“Festejando juntos una vez más”: Antonia Farías, la cocinera de Argentina que comparte cumpleaños con Messi y lo motiva con su mejor plato

Lionel Messi observa a los cocineros Antonia Farías y Diego Iacovone mientras apagan las velas de las tortas de cumpleaños (Instagram)

“Festejando juntos una vez más”.

Para el mundo del fútbol, el 24 de junio es una fecha especial porque cumple años Lionel Messi. Para la intimidad de la selección argentina, el festejo es triplicado. Porque en cada concentración en medio de los torneos, la delegación debe multiplicar las tortas, dado que ese mismo día celebran su aniversario los cocineros Diego Iacovone y Antonia Farías. Por eso, el posteo de la Pulga en la madrugada del jueves, en pos de repartir la atención.

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Iacovone llegó a la AFA en 1999 y es el autor de los asados que popularizan los futbolistas de La Scaloneta en sus redes sociales, especialmente Dibu Martínez. Nicolás Otamendi, muchas veces, se anima a acompañarlo en la parrilla como hobby.

Y Antonia alcanzó la fama con el sentido abrazo que le dio Messi en los festejos por el Mundial 2026. Hubo quienes, en vivo y también posteriormente, la confundieron con Celia, la mamá del astro. El efecto de la imagen ilustró cuán estrecha es su relación con los futbolistas, como si fuera una tía o una segunda madre de ellos. Además, a esta altura, resulta un talismán. Integró la delegación en la Copa América de Brasil, en La Finalissima, en Qatar y en la Copa América 2024.

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El futbolista Lionel Messi saluda a los chefs Diego Iacovone y Antonia Farías en un espacio con murales de fútbol y estaciones de cocina. Messi es visto estrechando manos, conversando y abrazando a los chefs. La interacción documenta un saludo de cumpleaños y un vínculo profesional de más de diez años con el equipo de cocina. Este video es parte de la cobertura de un evento informal.

La tarea de Farías es silenciosa para el afuera, pero no puertas adentro. En cada hito de La Scaloneta, estuvieron los trabajadores como Antonia, prestos para cumplir con su rol y facilitarles el trabajo a los jugadores, para que pensaran sólo en hacer historia. Y también para darles gustos a las estrellas. Lo contó el Kun Agüero en Qatar: tras los triunfos, los jugadores tienen sus “permitidos”. “Después del partido hay milanesa napolitana con papas fritas. Es una especie de motivación. Igual algunos comen, otros comen lo que venga. Es el permitido, nosotros le decimos. En Inglaterra comíamos pizza o fideos con salsa. Se puede tomar vino, cerveza”, relató.

Antonia tiene 46 años y trabaja desde hace más de una década en la AFA. En la división de tareas con Iacovone, las tartas, las pascualinas, las pastafrolas y la mesa dulce van por cuenta de la cocinera. “La tarta de jamón y queso es buena, va cargadita. Vienen bien abundantes. En las casas no se hacen, solo en el predio”, supo ufanarse en una entrevista con AFA Estudio. Aunque las milanesas, según cuentan, son imbatibles, al punto que su fama trascendió las fronteras de Ezeiza.

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El abrazo de Lionel Messi con Antonia, la cocinera de la Selección

En 2023, estuvo en la 6ta. Cena Anual Solidaria de la Fundación Argentina Powerchair Football que se realizó en La Rural y decidió cocinarles sus famosas milanesas a todos los jugadores de la selección argentina de fútbol en silla de ruedas motorizadas que se preparaban para disputar el Mundial de Australia. “Estas milanesas son power y espero que le den al equipo toda la fuerza para el Mundial”, dijo emocionada. Tanto como se emociona con el cariño que le prodigan en La Scaloneta.

Antonia Farías y Diego Iacovone son los encargados de darle de comer al plantel de la selección argentina en esta Copa América