

El Androide, uno de los líderes futbolísticos del equipo escandinavo, tiene la motivación extra en Estados Unidos por la compañía de su pareja, Isabel Haugseng Johansen. Ambos aprovecharon el día libre que tuvo el plantel de Noruega para pasear como turistas por Nueva York. Los novios caminaron por las calles de la Gran Manzana y compartieron los recuerdos en sus cuentas de Instagram para sus miles de seguidores. Si bien ambos suelen publicar algunas fotos de sus vidas privadas, hay un hermetismo que rodea al nombre del hijo que tuvieron en diciembre de 2024.

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Haaland anunció que sería padre el 10 de octubre de 2024 durante el partido que Noruega venció 3-0 a Eslovenia por la UEFA Nations League. Tras el encuentro, el delantero se colocó la pelota debajo de la camiseta, simulando estar embarazado y se llevó el pulgar a su boca, como si fuera un chupete. En el posteo en su perfil oficial colocó dos emojis junto a la imagen: uno de un bebé y la palabra “soon” (pronto). En aquel duelo, el jugador de 25 años marcó un doblete y se convirtió en el máximo goleador de su selección.

Erling Haaland anunció en octubre de 2024 que estaba esperando un hijo (Instagram)

Haaland se mantuvo reservado respecto a la evolución del embarazo de Isabel, pero trascendió que el niño nació en diciembre de 2024. Sin embargo, Pep Guardiola, su entrenador en Manchester City, reveló la noticia que la pareja mantenía en secreto, por accidente en una conferencia de prensa. “A veces se juzga mal a Erling, pero es parte del fútbol. Está cansado, ha jugado muchísimos minutos. Se ha convertido en padre por primera vez en los últimos días, son muchas emociones y han sido días muy intensos para él“, dijo el catalán tras un partido frente al Leicester, según indicó el medio británico Daily Mail.

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Más tarde, el propio delantero habló por primera vez sobre su paternidad y el cambio que causó la llegada de su hijo en su vida. En una entrevista que publicó la agencia Associated Press (AP), Haaland admitió que se encontraba en un gran momento personal. “Se puede decir que nunca me había sentido mejor que ahora. Puedes estar físicamente listo, pero también necesitas estar mentalmente listo”, dijo la figura del City. Luego, vinculó esa mejora con la llegada de su descendiente: “Para ser honesto, con un hijo, me hace incluso mejor porque de verdad desconecto más que nunca. No pienso en el fútbol en absoluto, algo que a veces, cuando eres más joven, te lleva a pensar en esto y aquello. Te preocupas un poco por cosas. Pero cuando llego a casa, me relajo todavía más. Creo que tengo que darle las gracias a mi hijo”.

Sin embargo, yace un misterio acerca del niño. No se conocen imágenes oficiales ni el nombre, pese a que algunos medios noruegos dicen saber cómo se llama el pequeño que hoy tiene un año y medio de vida. De acuerdo a lo publicado por la revista Se og Hør, el hijo de Haaland se llamaría Odin, dios principal de la mitología nórdica. El medio agregó que Odin es un nombre vinculado a la tradición del país europeo y señaló que en 2022 había 3.677 hombres en Noruega con ese nombre como único primer nombre o como el primero de varios. Ese mismo año, 165 niños recibieron esa denominación, que estuvo entre los 50 más elegidos.

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Isabel Haugseng Johansen, la novia de Erling Haaland, pasea un cochecito de bebé (Instagram)

Tanto Erling Haaland como Isabel Haugseng Johansen se mantienen muy reservados con la información de su bebé y no dieron a conocer el nombre. La única foto que da indicios de la existencia del niño la publicó la mujer mostrando el cochecito donde estaría su hijo.

Por el momento, el futbolista se encuentra enfocado plenamente en el Mundial, donde Noruega quiere hacer historia ante Francia para seguir invicto en la competencia y mirar con optimismo los duelos de eliminación directa.

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Las posiciones del grupo de Noruega en el Mundial