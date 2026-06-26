Israel y Líbano extienden la quinta ronda de conversaciones en Washington sin un acuerdo sobre una retirada parcial del sur libanés

Israel y Líbano extienden la quinta ronda de conversaciones en Washington sin acuerdo sobre una retirada parcial del sur libanés (REUTERS)

Estados Unidos extendió hasta este viernes la quinta ronda de conversaciones directas entre Israel y Líbano después de que las delegaciones terminaran una nueva jornada sin alcanzar un acuerdo sobre una retirada parcial israelí del sur libanés, uno de los principales puntos de la negociación.

El Departamento de Estado informó que las conversaciones, previstas inicialmente para finalizar el jueves, continuarán este viernes por la mañana. “Las conversaciones entre Israel y Líbano continúan mientras seguimos facilitando el proceso”, señaló la cartera estadounidense en un comunicado.

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Las negociaciones se desarrollan en Washington bajo mediación de Estados Unidos, en un contexto marcado por el frágil alto el fuego entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Irán. La ronda actual busca avanzar hacia un mecanismo que reduzca la presencia militar israelí en sectores del sur del Líbano y consolide la tregua alcanzada entre las partes.

Según un portavoz de la embajada israelí citado por The Times of Israel, Israel y Líbano concluyeron el tercer día de reuniones sin un entendimiento definitivo, aunque aceptaron regresar el viernes al Departamento de Estado para intentar alcanzar un consenso.

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La expectativa de Washington era que esta quinta ronda concluyera con la firma de un acuerdo marco que contemplara una retirada parcial de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de pequeñas áreas de la amplia zona de amortiguación que mantiene en el sur del Líbano. Ese despliegue sería reemplazado por efectivos de las Fuerzas Armadas Libanesas.

Las negociaciones se desarrollan en Washington bajo mediación de Estados Unidos, en un contexto marcado por el frágil alto el fuego entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Irán (REUTERS)

Las áreas incluidas en ese eventual esquema recibieron el nombre de “zonas piloto”. Sin embargo, una fuente israelí sostuvo que el plan difícilmente pueda definirse como una retirada plena, ya que las FDI conservarían una zona de amortiguación de aproximadamente seis millas de profundidad y solo abandonarían sectores donde previamente eliminaron infraestructura atribuida a Hezbolá.

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Israel sostiene que esa infraestructura servía para planificar y ejecutar ataques contra su territorio. En algunos sectores fronterizos, las operaciones israelíes incluyeron la destrucción de localidades libanesas completas, bajo el argumento de que eran utilizadas por integrantes de Hezbollah.

Pese a la ausencia de un acuerdo, una fuente familiarizada con las conversaciones aseguró a The Times of Israel que las delegaciones lograron avances durante la jornada del jueves después de dos días iniciales marcados por fuertes diferencias.

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Según esa fuente, tanto Israel como Líbano iniciaron la quinta ronda molestos con Estados Unidos por la firma, la semana pasada, de un acuerdo con Irán que incluyó un alto el fuego en el Líbano.

Israel y Líbano consideraron que ese memorando de entendimiento debilitó uno de los pilares de las negociaciones directas impulsadas por Washington, cuyo objetivo consistía en evitar que Irán influyera sobre los asuntos internos libaneses.

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Un hombre libanés desplazado que sobrevivió a un ataque aéreo israelí lleva un colchón mientras regresa a su casa, dañada por un ataque aéreo, tras el acuerdo entre EEUU e Irán (REUTERS)

La misma fuente señaló que esa decisión llevó inicialmente a Israel a endurecer su posición y reducir de forma considerable las áreas del sur libanés de las que estaba dispuesto a retirarse.

Por su parte, Líbano también adoptó una posición más firme durante las conversaciones. De acuerdo con la fuente, los negociadores libaneses buscaron contrarrestar la percepción de que Irán ejerce mayor influencia sobre el país que las propias autoridades libanesas y presentaron mapas con una propuesta de retirada más amplia que la aceptada por Israel.

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La fuente añadió que el margen de maniobra del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu también resultó limitado por las presiones políticas internas, lo que redujo aún más las posibilidades de aceptar una retirada de mayor alcance.

Durante las últimas 24 horas, las diferencias entre ambas partes sobre la eventual retirada israelí disminuyeron, aunque todavía no alcanzaron el nivel necesario para cerrar un acuerdo.

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La fuente indicó que la presión ejercida por Estados Unidos para concluir la ronda con algún entendimiento llevó a las delegaciones a aceptar una jornada adicional de negociaciones este viernes.

El Departamento de Estado confirmó posteriormente que las reuniones se reanudarán a las 9:00 hora local y señaló que las partes “continuarán su trabajo hacia un acuerdo”.

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